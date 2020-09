Seite 1: Corsair iCUE H150i Elite Capellix im Test: Die LED-Offensive

Corsair setzt die extra-hellen Capellix-LEDs nun auch für AiO-Kühlungen ein. Und wir können direkt zum Launch der Elite Capellix-Serie klären, wie intensiv das Top-Modell iCUE H150i Elite Capellix beleuchtet ist - und ob es auch mit hoher Kühlleistung überzeugen kann.

Kaum ein PC-Produkt wird mittlerweile mehr ohne Beleuchtung angeboten. Wie intensiv die Beleuchtungswirkung ist, hängt maßgeblich von den verbauten LEDs ab. Corsair hat in Zusammenarbeit mit dem LED-Hersteller Primax die sogenannten Capellix-LEDs entwickelt. Sie können direkt auf dem PCB aufgebracht werden und benötigen so besonders wenig Platz. Auf gleicher Fläche sind so mehr LEDs möglich. Außerdem sollen Capellix-LEDs um bis zu 60 % heller leuchten und effizienter sein.

Wir konnten bereits einige Corsair-Produkte mit Capellix-LEDs testen - konkret den Arbeitsspeicher Dominator Platinum RGB White und die drahtlose Tastatur K57 RGB Wireless. Mit der neuen Elite Capellix-Serie bietet Corsair nun erstmalig auch AiO-Kühlungen mit Capellix-LEDs an. Corsair integriert gleich 33 Stück davon in die Abdeckung der Pumpe und verspricht dort eine besonders intensive Beleuchtung mit gleich 21 Beleuchtungszonen. Auch die Lüfter werden bunt beleuchtet - aber von je acht konventionellen RGB-LEDs.

Die Elite Capellix-Serie startet mit drei Modellen. Die iCUE H100i Elite Capellix ist mit ihrem 240-mm-Radiator das Modell, das in den meisten Gehäusen Platz findet. Eine noch höhere Performance versprechen iCUE H115i Elite Capellix mit 280-mm-Radiator und iCUE H150i Elite Capellix mit 360-mm-Radiator. Alle Modelle werden mit einem iCUE Commander CORE für die Kontrolle und Steuerung der AiO-Kühlung ausgeliefert - damit wird die Nutzung von Corsairs iCUE-Software vorausgesetzt.

Die iCUE H100i Elite Capellix soll 159,99 Euro, die iCUE H115i Elite Capellix 169,90 Euro und die iCUE H150i Elite Capellix schließlich 189,90 Euro kosten.

Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf die AiO-Kühlung: