TEST
Gigabyte Aorus FO27Q5P im Test

Heller QD-OLED-27-Zöller mit 500 Hz

QD-OLED meets 500 Hz: Der Gigabyte Aorus FO27Q5P möchte sich als Gaming-Monitor der Extraklasse platzieren und kann darüber hinaus mit einer ungewöhnlich hohen Helligkeit für ein solches Gerät aufwarten. Wie sich der 27-Zöller in der Praxis schlägt, klärt unser Test.

Im ersten Anlauf gab es QD-OLED-Geräte im 16:9-Format mit einer Diagonale von 32 Zoll, der UHD-Auflösung und einer Wiederholfrequenz von 240 Hz oder wahlweise die Kombination aus 27 Zoll, QHD und 320 Hz. Ende 2025 hat der Markt deutlich mehr zu bieten. Beispielsweise 27-Zöller mit UHD und 240 Hz, wie wir sie Anfang des Jahres mehrfach im Test hatten

Mit dem Aorus FO27Q5P kommt nun eine weitere Variante dazu, die gerade für eSport-Fans höchst interessant sein dürfte. 2.560 x 1.440 Bildpunkte werden mit maximal 500 Hz angesteuert, was in Kombination mit der für OLED typischen, sehr kurzen Reaktionszeit (in diesem Fall 0,03 ms) zu einer erstklassigen Gaming-Darstellung führen dürfte. Dazu passend besitzt das Gerät ein ClearMR-Rating von 21.000. 

Zugehöriges Artikelbild

QD-OLED-Geräte hatten wir schon einige im Test, in den verschiedensten Formaten und mit unterschiedlichen Panel-Generationen. Doch eines hatten alle Geräte gemeinsam: Bei einer APL-unabhängigen Darstellung landet die maximale Helligkeit im Bereich von 260 cd/m². Aorus gibt den FO27Q5P mit 300 cd/m² bei 100 an – das Gerät wäre also auch ein gutes Stück heller.

Alles beim Alten bleibt es laut Datenblatt bei der Farbdarstellung, der DCI-P3-Farbraum soll zu 99 % abgedeckt werden.

Mit Blick auf das Feature-Set – und vor allem die hohe Wiederholfrequenz – war bereits zu erwarten, dass der Aorus FO27Q5P kein Schnäppchen sein wird. Zum Testzeitpunkt kostete er im Preisvergleich rund 870 Euro und gehört damit zu den teureren, aber eben auch zu den schnelleren QHD-QD-OLEDs. Der Garantiezeitraum beträgt drei Jahre, auch auf Einbrenn-Effekte. 

Lieferumfang

Zugehöriges Artikelbild

Zum Lieferumfang des AORUS FO27Q5P gehören:

  • Kabel: DisplayPort
  • Kabel: USB Typ-A auf Typ-B
  • Kabel: USB Typ-C auf Typ-C
  • Externes Netzteil
  • Prüf-Protokoll

Spezifikationen des Aorus FO27Q5P in der Übersicht
Straßenpreis: ca. 870 Euro
Garantie: 36 Monate
Homepage: www.gigabyte.com
Diagonale: 27 Zoll
Krümmung -
Gehäusefarbe: Schwarz
Format: 16:9
Panel: QD OLED 
Farbtiefe: 10 Bit
Glare-Optik: AR-Coating
Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel
Kontrastwert: 1.500.000:1
Helligkeit: SDR: 300 cd/m² (100 % APL)
HDR: 1.000 cd/m²
Reaktionszeit: 0,03 ms
Wiederholfrequenz: 500 Hz
Blickwinkel: horizontal: 178°
vertikal: 178°
Anschlüsse:

1x DisplayPort 2.1 - Eingang
1x MiniDisplayPort 2.1 - Eingang
1x Display 1.4 - Ausgang
2x HDMI 2.1
1x Typ C (PD 18W)
3x USB 3.0 (1up, 2 down)
1x 3,5 mm Klinke
HDCP: ja
Gewicht: 7,2 kg
Abmessungen (B x H x T): 610,3 x 532,5 x 158,6 mm
Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm
Neigung: -5° - 20°
Drehung: -20° - 20°
Kensington-Lock: ja
Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter)
integrierte Lautsprecher: ja
Netzteil: extern
Sonstiges: G-Sync zertifiziert, FreeSync Premium Pro

