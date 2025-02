Die Kombination aus hohen Taktraten, niedrigen Timings und zugleich einer möglichst hohen Kapazität, abgestimmt auf die jeweilige Plattform, sind sicherlich die Wunschvorstellung für den Arbeitsspeicher. Mit einem XTREEM-ARGB-Kit von Teamgroup schauen wir uns ein solches Kit an, welches sowohl für die aktuelle AMD- wie auch Intel-Plattform vorgesehen ist. Wir haben das Kit im Zusammenspiel mit Arrow Lake getestet.

Auch wenn der Sweet-Spot für die Ryzen-Plattform weiterhin bei 6.000 MT/s verbleibt, so sind auch höhere Transferraten möglich, wenngleich nicht immer sinnvoll. Entsprechend bietet Teamgroup die T-Force XTREEM ARGB sowohl mit EXPO- wie auch XMP-3.0-Profilen an. Allerdings sind die 8.000 MT/s nicht immer zu erreichen. Bei Intel bleibt es dabei: Viele Prozessoren und Mainboards machen 7.000+ MT/s problemlos mit. Ob die 8.000 MT/s laufen ist aber auch nicht immer sichergestellt.

Unser Core Ultra 9 285K aber besitzt genau wie der Core i9-14900K offenbar einen recht guten Speichercontroller, der auch etwas mehr als 8.000 MT/s bewältigt. Unsere Ryzen 9 9950X oder Ryzen 7 9800X3D hingegen tuen dies nicht, auch nicht wenn wir ein entsprechendes Mainboard verwenden. Daher kommen ein Core Ultra 9 285K und ein ASUS ROG Maximus Z890 Apex bei diesem Test zum Einsatz. Zudem wurde eine GeForce RTX 4090 genutzt.

Teamgroup bietet die Kits in verschiedenen Varianten an: Einerseits mit verschiedenen Kapazitäten wie 2x 16 GB, 2x 24 GB und 2x 32 GB sowie mit Transferraten von 6.000 bis 8.000 MT/s. Uns stand das schnellste Kit mit 8.000 MT/s bei CL38 zur Verfügung.

Hersteller und Bezeichnung Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38

Modulhöhe 48,5 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 341 Euro

Homepage Teamgroup XMP / EXPO XMP 3.0 und EXPO Garantierte Timings CL38-49-49-84 für 8.000 MT/s

CL38-38-38-78 für 6.000 MT/s Spannung 1,4 V für 8.000 MT/s

1,25 V für 6.000 MT/s Chips Sk hynix (A-Die) Eigenschaften RGB-Beleuchtung

Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 48 GB (2x 24 GB)

Teamgroup stattet seine Module mit jeweils zwei EXPO- und XMP-3.0-Profilen aus. EXPO und XMP mit 8.000 MT/s sehen Timings von CL38-49-49-84 bei 1,4 V Spannung vor. Für 6.000 MT/s sind es CL38-38-38-78 bei 1,25 V.

Beim Preis müssen wir uns noch etwas vage äußern, denn die Teamgroup T-Force XTREEM ARGB in Narvik Black sind bisher in Deutschland kaum erhältlich. Das von uns getestete Kit war mal kurz für 341 Euro zu finden.

Hinsichtlich der Optik und Materiawahl verwendet Teamgroup ein schwarzes PCB und darauf einen Heatspreader aus schwarz eloxiertem Aluminium. Im oberen Drittel verbaut Teamgroup allerdings ein Element aus leicht abgedunkelten Plexiglas, welches aber erst mit der RGB-Beleuchtung so richtig zu Geltung kommt.

Die RGB-Beleuchtung erstrahlt über die gesamte obere Drittel. Die LEDs lassen sich natürlich auch ansteuern. Die Module sind zu ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ, Gigabyte RGB Fusion 2.0 und MSI Mystic Light Sync kompatibel.

Benchmarks

AIDA64 - Lesedurchsatz Intel Core Ultra 9 285K Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 125847XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-6000 CL38 90471XX DDR5-5600 85180XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 - Schreibdurchsatz Intel Core Ultra 9 285K Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 104574XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-6000 CL38 80962XX DDR5-5600 75962XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 - Latenz Intel Core Ultra 9 285K Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 78.8XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-6000 CL38 96.3XX DDR5-5600 99.1XX in ns Weniger ist besser

In AIDA64 steigen die Durchsatzraten von 5.600 zu 6.000 MT/s in einem recht geringen Maße an, was bei dem geringen Unterschied aber auch so zu erwarten war. Hier zeigt das Profil mit 8.000 MT/s schon deutlich größere Unterschiede.

