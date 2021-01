Seite 1: Die kleinste im Bunde: AVerMedias GC311 Live Gamer MINI Streaming-Capture-Box im Test

Schenkt man dem Hersteller AVerMedia Glauben, lässt sich mit der GC311 Live-Gamer MINI-Game-Streaming-Capture-Box schnell und einfach der Streaming-Olymp erklimmen. Neben einem HDMI-Eingang und Passthrough für Full-HD-Gameplay soll besagte Box das Bild ohne Latenz übertragen und zudem über eine PC- sowie Mac-Konnektivität verfügen. Nachdem wir bereits die Live Gamer EXTREME 2 GC551 und die Streaming-Capture-Box Live Gamer Ultra GC553 von AVerMedia im Test hatten, werfen wir nun ebenfalls einen Blick auf das günstigste Modell des Trios.

Gerade mit der anhaltenden Corona-Pandemie und den verhängten Lockdowns rücken Onlineportale wie YouTube oder Twitch wieder verstärkt in den Mittelpunkt. Dabei lässt sich bei den genannten Diensten eine breite Palette von Inhalten entdecken. Neben reinen Unterhaltungsvideos finden sich dort auch Tutorials, Let’s Plays und vieles mehr. Gerade bei Letzterem sind Content-Creator auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, den auf dem Bildschirm dargestellten Inhalt aufzuzeichnen.

Da eine reine Softwarelösung die Systemressourcen zusätzlich beansprucht, sorgt eine externe Lösung hier für Abhilfe. Mit der GC311 Live-Gamer-MINI-Game-Streaming-Capture-Box bietet der Hersteller AVerMedia eine externe USB-Variante an, mit der sich auch leistungshungrige AAA-Titel aufzeichnen lassen, ohne dabei Einbußen in der Qualität in Kauf nehmen zu müssen. Zudem lässt sich die USB-Lösung problemlos mit einem Notebook verwenden und kann so flexibel eingesetzt werden.

Dabei gilt jedoch zu beachten, dass die Live Gamer MINI das Anzeigen beziehungsweise Aufzeichnen sowie Streamen von HDCP-geschützten Signalen nicht unterstützt. Des Weiteren werden keine 4K-, HDR- sowie Weitwinkelauflösungen oder hohe Bildwiederholraten supportet.

Technische Spezifikationen:

Schnittstelle: USB 2.0 (USB Mikro) Video-Eingang: HDMI Video-Ausgang (Passthrough): HDMI Audio-Eingang: HDMI Audio-Ausgang (Passthrough): HDMI Max Passthrough Auflösungen: 1080p60 Max Record Auflösungen: 1080p60 Unterstützte Auflösungen (Video Eingang): 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p, 480i Aufnahmeformat: MPEG 4 (H.264+AAC) / Unterstützt Hardware-Codierung Größe (B x T x H): 100 mm x 57 mm x 18,8 mm Gewicht: 74,5 g