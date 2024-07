Von Patriot haben wir ein attraktives 48-GB-Speicherkit zugesandt bekommen, das sich für weiße Builds sehr gut eignet und bis DDR5-6000 auch zügig arbeiten kann. In diesem Kurztest schauen wir, ob aus dem Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance 48GB bis DDR5-6000 und CL36 noch mehr herauskitzeln können.

Der Vorteil eines 48-GB-Speicherkits besteht vor allem darin, wenn einem 32 GB zu wenig und 64 GB hingegen zu viel sind. Die 48 GB stellen dann einen guten Sweetspot dar. Patriot hat bei den Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance auch die RGB-Beleuchtung berücksichtigt. Diese kann mittels eines Mainboards von ASUS, ASRock, MSI und Gigabyte gesteuert werden. Die Module sind in Zusammenarbeit mit ASUS anhand des TUF-Gaming-Alliance-Schriftzugs entstanden, dennoch sind diese Module natürlich nicht nur mit Mainboards von ASUS kompatibel.

Der Großteil des Heatspreaders ist in Weiß gehalten, wenn man von der Ecke oben links mit dem Viper-Schriftzug absieht. Rechts ist das entsprechende Logo in Schwarz zu sehen. Nutzer eines CPU-Luftkühlers sollten bei diesen Modulen aufpassen, denn die Modulhöhe beträgt 44 mm.

SPD-Programmierung und technische Eigenschaften

Das sehr nützliche Tool Thaiphoon Burner kommt mit dem DDR5-Speicher bestens zurecht und so konnten wir sowohl einen Thaiphoon-Burner- als auch einen CPU-Z-Screenshot anfertigen, um einen detaillierten Blick auf Kingstons RAM-Module werfen zu können. Unter dem Heatspreader verbergen sich acht Chips von SK Hynix mit jeweils 3-GB-Kapazität, um dann auf die 24 GB pro Modul zu kommen. Die genaue Die-Art spuckte uns Thaiphoon Burner leider nicht aus.

Patriot hat sowohl zwei XMP als auch zwei EXPO berücksichtigt, die jeweils dieselben Parameter hinterlegt bekommen haben. Das langsamere Profil wird mit 2.800 MHz für DDR5-5600 bei CL36-36-36-68 angegeben. Das schnellere Profil hingegen mit 3.000 MHz (DDR5-6000) bei fast identischen CL36-36-36-76. Wird sind uns sicher, dass wir noch etwas mehr Performance herauskitzeln können.

Die technischen Daten des Speicherkits Hersteller und Bezeichnung Patriot Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance 48 GB, DDR5-6000,

CL36-36-36-76

PVER548G60C36KT Kapazität 48 GB (2x 24 GB) Modulhöhe 44 mm

Rank

Single-Rank

Formfaktor DIMM

Modulart DDR5 Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis ab 184 Euro

Homepage Patriot EXPO / XMP XMP 3.0 und EXPO 0.9 Garantierter Speichertakt 3.000 MHz Leistung in MT/s 6.000 MT/s Garantierte Timings CL36-36-36-76 Chips SK Hynix Garantiezeit Limited Lifetime

Benchmarks

Für den Kurztest setzen wir auf den beliebten AIDA64-Cache- und Memory-Benchmark und im speziellen auf die Lese-, Schreib- und Kopiergeschwindigkeit sowie auf die Latenz. Hinzu kommen zwei Spiele-Benchmarks in Form von Anno 1800 mit einem eigenen Saved Game mit 90 Stunden Spielzeit und knapp 50.000 Einwohnern einer großen Metropole (Crown Falls). Auch den integrierten Dying-Light-2-Benchmark haben wir jeweils durchgeführt. Das Ganze haben wir jeweils in der 720p-Auflösung bei mittleren Details ausgeführt.

Mit diesen Komponenten haben wir das Speicherkit unter Windows 11 Pro (Build 22631, 23H2) getestet:

Das verwendete Testsystem CPU

Intel Core i7-14700K

Kühler

Valkyrie Dragonfang 360mm AIO

Mainboard MSI PRO Z790-A MAX (BIOS: 7E07vM2)

Grafikkarte

ASUS ROG Strix GeForce RTX 2060 OC

SSD

OCZ ARC 100 SSD 240 GB

Netzteil

Seasonic Prime Platinum 1.200 W



Aida64 Extreme - Speicher Lesedurchsatz Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 103610XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 100665XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 97126XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 94210XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 93133XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 88561XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 88467XX MB/s Mehr ist besser