Y-Cruncher nT 500M Intel Core Ultra 9 285K Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 7.494XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-6000 CL38 8.204XX DDR5-5600 8.556XX in s Weniger ist besser

Der Y-Cruncher nutzt neben dem Prozessor auch den Speicher und so zeigt sich in diesem Benchmark der Vorteil des schnelleren Speichers bzw. Profils.

Control 1.280 x 720 Pixel, Hoch Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 180.7XX 93.2XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-6000 CL38 180.5XX 96.4XX DDR5-5600 165.2XX 91.0XX in FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 1.280 x 720 Pixel, RT: Niedrig, DLSS: Leistung Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 161.5XX 109.2XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-6000 CL38 156.2XX 108.1XX DDR5-5600 150.4XX 101.4XX in FPS Mehr ist besser

F1 24 1.280 x 720 Pixel, Mittel, DLSS: Qualität Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 356.1XX 241.1XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-6000 CL38 334.7XX 222.4XX DDR5-5600 329.5XX 184.9XX in FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 1.280 x 720 Pixel, Sehr Hoch, FSR 3: Qualität Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 145.6XX 92.6XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-6000 CL38 133.6XX 94.7XX DDR5-5600 125.8XX 93.4XX in FPS Mehr ist besser

in Spielen sind die Unterschiede mal größer und mal kleiner. Es gibt Spiele die stärker von schnellerem Speicher profitieren und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. So zeigen sich dann auch die Unterschiede zwischen DDR5-5600, DDR5-6000 und DDR5-8000 mal mehr und mal weniger deutlich.

Temperatur Memtest, Intel Core Ultra 9 285K DDR5-5600 48.0XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-6000 CL38 52.8XX Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 59.5XX in °C Weniger ist besser

Je nach Profil liegen entweder 1,25 V oder 1,4 V an. Standardmäßig wird DDR5 mit 1,1 V betrieben und so haben wir dies auch für 5.600 MT/s getan. Mit höherer Spannung steigt natürlich auch die Abwärme und dies sehen wir beim Teamgroup T-Force XTREEM ARGB, wenngleich wir uns selbst mit 8.000 MT/s bei 1,4 V bei nicht einmal 60 °C bewegen. Dabei sitzen die Module in einem leichten Luftstrom des verwendeten CPU-Kühlers Noctua NH-D15 G2.

Fazit

Das T-Force-XTREEM-Speicherkit von Teamgroup deckt einen für viele Nutzer interessanten Bereich ab: Einerseits mit 8.000 MT/s hohe Transferraten bei für diesen Bereich niedrigen Timings von CL38-49-49-84 und andererseits eine Kapazität von 2x 24 GB. In den Benchmarks zeigen sich die Vorteile – sowohl in Spielen wie auch Anwendungen – zusammen mit eben 48 GB an Gesamtkapazität. Natürlich gibt es inzwischen auch Kits mit 8.400 MT/s und mehr, dann allerdings steigen meist auch die Timings an und hinzu kommt, dass solche Transferraten längst nicht auf jeder Plattform garantiert werden können.

Mit Kit positiv anzurechnen ist, dass "nur" 1,4 V notwendig sind, um im EXPO- oder XMP-3.0-Profil zu laufen. Hier haben wir auch schon Kits gesehen, die 1,45 V als notwendig erachten. Die EXPO- oder XMP-3.0-Profile sind auch gleich ein gutes Stichwort, denn darüber wird eine gewisse Flexibilität geboten: Einerseits in Form der Auslegung auf die AMD- und Intel-Plattform und andererseits sind sogar jeweils zwei Profile vorhanden – einmal mit 8.000 MT/s und einmal mit 6.000 MT/s. Das Profil mit 6.000 MT/s geht allerdings einen Kompromiss bei den Timings ein, die mit CL38-38-38-78 nicht sonderlich scharf sind. Wessen Ziel die 6.000 MT/s für einen Ryzen-Prozessor sind, der findet Kits mit niedrigeren Timings, was dann vor allem der Spieleleistung förderlich ist. Diese bietet auch Teamgroup an.

Hinischtlich der Optik überzeugen die Module in Narvik Black. Schwarzes PCB, schwarzer Heatspreader, darauf ein RGB-Element, welches von einem abgedunkelten Plexiglas abgedeckt wird und im Betrieb einen hervorragenden Eindruck hinterlässt – wenn man denn auf eine solche RGB-Beleuchtung steht.

Aktuell ist es dennoch schwer die Teamgroup T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 CL38 entsprechend ihres Preises korrekt einzuordnen. 340 Euro wären 100 Euro mehr, als die Konkurrenz für eine solche Konfiguration aufruft. Dies hängt aber sicherlich auch daran, dass das Kit von Teamgroup hierzulande noch nicht wirklich verfügbar ist.

