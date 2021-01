KW02 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem MSI MPG Sekira 100R einen ausführlichen Praxistest unterzogen, sondern auch die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 AMP Holo, das AVerMedia GC311 Live Gamer Mini, die HP P700 oder die WD_Black SN850 im RAID ausführlich getestet. Highlight der Woche war natürlich auch die Vorstellung der mobilen GeForce-RTX-30-Grafikkarten und Ryzen-5000-Prozessoren. Ebenfalls auf dem Testprogramm standen die SpotCam Eva 2 und das Corsair 5000D Airflow.

Freitag, 08. Januar 2021: MSI MPG Sekira 100R im Test: A-RGB-Schick zu verlockendem Preis

Das MPG Sekira 100R ist eines der attraktivsten Gaming-Gehäuse von MSI. Das E-ATX-Modell präsentiert sich mit Glas und Aluminium und illuminiert sowohl einen Streifen in der Front als auch gleich vier Lüfter mit A-RGB-LEDs. Trotzdem fällt der Preis mit rund 120 Euro erfreulich moderat aus... [weiterlesen]

Freitag, 08. Januar 2021: Die kleinste im Bunde: AVerMedias GC311 Live Gamer MINI Streaming-Capture-Box im Test

Schenkt man dem Hersteller AVerMedia Glauben, lässt sich mit der GC311 Live-Gamer MINI-Game-Streaming-Capture-Box schnell und einfach der Streaming-Olymp erklimmen. Neben einem HDMI-Eingang und Passthrough für Full-HD-Gameplay soll besagte Box das Bild ohne Latenz übertragen und zudem über eine PC- sowie Mac-Konnektivität verfügen. Nachdem wir bereits die Live Gamer EXTREME 2 GC551 und die Streaming-Capture-Box Live Gamer Ultra GC553 von AVerMedia im Test hatten, werfen wir nun ebenfalls einen Blick auf das günstigste Modell des Trios... [weiterlesen]

Sonntag, 10. Januar 2021: HP P700 im Test: Zweiteilige externe SSD mit integriertem Anschlusskabel

Bei der HP P700 SSD mit einer Kapazität von 1 TB, handelt es sich um eine zweiteilige externe SSD, welche mit ihrem ausgefallenen Konzept das Thema externe SSD mal etwas anders als gewohnt angeht. Neben einer klugen Möglichkeit, das Kabel und einen Anschlussadapter zu bevorraten, bekommt man auch eine Fülle an technischen Daten zur SSD. Ob die HP P700 ihre 1.000 MB/s maximale Transferrate erreichen konnte und an welchen Stellen das zweiteilige Konzept nochmal etwas nachgebessert werden kann, könnt ihr bei uns im Artikel erfahren... [weiterlesen]

Montag, 11. Januar 2021: ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 AMP Holo im Test: Mehr RGB und Kühlung

Die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 AMP Holo ist das Spitzenmodell unter den GeForce-RTX-3070-Grafikkarten von ZOTAC und macht mit einem extra großen Kühlsystem, einer schicken RGB-Beleuchtung und natürlich einer starken, werksseitigen Übertaktung auf sich aufmerksam. Wie sich das rund 810 Euro teure Spitzenmodell in der Praxis schlägt, erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Dienstag, 12. Januar 2021: Ampere wandert ins Notebook: NVIDIA enthüllt neue GeForce-RTX-GPUs

Bereits im Vorfeld der CES und auch vor der heutigen Keynote von NVIDIA war klar: Es wird einen neuen Schwung GPUs für Notebooks geben und die Ampere-Architektur wird in das mobile Segment überführt. Bisher durften die Hersteller aber nur von "der nächsten GeForce-Generation" oder ähnlichem sprechen... [weiterlesen]

Dienstag, 12. Januar 2021: Rekordjagd mit der WD_Black SN850 im RAID: An die Grenzen von PCIe4

Bei Hardwareluxx haben wir gerne ein Auge für ausgefallene und besonders leistungsstarke Hardware, die an die Grenzen aktueller Standards geht - oder darüber hinaus. Die Western Digital WD_Black SN850 konnte uns daher bereits im Einzeltest überzeugen, immerhin war das Limit von PCIe4 x4 greifbar. Was könnte also schneller sein als eine SN850? Richtig: vier... [weiterlesen]

Dienstag, 12. Januar 2021: SpotCam Eva 2 im Test: Für einen Blick aus der Cloud

Auch wenn es bundesweit zuletzt einen historischen Tiefstand an Einbrüchen zu verzeichnen gab, sind die Gründe für eine Videoüberwachung der eigenen vier Wände durchaus vielfältig. Doch nicht jedes System mit IP-Kameras ist für den Heimgebrauch sinnvoll. Oftmals übersteigt der administrative Aufwand den Nutzen einer solchen Installation. SpotCam versucht mit der Eva 2 hier Abhilfe zu schaffen, indem auf eine leichte Integration und Cloud-Anbindung zurückgegriffen wird. Wie gut das funktioniert, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 12. Januar 2021: Ryzen Mobile 5000: AMD pusht Zen 3 auf mehr als 45 W

Nachdem AMD im September mit seinen ersten Zen-3-Prozessoren im Desktop gestartet war, folgt heute der Schritt ins Notebook. Wie erwartet hat AMD am Abend seine mobilen Ryzen-Prozessoren der 5000er-Generation angekündigt. Viele Details zu den einzelnen Modellen rückte man allerdings nicht heraus, zeigte sich jedoch optimistisch, was die Zukunft des Notebook-Marktes anbelangt... [weiterlesen]

Donnerstag, 14. Januar 2021: Corsair 5000D Airflow und iCUE 5000X RGB im Doppeltest: Wahlweise Airflow oder A-RGB-Show

Das frisch vorgestellte Corsair 5000D soll als großzügiger Midi-Tower vor allem die Nutzer ansprechen, denen das 4000D nicht groß genug ist. Erneut gibt es drei ganz unterschiedliche Varianten. Im Doppeltest finden wir heraus, wo die Stärken und Schwächen des luftigen 5000D Airflow und des bunt beleuchteten iCUE 5000X RGB liegen... [weiterlesen]

Freitag, 15. Januar 2015: HP S700 Pro im Test: Viel Pro, aber auch Contra

Eine SSD, die mit dem Zusatz "Pro" im Namen erscheint, lässt grundsätzlich aufhorchen. Im Falle der HP SSD S700 Pro kann der IT-Gigant mit soliden Eckdaten aufwarten, die zumindest eine gewisse Erwartungshaltung untermauern. Ein bewährter Speichercontroller, ausreichend DRAM und TLC-NAND unterstreichen den Pro-Ansatz. Ob sich dieser auch im Alltag wiederfindet oder ob es doch auch ein Contra zu entdecken gibt, klären wir wie immer mit unserem Testparcours... [weiterlesen]