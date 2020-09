Seite 1: ASRock Rack X570D4U-2L2T im Test - Für den Home-Server-Bereich

Heute steht ein weiteres Mainboard von ASRock Rack auf unserem Testplan. Machten wir mit dem ASRock Rack E3C246D4I-2T (LGA1151v2) und dem ASRock Rack D1622D4I (BGA1667) im kompakten Mini-ITX-Format inklusive Mini-SAS den Anfang, setzen wir unsere Reise im AMD-Sektor fort und schauen uns das Rack X570D4U-2L2T einmal näher an.

Das ASRock Rack X570D4U-2L2T ist weniger als reinrassiges Server-Mainboard aus dem professionellen Segment konzipiert, sondern eher für den Einsatz als Home-Server oder auch als Workstation gedacht. Dies lässt sich auch bereits anhand der Modellbezeichnung entziffern, denn als Basis haben wir den Sockel AM4 und den X570-Chipsatz, der bekanntlich der Desktop-Plattform zugeordnet wird.

Nichtsdestotrotz hat ASRock das Rack X570D4U-2L2T mit Server-Features ausgestattet. Allen voran einen BMC (Baseboard Management Controller) inklusive IPMI-2.0-Unterstützung (Intelligent Platform Management Interface) zur Remote-Steuerung des Systems, optional auch aus der Ferne von Außerhalb. Hierfür wurde eine dedizierte Management-NIC vorgesehen, sodass es keine Probleme mit Sharing gibt. Davon ab wurde das Mainboard mit gleich vier frei nutzbaren LAN-Ports, zahlreichen Storage-Anschlüssen und vier DDR4-Speicherbänken ausgestattet.

Das PCB der Server-Mainboards ist in den meisten Fällen grün gefärbt, genau so wie im Falle des ASRock Rack X570D4U-2L2T. Die Abmessungen des PCBs entsprechen dabei dem quadratischen Micro-ATX-Format. Daher kann diese Platine bei Bedarf auch in ATX-Gehäusen mit entsprechender Unterstützung verbaut werden.

Vom Layout her wird jedoch schon klar, dass dies nicht der gewohnten Desktop-Anordung entspricht. So wurden die vier DDR4-DIMM-Speicherbänke nicht rechts neben dem CPU-Sockel, sondern oberhalb dessen positioniert. Im Detail wurden jedoch die RAM-Steckplätze und auch der CPU-Sockel um 90 Grad gedreht. Und auch der 24-Pin-Stromanschluss ist nicht rechts am Rand, sondern oben platziert. Besonders auffällig ist es, dass der Kühlkörper für den X570-Chipsatz nicht gerade groß ausfällt und sogar ohne Lüfter auskommt. Hier wird es später interessant, wie warm der PCH und der Kühler werden.

Die technischen Eigenschaften

Dies sind die Spezifikationen des ASRock Rack X570D4U-2L2T:

Die Daten des ASRock Rack X570D4U-2L2T in der Übersicht Mainboard-Format Micro-ATX Hersteller und

Bezeichnung ASRock Rack

X570D4U-2L2T CPU-Sockel AM4 (für Matisse und Picasso) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

Phasen/Spulen 10 (8x CPU, 2x RAM) Preis ab 138 Euro Webseite ASRock Rack X570D4U-2L2T

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz AMD X570 Chipsatz Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 3.200 MHz Speicherausbau max. 128 GB RAM UDIMM, ECC-Support SLI / CrossFire - Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (elektrisch mit x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Matisse)

1x PCIe 4.0 x8 (elektrisch mit x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Matisse)

1x PCIe 4.0 x1 über AMD X570 PCI - Storage 8x SATA 6GBit/s über AMD X570 (davon einmal SATA-DOM)

1x M.2 mit PCIe 4.0 x4/SATA 6GBit/s über CPU (M-Key) (PCIe 4.0 nur mit Matisse)

1x M.2 mit PCIe 4.0 x4/SATA 6GBit/s über AMD X570 (M-Key) (PCIe 4.0 nur mit Matisse) USB Chipsatz:

2x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s, Typ-A, 2x extern)

2x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s, Typ-A, 2x intern)

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.0 (nur mit APU nutzbar!)

1x VGA (über ASpeed AST2500 (BMC)) WLAN / Bluetooth - Thunderbolt - LAN 2x 10-GBit/s-LAN (RJ45) über Intel X550-AT2

2x Gigabit-LAN (RJ45) über 2x Intel I210-AT

1x Gigabit-LAN über Realtek RTL8211E (dedizierter Management-Port)

Audio-Codec

und Anschlüsse - FAN- und

WaKü-Header 3x 4-Pin FAN-Header

3x 6-Pin FAN-Header LED-Beleuchtung - Onboard-Komfort Status-LEDs, UID-Button/LED, IPMI 2.0, FAN Fail LED

Das mitgelieferte Zubehör

I/O-Blende

SATA-Kabel

zwei M.2-Schrauben

Die Liste an Zubehör fällt sehr sehr kurz aus. Bei unserem Sample lagen lediglich die I/O-Blende, ein SATA-Kabel sowie zwei M.2-Schrauben bei. Bei der hohen Anzahl an SATA-Ports hätten zumindest weitere SATA-Kabel nicht geschadet.