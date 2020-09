KW38 / 2020: Unsere Artikel der letzten Woche

Auch während der letzten Woche sind auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel veröffentlicht worden. Ein Highlight der letzten Tage war natürlich die Markteinführung der NVIDIA GeForce RTX 3080 und deren erste Custom-Modelle. Aber auch den neuen mobilen Tiger-Lake-Prozessoren von Intel konnten wir kräftig auf den Zahn fühlen. Ansonsten prüften unsere kritischen Blicke die MSI MAG CoreLiquid 360R, das Alienware m15 R3, das Antec DF600 FLUX, das ASRock Rack TRX40D8-2N2T und das Corsair 4000D Airflox auf ihre Praxistauglichkeit. Aber auch die Corair iCUE H150i Elite Capellix und das neue Crysis Remastered sowie die Endgame Gear XM1 RGB standen bei uns auf dem Testprogramm.

Wir haben an dieser Stelle alle Artikel der letzten Woche zusammengefasst und mit einer kleinen Leseprobe versehen. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen!

Donnerstag, 10. September 2020: MSI MAG CoreLiquid 360R im Test

MSIs bietet mit der MAG CoreLiquid 360R eine 360-mm-AiO-Kühlung an, die sowohl eine hohe Kühlleistung als auch eine besonders effektvolle Beleuchtung verspricht. Dazu gibt es Besonderheiten: Vor allem einen um 270° drehbaren LED-Aufsatz auf dem Kühler und eine Pumpe, die direkt in die Kühllamellen des Radiators integriert ist... [weiterlesen]

Freitag, 11. September 2020: Alienware m15 R3 im Test: Ein durchaus portabler High-End-Gamer

Wem das Alienware Area-51m R2 zu groß ist, wer aber dennoch ein echtes Kraftpaket unter den Gaming-Notebooks haben möchte, der sollte sich das Alienware m15 R3 einmal näher ansehen. Der kleine Bruder fällt deutlich kompakter aus, setzt ausschließlich auf Mobile-Komponenten und ist mit seiner Ausstattung noch immer ein richtiges Biest. Wie sich das Modell in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten... [weiterlesen]

Sonntag, 13. September 2020: Antec DF600 FLUX im Test: Was leistet das FLUX-Kühlkonzept?

Beim DF600 FLUX nutzt Antec erstmalig ein neues Kühlsystem. Die "F-LUX-Plattform" verspricht "Flow Luxury" - also üppigen Airflow. Dafür werden gleich fünf Gehäuselüfter eingesetzt. Wie die sich auf die Kühlleistung - und auch die Lautstärke - des A-RGB-Gehäuses auswirken, klären wir im Test... [weiterlesen]

Montag, 14. September 2020: ASRock Rack TRX40D8-2N2T im Test - Darf es etwas mehr sein?

Für den nächsten Mainboard-Test stellen wir uns die Frage: Darf es etwas mehr sein?. Haben wir uns im letzten Test das ASRock Rack X570D4U-2L2T (Hardwareluxx-Test) näher angeschaut, werfen wir unsere Blicke nun auf das TRX40D8-2N2T. Anhand der Modellbezeichnung werden die Kenner unter den Lesern bereits erahnen, um welche Plattform es sich handelt. Generell eignet sich die Platine vor allem für die Anwender, denen aktuell 16 Kerne in ihrem Home-Server oder ihrer Workstation nicht ausreichen... [weiterlesen]

Dienstag, 15. September 2020: Corsair 4000D Airflow und iCUE 4000X RGB im Doppeltest: Etwas für jeden Geschmack

Corsair 4000D Airflow und iCUE 4000X RGB sind zwei Gehäuse, wie sie unterschiedlicher eigentlich kaum sein könnten. Während das 4000D Airflow mit einer luftigen Front für optimale Kühlung sorgen soll, geht es beim iCUE 4000X RGB mit Glasfront und A-RGB-Lüftern besonders um die Optik. Trotzdem basieren beide Gehäuse auf dem gleichen Grundgerüst. Im Doppeltest finden wir heraus, wie sehr sich die verwandten Midi-Tower in der Praxis voneinander unterscheiden und ob Corsairs neue Mittelklasse insgesamt überzeugen kann... [weiterlesen]