Aida64 Extreme - Speicher Schreibdurchsatz Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 90593XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 87114XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 86000XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 83606XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 82911XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 78580XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 78451XX MB/s Mehr ist besser

Aida64 Extreme - Speicher Kopierdurchsatz Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 93873XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 89082XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 87662XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 85397XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 85355XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 81680XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 80217XX MB/s Mehr ist besser

Aida64 Extreme - Speicher Verzögerung Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 63.6XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 65.8XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 66.2XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 68.7XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 68.8XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 72.7XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 73.9XX ns Weniger ist besser

Anno 1800 (Saved Game) 1.280 x 720 - Mittel Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 162XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 157XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 155XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 153XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 151XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 148XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 135XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Dying Light 2 - integrierter Benchmark 1.280 x 720 - Mittel Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6400 @ CL32-39-39-80 156XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6800 @ CL32-39-39-80 153XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-5600 @ CL36-36-36-76 153XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6000 @ CL36-36-36-76 153XX Patriot Viper Elite 5 RGB TUF 48 GB DDR5-6000 @ DDR5-6200 @ CL36-36-36-76 153XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-6000 @ CL32-39-39-80 151XX Kingston FURY Beast RGB 32 GB DDR5-6400 @ DDR5-5600 @ CL32-39-39-80 150XX Bilder pro Sekunde Mehr ist besser

Anhand der Benchmarks wird ersichtlich, dass das Speicherkit von Patriot flink ans Werk geht, die jeweiligen Werte sprechen für sich. Doch gerade im Overclocking-Bereich haben wir festgestellt, dass das Patriot-Kit mit dem XMP/EXPO bis DDR5-6000 wenig Puffer bietet. Denn mehr als DDR5-6200 waren mit manuellen Werten nicht drin - und das trotz erhöhter Spannungen und Latenzen bis CL44-44-44-92. Mehr als 6.200 MT/s waren nicht möglich. Alles oberhalb davon resultierte in einen Bluescreen. Im Grunde werden die Vorgaben (gerade so) erreicht und das zählt am Ende.

Fazit

Einige PC-Anwender bevorzugen die Non-binären Speicherkits mit 48 oder gar 96 GB, jeweils bestehend aus DDR5-UDIMMs mit 2x 24 GB und 2x 48 GB. Das getestete 48-GB-Speicherkit von Patriot erfüllt im Bereich von DDR5-6000 den beliebten Sweetspot und stellt jeweils zwei Profile nach Intel XMP 3.0 und AMD EXPO 0.9 bereit. Während das kleinere Profil den Betrieb mit DDR5-5600 und den Latenzen CL36-36-36-68 ermöglicht, geht das schnellere Profil mit DDR5-6000 und CL36-36-36-76 etwas höher frequentiert zu Werke. Aufgrund der Tatsache, dass wir mit manuellen Einstellungen lediglich bis DDR5-6200 gekommen sind, war nicht viel Overlocking-Potential vorhanden, was vor dem Kauf berücksichtigt werden sollte.

Bei der Verarbeitung der beiden Module gibt es jedoch keine Kompromisse. Patriot setzt auf fast durchgehend weiße Heatspreader. Auf der Oberseite sind zahlreiche RGB-LEDs integriert worden, die mit einem Mainboard der vier großen Herstellern gesteuert werden können. Benutzer eines CPU-Luftkühlers sollten bedenken, dass die Module eine Höhe von 44 mm aufweisen. Dies betrifft Nutzer einer (AIO-)Wasserkühlung natürlich eher nicht.

Für wen sind die Patriot Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance in der 48-GB-Ausführung bei DDR5-6000 besonders geeignet? Gerade für den Einsatz von hellen Builds können diese Module sehr gut integriert werden und liefern bis maximal DDR5-6200 eine solide Leistung. Hardcore-Overclocker sollten allerdings einen Bogen um diesen Kit machen und sich stattdessen für ein Modell mit mehr Spielraum entscheiden. Der Preis für das Patriot-Speicherkit unterschritt im letzten Monat die 200-Euro-Marke ist ab rund 185 Euro erhältlich. Gerade aufgrund der Speicherkapazität und dem DDR5-6000-Betrieb ist der Preis gerade noch angemessen, kann jedoch gerne noch etwas nach unten rutschen.

Patriot Viper Elite 5 RGB TUF Gaming Alliance 48 GB DDR5-6000 Pro gute SPD-Programmierung inklusive XMP 3.0 und EXPO 0.9 (jeweils 2 Profile)

gute Verarbeitung

DDR5-6000 sind der Sweetspot

RGB-Beleuchtung (steuerbar)

Kontra Overclocking-Potential kaum vorhanden