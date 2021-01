KW01 / 2021: Unsere Artikel der letzten Woche

In der ersten Woche des neuen Jahres gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur nerdytecs Couchmaster Cycon² ausprobiert oder AverMedias GC311 Live Gamer MINI Streaming-Capture-Box einen Praxistest unterzogen, sondern auch das SilverStone Fara B1 Pro, das MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi und die Crucial Portable SSD X6 und X8 getestet. Einen ersten Blick auf den neuen ATX12VO-Standard haben wir ebenso geworfen, wie das SXFI Gamer von Creative, das Chieftronic PowerUp 850W oder den EIZO FlexScan EV3895 getestet. Zu guter Letzt prüften unsere kritischen Blicke das MSI MPG Sekra 100R auf seine Praxistauglichkeit.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Mittwoch, 30. Dezember 2020: C-Gaming im Wohnzimmer: nerdytecs Couchmaster Cycon² ausprobiert

Dass sich aufgrund der aktuell anhaltenden Corona-Pandemie die Gaming-Branche über einen vermehrten Zulauf erfreut, dürfte kein Geheimnis sein. Ob Handheld, Konsole oder Gaming-PC, immer mehr Videospiele halten Einzug in die eigenen vier Wände der Deutschen. Da ein Großteil der Gamer allerdings zumeist aus Platzgründen nicht über eine eigene "Man Cave" verfügt, finden die ausgiebigen Spielesessions im eigenen Wohnzimmer statt. Bekanntlich lässt sich auf der heimischen Couch in der Regel eine Maus oder Tastatur nur schwer nutzen, deshalb greifen Gamer hier in erster Linie zu Konsolen. Doch genau dies möchte das Unternehmen nerdytec ändern... [weiterlesen]

Donnerstag, 31. Dezember 2020: SilverStone Fara B1 Pro im Test: A-RGB-Gehäuse mit elegantem Zuluft-Design

SilverStones Fara B1 Pro bietet eigentlich den typischen Mix aus A-RGB-Lüftern und transparenter Front, der gerne zu Kühlproblemen führt. Zumindest optisch fallen bei diesem Midi-Tower größere seitliche Lufteinlässen auf. Doch können sich die vier Gehäuselüfter damit wirklich ausreichend Frischluft gönnen... [weiterlesen]

Samstag, 02. Januar 2021: Ein erster Blick auf den ATX12VO-Standard

Anfang des Jahres deutete sich an, dass Intel für den OEM-Markt den Single Rail Power Supply Desktop Platform Form Factor ATX12VO breiter einführen will. Genutzt wird er in vielen Komplettsystemen ohnehin schon von zahlreichen Herstellern. Aber solche Systeme werden in den seltensten Fällen aufgeschraubt und so sind die Kontakte mit dieser Art der Spannungsversorgung eher rar gesät... [weiterlesen]

Sonntag, 03. Januar 2021: MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI im Test - Carbon-Optik inkl. USB 3.2 Gen2x2

MSIs GAMING-(PRO)-CARBON-Mainboards aus der MPG-Produktreihe (MSI Performance Gaming) sind bei vielen Aufrüstwilligen von großem Interesse, da diese Modelle in den meisten Fällen den Spagat zwischen einer guten Ausstattung und einem annehmbaren Preis erfüllen. So haben wir es uns nicht nehmen lassen und das MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI durch unseren LGA1200-Mainboardtest-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Montag, 04. Januar 2021: Crucial Portable SSD X6 und X8 im Test: Speicher im Kleinformat

Nachdem wir in letzter Zeit mehrere externe Speichermedien aus dem Gaming-Bereich getestet haben, befinden sich mit den Crucial X6 Portable SSD und X8 Portable SSD zwei externe SSDs mit USB-C-Anschluss im Test, welche ganz bescheiden in Schwarz und ohne Beleuchtung daher kommen. Beide haben eine Speicherkapazität von 2 TB und werden in verschiedenen Gehäusen-Designs auf den Markt gebracht. Warum beide unterschiedlich schnell sind und ob auch schlichte und praktische Gehäuse heute noch überzeugen können, erfahrt ihr in unserem Artikel... [weiterlesen]

