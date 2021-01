Seite 1: Crucial Portable SSD X6 und X8 im Test: Speicher im Kleinformat

Nachdem wir in letzter Zeit mehrere externe Speichermedien aus dem Gaming-Bereich getestet haben, befinden sich mit den Crucial X6 Portable SSD und X8 Portable SSD zwei externe SSDs mit USB-C-Anschluss im Test, welche ganz bescheiden in Schwarz und ohne Beleuchtung daher kommen. Beide haben eine Speicherkapazität von 2 TB und werden in verschiedenen Gehäusen-Designs auf den Markt gebracht. Warum beide unterschiedlich schnell sind und ob auch schlichte und praktische Gehäuse heute noch überzeugen können, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Die X6 Portable SSD und X8 Portable SSDs sind externe Speichermedien des Herstellers Crucial, welcher mit internen SSDs bereits in unserem Testparcours vertreten war. Beide SSDs verfügen über 2 TB Kapazität und werden jeweils per USB-Type-C mit dem Computer verbunden. Der Unterschied zwischen den beiden SSDs liegt nicht nur in der Größe der Gehäuse, sondern auch in der Art der verwendeten Anbindung. Während das kleinere Modell X6 über eine SATA-SSD verfügt und so ca. 500 MB/s als maximale Transferrate erreicht, befindet sich in der X8 eine NVME-SSD welche, bedingt durch die USB3.2-Gen-2-Anbindung, mit ca. 1-000 MB/s maximaler Transferrate aufwarten kann.

Bei der X6 ist das quadratische Gehäuse aus Kunststoff gefertigt und macht nicht nur einen robusten Eindruck, sondern ist mit 42 g auch äußerst leicht. Zur besseren Wärmeableitung verfügt die X8 über ein Mittelstück aus Aluminium; sie ist nur an dessen beiden Enden genauso robust aus Kunststoff ausgeführt wie die X6. Im Lieferumfang befindet sich ein kurzes USB-Type-C-Kabel. Bei der X6 ist zusätzlich noch ein USB-C auf USB-A-Adapter beiliegend. Einen solchen Adapter gibt es von Crucial auch nochmal einzeln. Diesen hat uns Crucial für die X8 beigelegt.