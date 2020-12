Seite 1: ASUS ProArt PA278QV im Test: Viel Grafik-Display fürs Geld

Grafik-Monitore sind in den meisten Fällen vollständig auf Profi-Anwender ausgelegt und entsprechend sündhaft teuer. Dass es auch anders geht, möchte der ASUS ProArt PA278QV zeigen, der gerade einmal rund 330 Euro kostet und dennoch mit einer akkuraten Farbdarstellung und einer umfangreichen Ausstattung aufwarten soll. Wie gut sich der 27-Zöller in der Praxis schlägt, klären wir in unserem Test.

Die Farbqualität bei Monitoren hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen. Eine große Farbraumabdeckung sieht man in der Zwischenzeit häufiger – wer allerdings ernsthaft mit Bildern und Videos arbeiten möchte oder sein Geld damit verdient, der ist neben Quantität auch auf Qualität angewiesen. Der ASUS ProArt PA278QV soll den sRGB-Farbraum vollständig abdecken und dank seiner sRGB-Presets ein besonders präzises Ergebnis liefern. Gleichzeitig soll mit einem DeltaE kleiner 2 eine besonders präzise Farbdarstellung ermöglicht werden. Das Display kommt noch dazu vorkalibriert zum Käufer.

Das alles möchte ASUS zu einem vergleichsweise kleinen Preis von rund 330 Euro bieten. Da überrascht es nicht, dass an anderer Stelle nicht mit High-End-Werten um sich geworfen werden kann. Es kommt ein 27 Zoll großes IPS-Panel zum Einsatz, das mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten auflöst, also noch nicht UHD bietet. Auf ein Quantum-Dot-Backlight verzichtet ASUS ebenfalls. Entsprechend wird es zu Abstrichen bei DCI-P3 und AdobeRGB kommen, gerade bei der klassischen Bildbearbeitung ist sRGB aber noch immer der Standard.

Wer nun jedoch befürchtet, dass ASUS an allen Ecken und Enden spart, den können wir schon vorab beruhigen. Das Gehäuse bietet zahlreiche ergonomische Einstellmöglichkeiten und das eine oder andere, auf Designer zugeschnittene Sonderfeature. Genauer gehen wir darauf auf den kommenden Seiten ein.

Spezifikationen des ASUS ProArt PA278QV in der Übersicht Straßenpreis: ca. 330 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.asus.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 8 bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 350 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

1x HDMI

1x DVI

5x USB 3.0 (1up, 4 down) HDCP: ja Gewicht: 7,72 kg Abmessungen (B x H x T): 615 x (382 - 532) x 226 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 150 mm

Neigung: -5° - 35°

Rotation: -90° - 90°

Pivot-Funktion: ja

Kensington-Lock: nein Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: ab Werk kalibriert, Software-Lösung