Dienstag, 05. Januar 2021: Gaming-Headset mit Battle-Mode: SXFI Gamer von Creative im Test

Neben der richtigen Tastatur oder Maus spielt auch die Audiowiedergabe bei einer Vielzahl von Gamern eine entscheidende Rolle, die sogar über Sieg oder Niederlage entscheiden kann. Gerade bei Shootern ist es wichtig, auf Umgebungsgeräusche zu reagieren. Die Bewegungsgeräusche eines Gegners geben zumeist einen Hinweis darauf, wo sich dieser gerade befindet. Außerdem ist eine klare und schnelle Kommunikation mit den eigenen Teammitgliedern überlebenswichtig. Somit ist es nicht verwunderlich, dass gerade bei Multiplayern ein Headset unabkömmlich ist. Aus diesem Grund hat sich Hardwareluxx das neue Headset SXFI Gamer von Creative genauer angeschaut und einem ausführlichen Test unterzogen... [weiterlesen]

Mittwoch, 06. Januar 2021: Chieftronic PowerUp 850W im Test - kompaktes Gold-Netzteil mit guter Ausstattung

Chieftec hat mit der PowerUp-Serie nun nach PowerPlay die zweite Serie von Gaming-Netzteilen auf dem Markt gebracht, die mit leistungsstarker Technik, 80 PLUS Gold Effizienz und voll-modularem Kabelmanagement überzeugen sollen. Wie sich die PowerUp schlagen, haben wir uns anhand des 850 W starken Top-Modells der Serie einmal näher angeschaut... [weiterlesen]

Donnerstag, 07. Januar 2021: EIZO FlexScan EV3895 im Test: Docking-Station mit 38 Zoll

Lange musste man warten, jetzt ist es endlich so weit: Mit dem EIZO FlexScan EV3895-BK ist der erste Ultra-Widescreen-Monitor des Herstellers mit einem Curved-Panel verfügbar. Die Japaner überspringen direkt das 34-Zoll-Format und setzen auf ein großes 38-Zoll-Panel. Noch dazu wird eine reichhaltige Ausstattung inklusive RJ45-Anschluss geboten. Ob der Einstieg in den Bereich der Curved-Monitore glückt, klären wir in unserem Review... [weiterlesen]

Freitag, 08. Januar 2021: MSI MPG Sekira 100R im Test: A-RGB-Schick zu verlockendem Preis

Das MPG Sekira 100R ist eines der attraktivsten Gaming-Gehäuse von MSI. Das E-ATX-Modell präsentiert sich mit Glas und Aluminium und illuminiert sowohl einen Streifen in der Front als auch gleich vier Lüfter mit A-RGB-LEDs. Trotzdem fällt der Preis mit rund 120 Euro erfreulich moderat aus... [weiterlesen]

Freitag, 08. Januar 2021: Die kleinste im Bunde: AVerMedias GC311 Live Gamer MINI Streaming-Capture-Box im Test

Schenkt man dem Hersteller AVerMedia Glauben, lässt sich mit der GC311 Live-Gamer MINI-Game-Streaming-Capture-Box schnell und einfach der Streaming-Olymp erklimmen. Neben einem HDMI-Eingang und Passthrough für Full-HD-Gameplay soll besagte Box das Bild ohne Latenz übertragen und zudem über eine PC- sowie Mac-Konnektivität verfügen. Nachdem wir bereits die Live Gamer EXTREME 2 GC551 und die Streaming-Capture-Box Live Gamer Ultra GC553 von AVerMedia im Test hatten, werfen wir nun ebenfalls einen Blick auf das günstigste Modell des Trios... [weiterlesen]