Seite 1: be quiet! Silent Loop 2 280mm im Test: Nachfüllbar und leise

Die High-End-AiO-Kühlung von be quiet! geht in die zweite Runde: Als Silent Loop 2 soll sie nicht nur mit hoher Kühlleistung und geringem Schallpegel, sondern auch mit Langlebigkeit überzeugen. Dafür können Nutzer selbst die Kühlflüssigkeit nachfüllen. Die Optik veredelt be quiet! mit gebürstetem Aluminium und einer dezenten A-RGB-Beleuchtung.

2016 kam mit der Silent Loop die erste Oberklasse-AiO-Kühlung von be quiet! auf den Markt. Wir haben seinerzeit sowohl die Silent Loop 240mm als auch die große Silent Loop 360mm getestet. Diese Modelle wurden noch in Zusammenarbeit mit Alphacool entwickelt. Dadurch erhielten sie Kupferradiatoren, zudem konnte der Nutzer selbst die Kühlflüssigkeit nachfüllen - beides Merkmale, die für die Masse der AiO-Kühlungen untypisch sind.

Die neue Silent Loop 2 wird nun etwas konventioneller. Denn be quiet! nutzt diesmal günstigere Aluminiumradiatoren und folgt ein Stück weit auch dem A-RGB-Trend. Allerdings fällt die Beleuchtung am Pumpendeckel relativ dezent aus und bei den Lüftern wird weiterhin auf eine Beleuchtung verzichtet. Beibehalten hat be quiet!, dass der Kühlkreislauf vom Nutzer selbst nachgefüllt werden kann.

Die Silent-Loop-2-Serie deckt ganz unterschiedliche Radiatorenformate ab: 120, 240, 280 und 360 mm. Wir haben zum Test die Silent Loop 2 280mm mit 280-mm-Radiator erhalten. Im Handel wird dieses Modell aktuell für rund 140 Euro gelistet.