Dienstag, 15. September 2020: Corsair iCUE H150i Elite Capellix im Test: Die LED-Offensive

Corsair setzt die extra-hellen Capellix-LEDs nun auch für AiO-Kühlungen ein. Und wir können direkt zum Launch der Elite Capellix-Serie klären, wie intensiv das Top-Modell iCUE H150i Elite Capellix beleuchtet ist - und ob es auch mit hoher Kühlleistung überzeugen kann... [weiterlesen]

Mittwoch, 16. September 2020: NVIDIA dreht an der Ampere-Schraube: Die GeForce RTX 3080 Founders Edition im Test

Heute ist es endlich soweit. Mit der GeForce RTX 3080 in der Founders Edition schauen wir uns die erste Karte der neuen Ampere-Generation an. Die wichtigsten Details zur Architektur haben wir bereits behandelt und in der vergangenen Woche konnten wir euch die ersten Fotos der GeForce RTX 3080 Founders Edition zeigen. Heute geht es nun also um die Leistung, den Stromverbrauch, die Kühlung und weitere Vergleiche wie die Effizienz oder die Verbesserungen in der Raytracing- und DLSS-Leistung... [weiterlesen]

Donnerstag, 17. September 2020: Erstes Custom-Modell: Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G im Test

Nach dem gestrigen Test der GeForce RTX 3080 Founders Edition von NVIDIA können wir heute den ersten Test eines Custom-Modells präsentieren. Die GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G von Gigabyte ist dabei eines von vier Modellen des taiwanesischen Herstellers und bewegt sich etwas unterhalb der AORUS-Serie. Der Käufer einer solchen Karte soll aber dennoch bekommen, was für eine GeForce RTX 3080 sozusagen State of the Art ist. Keinerlei Abstriche bei der Leistung, eventuell sogar ein leichtes Plus und eine bessere Kühlung verspricht der Hersteller. Wie sich das erste Custom-Modell gegen die Founders Edition schlägt, schauen wir uns auf den nun folgenden Seiten an... [weiterlesen]

Donnerstag, 17. September 2020: CPU- und Gaming-Benchmarks: Ein erster Blick auf Tiger Lake

Intel hat die Tiger-Lake-Prozessoren mit bis zu vier Kernen vor einigen Wochen vorgestellt, die ersten Geräte sollen ab Anfang Oktober in den Läden stehen sollten. Hardwareluxx hatte vorab bereits die Möglichkeit, die Leistung der vier neuen Willow-Cove-Kerne im Zusammenspiel mit der Xe-LP-Grafik auszutesten... [weiterlesen]

Donnerstag, 17. September 2020: Can it run Crysis? GPU-Benchmarks für Crysis Remastered

Ab morgen ist es soweit – das lang erwartete Crysis Remastered wird für die Konsolen und den PC erscheinen. Wir haben eine Preview-Version erhalten und zwischen den Tests der neuen GeForce-RTX-30-Karten auch ein paar Benchmarks mit der neuesten Hardware gemacht. Daher wurde dies auch nicht zu einem ausführlichen Technik-Check, sondern soll eher dem Mythos "Can it run Crysis" auf seine Gültigkeit hin überprüfen... [weiterlesen]

Freitag, 18. Sepetember 2020: Endgame Gear XM1 RGB im Test: Verwandlung einer grauen Maus

Von vielen wahrscheinlich sehnlichst erwartet, hat die Engame Gear XM1 endlich eine RGB-Beleuchtung bekommen und ist damit wohl endgültig im Jahre 2020 angekommen. Doch was bringt die Neuauflage der XM1 mit sich und was hat sich gegenüber der Non-RGB-Variante verändert? Das werden wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]