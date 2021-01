Seite 1: SpotCam Eva 2 im Test: Für einen Blick aus der Cloud

Auch wenn es bundesweit zuletzt einen historischen Tiefstand an Einbrüchen zu verzeichnen gab, sind die Gründe für eine Videoüberwachung der eigenen vier Wände durchaus vielfältig. Doch nicht jedes System mit IP-Kameras ist für den Heimgebrauch sinnvoll. Oftmals übersteigt der administrative Aufwand den Nutzen einer solchen Installation. SpotCam versucht mit der Eva 2 hier Abhilfe zu schaffen, indem auf eine leichte Integration und Cloud-Anbindung zurückgegriffen wird. Wie gut das funktioniert, klären wir mit unserem Test.

Die Idee, heimische Videoüberwachung cloud-basiert anzubieten, ist nicht neu. So haben wir bereits vor einiger Zeit mit der SpotCam HD einen ersten Anlauf des taiwanesischen Unternehmens SpotCam hier auf Hardwareluxx getestet. Der Ansatz, durch eine dauerhafte Internetverbindung stets Zugriff auf Kamera und Video zu haben, ist daher mittlerweile bewährt und die Vorteile zu einer stationären Speicherung offensichtlich.

Mit der Neuauflage Eva 2 präsentiert SpotCam daher eine erweiterte Version seiner Überwachungsmöglichkeiten. Im Gegensatz vor allem zur SpotCam HD ist die Liste an Features beachtlich. So nimmt die Eva 2 anders als noch die HD ihre Videos mit FullHD, also 1.920 x 1.080 Pixel bei 30 fps auf. Außerdem wird dabei ein Bildwinkel von 90 Grad vertikal abgedeckt, mittels Drehung können horizontal 360 Grad abgedeckt werden. Zusammen mit dem (digitalen) 8x Zoom soll so ein möglichst großes Areal überwacht werden können. Wem das jedoch nicht genug ist, kann außerdem durch die Installation weiterer SpotCam-Modelle oder auch der Integration beispielsweise von Alexa das Einsatzgebiet beliebig erweitern.

Die technischen Daten der SpotCam Eva 2 im Überblick: