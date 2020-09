Can it run Crysis? GPU-Benchmarks für Crysis Remastered

Ab morgen ist es soweit – das lang erwartete Crysis Remastered wird für die Konsolen und den PC erscheinen. Wir haben eine Preview-Version erhalten und zwischen den Tests der neuen GeForce-RTX-30-Karten auch ein paar Benchmarks mit der neuesten Hardware gemacht. Daher wurde dies auch nicht zu einem ausführlichen Technik-Check, sondern soll eher dem Mythos "Can it run Crysis" auf seine Gültigkeit hin überprüfen.

Nach all dem Trubel ist die überarbeitete Fassung nun erschienen und soll dort anknöpfen, wo das originale Crysis 2007 aufgehört hat – und auch aktuelle Hardware an ihre Grenzen bringen.

Aus technischer Sicht soll Crysis Remastered einiges zu bieten haben: Hochauflösende Texturen mit einer Auflösung von bis zu 8K, HDR, TAA, Screen Space Directional Occlusion (SSDO), Global Illumination (SVOGI), neue Beleuchtungseffekte, Bewegungsunschärfe, Parallax Occlusion Mapping, Screen Space Reflections (SSR) und Screen Space Shadows (SSS) sowie aktualisierte Partikeleffekte. Auch von Raytracing-Effekten ist die Rede. Auch DLSS soll von Crysis Remastered unterstützt werden.

Eine Besonderheit stellen die Raytracing-Effekte dar, die nicht Microsofts DirectX-12-Schnittstelle bzw. DXR ansprechen, sondern Crytek verwendete eine API-agnostische Umsetzung, die theoretisch auf jeder GPU funktioniert. In einer Neon Noire getauften Techdemo stellt man diese Technik erstmals vor. Auch dies werden wir uns anschauen.

Nach dem Panoramablick werden wir zunächst einmal einen Blick in das Grafikmenü:

Im Grafikmenü lassen sich Einstellungen zu den Texturen, dem Objektdetails, den Schattendetails, den Partikeleffekten und vielem mehr machen. Unsere Aufmerksamkeit legen wir auf die Option alle Einstellungen mit einem Umschalten und verändern und den Raytracing-Effekten.

In obiger Galerie können die fünf Qualitätseinstellungen direkt miteinander verglichen werden. Am auffälligsten sind die Unterschiede in der Darstellung des Wassers und der Qualität der Beleuchtung. Hier muss jeder für sich und seine Hardware einen guten Mittelweg in der Darstellung finden, sodass die FPS nicht allzu stark leiden.

Crysis Remastered Presets – 3.840 x 2.160 – GeForce RTX 3080 Founders Edition RTX 3080 FE (Niedrig) 134.8 XX



105.7 XX RTX 3080 FE (Mittel) 113.6 XX



99.0 XX RTX 3080 FE (Hoch) 59.8 XX



54.1 XX RTX 3080 FE (Sehr Hoch) 39.3 XX



33.1 XX RTX 3080 FE (Can it Run Crysis?) 34.1 XX



23.7 XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Bei den Voreinstellungen Niedrig, Mittel und Hoch bewegen wir uns in 4K noch im mehr als spielbaren Bereich. Zugleich sind die Schritte in den FPS zwischen diesen Presets noch relativ groß, während sie zu Sehr Hoch und Can it run Crysis? immer kleiner werden. Selbst eine GeForce RTX 3080 in der Founders Edition kommt hier ins Schwitzen. Im Vergleich zu den niedrigsten Qualitätseinstellungen werden nur noch 25 % der FPS dargestellt.

Auch für die Raytracing-Effekte haben wir in einzelnen Screenshots festgehalten, welche Auswirkungen die einzelnen Einstellungen haben. Allerdings sind die Unterschiede in den Screenshots auf den ersten Blick kaum zu sehen.

Crysis Remastered RT-Qualität – 3.840 x 2.160, Sehr Hoch – GeForce RTX 3080 Founders Edition RTX 3080 FE (Aus) 58.8 XX



50.4 XX RTX 3080 FE (Leistungsfähig) 54.6 XX



41.9 XX RTX 3080 FE (Hoch) 50.5 XX



35.8 XX RTX 3080 FE (Sehr Hoch) 35.6 XX



28.1 XX RTX 3080 FE (Can it Run Crysis?) 35.6 XX



23.7 XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

In 4K-Auflösung und mit Qualitätseinstellungen auf Sehr Hoch ist Crysis mit der GeForce RTX 3080 ohne Raytracing-Effekte bei etwas unter 60 FPS. Werden die RT-Effekte immer detaillierter und umfassen mehr und mehr Einzeleffekte, brechen die FPS auch hier deutlich ein.

So schlagen sich die GPUs

Nun bleibt nur noch die Frage zu klären: "Can it run Crysis"?

Crysis Remastered 1.920 x 1.080, Sehr Hoch GeForce RTX 3080 FE 73.1 XX



51.1 XX GeForce RTX 2080 Ti FE 68.9 XX



48.8 XX GeForce RTX 2080 Super FE 58.8 XX



36.3 XX GeForce RTX 2070 Super FE 55.5 XX



39.6 XX GeForce RTX 2060 Super FE 45.7 XX



32.8 XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Wer bei sehr hohen Details noch mit 60 oder mehr FPS spielen möchte, der muss für FullHD mindestens eine GeForce RTX 2070 Super im System haben. Für eine GeForce RTX 2060 Super müssen schon einige Details reduziert werden.

Crysis Remastered 2.560 x 1.440, Sehr Hoch GeForce RTX 3080 FE 63.4 XX



49.1 XX GeForce RTX 2080 Ti FE 50.3 XX



43.2 XX GeForce RTX 2080 Super FE 38.9 XX



33.3 XX GeForce RTX 2070 Super FE 34.8 XX



30.6 XX GeForce RTX 2060 Super FE 30.5 XX



16.4 XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Für WQHD muss es schon eine GeForce RTX 2080 Ti oder die neue GeForce RTX 3080 sein. Alles darunter ist in dieser Detailstufe zu langsam.

Crysis Remastered 3.840 x 2.160, Sehr Hoch GeForce RTX 3080 FE 39.3 XX



33.1 XX GeForce RTX 2080 Ti FE 29.7 XX



26.2 XX GeForce RTX 2080 Super FE 21.9 XX



18.8 XX GeForce RTX 2070 Super FE 19.5 XX



16.3 XX GeForce RTX 2060 Super FE 17.6 XX



15.2 XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Für eine flüssige Darstellung in 4K reicht dann selbst eine GeForce RTX 3080 im Zweifel nicht mehr aus. Dies ist natürlich auch abhängig von den weiteren Einstellungen.

Can it run Crysis?

Diese Frage muss man wie immer mit einem klaren "kommt darauf an" beantworten. Wir hatten nur wenig Zeit mit der Vorab-Version und haben diese auf unserem Grafikkarten-Testsystem mit einem Intel Core i9-10900K laufen lassen. Aufgrund des eng gesteckten Zeitplans und den hier schon bereitliegenden Custom-Modellen der GeForce RTX 3080 haben wir uns zunächst auf ein paar Modelle mit NVIDIA-GPU beschränkt. Wir werden aber sicherlich auch nich ein paar Grafikkarten mit AMD-GPU durch den Jungle schicken.

Aus optischer Sicht merkt man der Remastered-Fassung dennoch ihr Alter an. Zwar ist die Technik eindrucksvoll, so manchen Objekten aber fehlt es an Geometriedetails. Wir werden und Crysis Remastered hinsichtlich der Technik und im Vergleich zu anderen Karten aber noch etwas genauer anschauen.

Im Vergleich zum geleakten Trailer aus dem Juli hat sich in Crysis Remastered aber dennoch einiges getan. In einem 8K-Tech-Trailer sind die Unterschiede zur Originalversion aus dem Jahre 2007 am besten zu erkennen. Crysis Remastered kann im Epic Game Store vorbestellt werden und wird ab morgen spielbar sein. 29,99 Euro kostet die überarbeitete Fassung dort und wird zunächst exklusiv dort angeboten.

Can it run Crysis? Ja!