Mitte November haben wir einen Blick auf die steigenden Preise bei den Arbeitsspeicher-Kits geworfen. Fast genau zwei Wochen später möchten wir anschauen, in welche Richtung sich die Preise seitdem entwickelt haben. In der Zwischenzeit hat sich zumindest bei den Herstellern des DRAM einiges getan und die Vorzeichen haben sich verdunkelt.
Dass es auch in Zukunft einen enormen Bedarf an DRAM geben wird, egal in welcher Form, ob als DDR5-Modul, LPDDR5-Chip oder gestapelt im HBM, ist längst abzusehen. Vor allem die koreanischen Hersteller gehen in die Vollen und wollen teilweise hunderte Milliarde US-Dollar in neue Fertigungskapazitäten stecken. Es wird aber einige Zeit dauern, bis diese Kapazitäten aufgebaut sind. Wenn es dann so weit ist, könnte der große KI-Boom aber auch schon zum Erliegen gekommen sein.
Aber kommen wir nun zur preislichen Entwicklung:
|Speicherkit
|Preis zum Test
|Preis (13.11.25)
|Preis (26.11.25)
|TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test)
|150 Euro
|320 Euro
|320 Euro
|G.Skill Trident Z Neo RGB, 2x 64 GB DDR5-6000 CL34 (Test)
|445 Euro
|1.080 Euro
|1.480 Euro
|Teamgroup T-Create Expert, 2x 16 GB, DDR5-7200, CL34 (Test)
|126 Euro
|330 Euro
|310 Euro
|G.Skill Trident Z5 Neo RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000, CL26 (Test)
|210 Euro
|-
|-
|G.Skill Trident Z5 CK CUDIMM, 2x 24 GB, DDR5-8200, CL40 (Test)
|250 Euro
|340 Euro
|430 Euro
|Corsair Vengeance RGB CUDIMM 2x 24 GB, DDR5-8400 CL40 (Test)
|390 Euro
|540 Euro
|430 Euro
|KLEVV Cras V RGB, 2x 16 GB GB, DDR5-7200 CL34 (Test)
|-
|-
|-
|KLEVV URBANE V RGB, 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36 (Test)
|-
|-
|-
|Teamgroup T-Force XTREEM ARGB, 2x 24 GB, DDR5-8000 CL38 (Test)
|340 Euro
|360 Euro
|360 Euro
|G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-6000 CL28 (Test)
|160 Euro
|330 Euro
|440 Euro
|G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, 2x 16 GB, DDR5-8000 CL38 (Test)
|250 Euro
|425 Euro
|470 Euro
|Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance 2x 24 GB, DDR5-6000 CL36 (Test)
|185 Euro
|355 Euro
|455 Euro
Tendenziell geht es mit den Preisen immer weiter nach oben. Vereinzelt bleibt der Preis in den vergangenen zwei Wochen auf gleichem Niveau oder das Kit ist ein paar Euro günstiger, aber vor allem Kits mit 2x 32 oder 2x 64 GB wurden noch einmal deutlich teurer. So manches Kit (wie die Corsair Vengeance RGB CUDIMM) machen sogar den Eindruck, deutlich günstiger geworden zu sein. Hier aber nennen die Händler einen günstigen Preis, wollen aber erst in 4 bis 7 Monaten liefern.
Bei den Grafikkarten haben wir uns das aktuell jeweils günstigste Modell geschnappt und sind zwei Wochen zurückgegangen. Innerhalb einer Modellserie kann dies das Bild etwa verfälschen, da eine andere Karte vor zwei Wochen günstiger gewesen sein könnte.
|Kartenserie
|UVP
|Preis (13.11.25)
|Preis (26.11.25)
|GeForce RTX 5090
|2.329 Euro
|2.830 Euro
|2.510 Euro
|GeForce RTX 5080
|1.169 Euro
|1.010 Euro
|990 Euro
|GeForce RTX 5070 Ti
|879 Euro
|770 Euro
|740 Euro
|GeForce RTX 5070
|649 Euro
|530 Euro
|495 Euro
|GeForce RTX 5060 Ti
|399 Euro
|365 Euro
|325 Euro
|GeForce RTX 5060
|319 Euro
|295 Euro
|265 Euro
|Radeon RX 9070 XT
|689 Euro
|610 Euro
|585 Euro
|Radeon RX 9070
|629 Euro
|550 Euro
|515 Euro
|Radeon RX 9060 XT
|315 Euro
|285 Euro
|245 Euro
Bei den Grafikkarten zeichnet sich noch kein Anstieg der Preise ab – ganz im Gegenteil. In den vergangenen Tagen sind die Karten tendentiell eher noch etwas günstiger geworden.