KW51 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur die INNO3D GeForce RTX 3070 und RTX 3060 Ti ICHILL X3 getestet, sondern auch die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3080 AMP Holo und das ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi. Das neue Assassin's Creed Valhalla haben wir ebenso angespielt, wie den DeepCool AS550 Plus, den ASUS ProArt PA278QV und den Tenda Nova MW12 auf den Prüfstand gestellt.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Freitag, 11. Dezember 2020: INNO3D GeForce RTX 3070 und RTX 3060 Ti ICHILL X3 im Doppeltest

Mit der GeForce RTX 3070 und zuletzt auch mit der GeForce RTX 3060 Ti hat NVIDIA seine bestehende Ampere-Familie in den letzten Tagen und Wochen weiter nach unten hin abgerundet und preislich günstigere Modelle präsentiert. Von INNO3D gibt es davon gleich mehrere Varianten, die sich in Sachen Platinenlayout, Kühlung, Taktraten und natürlich auch Ausstattung unterscheiden. Wir haben zwei High-End-Vertreter davon nun im Doppeltest... [weiterlesen]

Samstag, 12. Dezember 2020: Die Wikinger sind los: Assassin’s Creed Valhalla angespielt

Mit Assassin’s Creed Valhalla präsentiert der französische Publisher Ubisoft den zwölften Teil des bekannten Franchises. Diesmal verschlägt es die Spieler im Action-Adventure allerdings nicht nach London, Jerusalem oder Rom. Der neueste Titel der Serie spielt zunächst im mittelalterlichen Norwegen sowie in England, wo ein erbitterter Kampf zwischen den Angelsachsen und den Dänen herrscht. Mittendrin ist der Wikinger Eivor. Welche aufregenden Abenteuer wir in der Welt des "singenden Eisens" erlebt haben, erfahrt ihr in diesem Angespielt... [weiterlesen]

Sonntag, 13. Dezember 2020: DeepCool AS500 Plus im Test: Single-Tower-Kühler mit der Kraft der zwei Lüfter

Maximale Kühlleistung im Luftkühlerbereich bieten vor allem Dual-Tower-Modelle - oft aber auf Kosten der Kompatibilität. Mit dem AS500 Plus bietet DeepCool ein Single-Tower-Modell an, das bei guter RAM-Kompatibilität eine hohe Performance bieten soll. Doch gerade am AS500 Plus kann man gut zeigen, dass mit Blick auf die Kompatibilität längst nicht nur der Arbeitsspeicher problematisch werden kann... [weiterlesen]

Montag, 14. Dezember 2020: ZOTAC Gaming GeForce RTX 3080 AMP Holo im Test: Leiser, aber nicht viel schneller

Nachdem wir bereits im Oktober mit der ZOTAC Gaming GeForce RTX 3080 Trinity den bislang günstigsten Custom-Ableger des NVIDIA-Exklusivpartners testen konnten, der bereits mit einem mächtigen Kühlsystem und einer schicken RGB-Beleuchtung auf sich aufmerksam machen und die Founders Edition in vielen Belangen schlagen konnte, folgt nun ein Test des absoluten Serien-Spitzenmodells. Wir haben die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3080 AMP Holo mit abermals abgeändertem Kühlsystem und vor allem höheren Taktraten auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Montag, 14. Dezember 2020: Willkommen in Night City: Cyberpunk 2077 angespielt

Nachdem Cyberpunk 2077 erstmals im Jahr 2012 angekündigt wurde, ist es nach acht Jahren endlich so weit und alle Gamer können nun in Night City auf Entdeckungstour gehen. Das Action-Rollenspiel der polnischen Spieleschmiede CD Projekt Red entwickelte sich recht schnell zu einem der meist gehypten Titel der vergangenen Jahre. Auch dass der Schauspieler Keanu Reeves eine Rolle in dem AAA-Titel übernehmen wird, sorgte für Aufsehen. Somit hat es sich Hardwareluxx natürlich nicht nehmen lassen und ist in der Rolle des Protagonisten V in Night City auf große Entdeckungstour gegangen. Welche aufregenden Abenteuer wir dabei erlebt haben, erfahrt ihr in diesem Angespielt.... [weiterlesen]

Dienstag, 15. Dezember 2020: Marktübersicht: Die besten MSI-B550-Mainboards für jeden Geldbeutel [Anzeige]

Die neuen Ryzen-5000-Prozessoren, die AMD auf Basis der Zen-3-Architektur realisiert, liefern eine beeindruckende Leistung. Passenderweise richten sich die Blicke der Aufrüstwilligen gerade in Richtung der preisattraktiven B550-Mainboards, von denen MSI derzeit 18 unterschiedliche Platinen im Angebot hat. Allerdings ist es nicht leicht, die Übersicht zu behalten, weshalb wir vier Modelle, die besonders empfehlenswert sind, genauer vorstellen... [weiterlesen]

Mittwoch, 16. Dezember 2020: ASUS ProArt PA278QV im Test: Viel Grafik-Display fürs Geld

Grafik-Monitore sind in den meisten Fällen vollständig auf Profi-Anwender ausgelegt und entsprechend sündhaft teuer. Dass es auch anders geht, möchte der ASUS ProArt PA278QV zeigen, der gerade einmal rund 330 Euro kostet und dennoch mit einer akkuraten Farbdarstellung und einer umfangreichen Ausstattung aufwarten soll. Wie gut sich der 27-Zöller in der Praxis schlägt, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 17. Dezember 2020: Mit den WD Red NAS-SSDs die eigene NAS-Performance signifikant steigern [Anzeige]

Ob Videostreaming, Back-ups oder das Speichern von Fotos beziehungsweise Daten, es existiert mittlerweile eine Vielzahl von Anwendungsszenarien, bei denen sich Netzwerkspeicher in den vergangenen Jahren als ideale Lösung erwiesen haben. Aber auch komplexere Themen wie Virtualisierung oder Surveillance können über ein NAS realisiert werden, stellen jedoch höhere Anforderungen an den verwendeten Speicher. Hier schafft Western Digital mit der leistungsfähigen WD Red SA500-SSD Abhilfe, die auch als Cache-Lösung punkten kann... [weiterlesen]

Freitag, 18. Dezember 2020: ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi im Kurztest: Kaum besser als der Vorgänger

AMDs neue Ryzen-5000-Prozessoren liefern eine sehr gute Performance ab und können erstmals in allen Disziplinen überzeugen. Kein Wunder also, dass die Zen-3-CPUs heiß begehrt sind. Um gerade beim Overclocking gut gerüstet zu sein, hat ASUS das ROG Strix B550-E Gaming (Hardwareluxx-Test) nach kurzer Zeit gegen ein neues Refresh-Modell ersetzt. Eine deutlich bessere Figur soll demnach das neue ROG Strix B550-XE Gaming WiFi machen. Ob dies in der Tat so ist und wo die Unterschiede liegen, wollen wir in diesem Kurztest feststellen... [weiterlesen]

Samstag, 19. Dezember 2020: Tenda Nova MW12 im Test: Mesh-System zum attraktiven Preis

Im Sektor der Mesh-Netzwerk-Hardware dürfte Tenda vielen noch kein Begriff sein, wenngleich das Unternehmen als solches schon einige Zeit aktiv ist. In der vergangenen Monaten hat man vermehr hierzulande auf sich aufmerksam gemach – vor allem im Hinblick auf günstige und dennoch schnelle Mesh-Hardware. Man will die etablierten Anbieter hier bereits hinter sich gelassen haben. Wir haben uns das Tenda Nova MW12 als Einsteiger-Lösung genauer angeschaut... [weiterlesen]