Bei DDR5-Speicher hat der gewillte Käufer inzwischen eine riesige Auswahl an unterschiedlichen Kits, die sich in Takt, Timings, Spannung, Kapazität und Optik unterscheiden. Heute wollen wir uns zwei Speicherkits von KLEVV anschauen, die sich beide im Bereich von 7.000+ MT/s bewegen und beide über eine RGB-Beleuchtung verfügen. Wo die Unterschiede in der Leistung zu suchen sind und was die Serien ausmachen – dazu mehr in diesem Test.

Auch wenn der Sweet-Spot für die Ryzen-Plattform weiterhin bei 6.000 MT/s verbleibt, so sind auch höhere Transferraten möglich, wenngleich nicht immer sinnvoll. Entsprechend bietet KLEVV für seine Kits sowohl EXPO- wie auch XMP-3.0-Profile an. Während bis zu 8.000 MT/s bei Intel meist möglich, aber nicht garantiert sind, liegt der Sweet-Spot bei den Ryzen-Prozessoren eher bei 6.000 bis 6.400 MT/s.

Unser Core Ultra 9 285K aber besitzt genau wie der Core i9-14900K offenbar einen recht guten Speichercontroller, der auch etwas mehr als 8.000 MT/s bewältigt. Unsere Ryzen 9 9950X oder Ryzen 7 9800X3D hingegen tuen dies nich - auch dann nicht, wenn wir ein entsprechendes Mainboard verwenden. Für diesen Test nutzen wir einen Core Ultra 9 285K und ein ASUS ROG Maximus Z890 Apex. Zudem wurde eine GeForce RTX 4090 genutzt.

KLEVV bietet die Kits der CRAS-V-RGB-Serie mit verschiedenen Taktraten an. Die Kapazität liegt bei 32, 48 und 64 GB. Angeboten werden 6.000 MT/s bei CL30 bis 8.400 MT/s bei CL38 – wenngleich dies nicht für alle Kapazitäten gilt. Aber bei weitem nicht alle Kits haben es in den deutschen Handel geschafft. Die URBANE-V-RGB-Serie gibt es hierzulande noch gar nicht im Handel. Auch hier werden Kits mit 32, 48 und 64 GB von 6.000 bis 8.400 MT/s angeboten.

Hersteller und Bezeichnung KLEVV Cras V RGB 32 GB, DDR5-7200, CL34-44-44-84

(KD5AGUA80-72B340G) KLEVV URBANE V RGB 32 GB, DDR5-7600, CL36-46-46-86

(KD5AGUA80-76B360G) Modulhöhe 44 mm 42,5 mm Rank Single-Rank, x8 Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis - - Homepage KLEVV KLEVV XMP / EXPO XMP 3.0 und EXPO XMP 3.0 und EXPO Garantierte Timings CL34-44-44-84 CL36-46-46-86 Spannung 1,4 V

1,4 V Chips Sk Hynix (A-Die) Sk Hynix (A-Die) Eigenschaften RGB-Beleuchtung

RGB-Beleuchtung Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB) 32 GB (2x 16 GB)

Uns standen die beiden Kits mit jeweils 32 GB, also zweimal 16 GB, zur Verfügung. Die KLEVV Cras V RGB sind mit 7.200 MT/s spezifiziert und benötigen dazu 1,4 V. Diese Spannung ist auch für die KLEVV URBANE V RGB notwendig, hier aber werden 7.600 MT/s erreicht. Unterschiede gibt es auch bei den Timings.

Beide Kits bieten eine RGB-Beleuchtung. In jeweils einem Bild werden wir uns diese später auch noch anschauen. Ansteuern lässt sich diese per ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome Sync.

KLEVV Cras V RGB DDR5-7200

Die KLEVV Cras V RGB kommen auf eine Höhe von 44 mm sind somit weniger hoch, als so mancher Konkurrent. Sowohl das EXPO- wie auch XMP-3.0-Profil sehen 7.200 MT/s und Timings von CL34-44-44-84 vor. Dazu notwendig ist eine Spannung von 1,4 V.

Der Heatspreader besteht aus einer Aluminiumkomponente, die silbern gehalten ist. Darüber sitzt ein weiteres Aluminiumteil in mattschwarz. Die RGB-LEDs befinden sich in diesem oberen Bereich und sind nach oben hin durch ein reflektives Plastik abgedeckt.

KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600

Mit 42,5 mm sind die KLEVV URBANE V RGB sogar noch etwas flacher. Auch hier sieht KLEVV identische EXPO- und XMP-3.0-Profile vor. Hinterlegt sind 7.600 MT/s bei Timings von CL36-46-46-86 und 1,4 V.

In der Optik sind die mattweißen Heatspreader aus Aluminium sicherlich ein Highlight, da sie auf jeglichen Schnick-Schnack verzichten. Die RGB-Beleuchtung sitzt in einem Plastikelement auf der Stirnseite des Heatspreaders – getrennt von einem silbernen Streifen.

Synthetische Benchmarks

AIDA64 Lesedurchsatz KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 120990XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 114896XX DDR5-5600 85180XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 103751XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 101760XX DDR5-5600 75962XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 108542XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 104978XX DDR5-5600 78202XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Latenz KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 78.5XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 79.8XX DDR5-5600 99.1XX in ns Weniger ist besser

In AIDA64 zeigen die höheren Taktraten sich in entsprechend höheren Transferraten für das Lesen, Schreiben und Kopieren von Daten. Zusammen mit den niedrigeren Latenzen ergeben sich dahingehend auch gemessen niedrigere Latenzen.

Y-Cruncher nT 500M KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 7.477XX KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 7.485XX DDR5-5600 8.556XX in s Weniger ist besser

Die höheren Durchsatzraten zeigen sich dann unter anderem im Y-Cruncher, in dem Daten in den Speicher geschrieben und daraus wieder gelesen werden. Auch andere Anwendungen können von einer höheren Speicherbandbreite profitieren.

Spiele-Benchmarks

Control 1.280 x 720 Pixel, Hoch KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 193.2XX 120.8XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 193.1XX 104.8XX DDR5-5600 165.2XX 91.0XX in FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 1.280 x 720 Pixel, RT: Niedrig, DLSS: Leistung KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 171.4XX 109.2XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 161.4XX 105.7XX DDR5-5600 150.4XX 101.4XX in FPS Mehr ist besser

F1 24 1.280 x 720 Pixel, Mittel, DLSS: Qualität KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 397.3XX 287.1XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 382.2XX 273.4XX DDR5-5600 329.5XX 184.9XX in FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 1.280 x 720 Pixel, Sehr Hoch, FSR 3: Qualität KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 147.2XX 111.5XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 146.2XX 100.8XX DDR5-5600 125.8XX 93.4XX in FPS Mehr ist besser

In den Spielen zeigen sich die höhere Speicherbandbreite und auch Latenzen auch in mehr FPS. Nicht jedes Spiel profitiert dabei gleichermaßen und klar ist auch, von DDR5-5600 zu DDR5-7200 ist der Schritt größer, als er dann zwischen DDR5-7200 und DDR5-7600 ist. Hier entscheiden dann geringste Details darüber, welches das schnellere Kit ist.

Temperatur Memtest, Intel Core Ultra 9 285K DDR5-5600 48.0XX KLEVV Cras V RGB DDR5-7200 CL34 55.2XX KLEVV URBANE V RGB DDR5-7600 CL36 63.9XX in °C Weniger ist besser

Die Spannungen von 1,4 V für DDR5-7200 oder DDR5-7600 haben natürlich Auswirkungen auf die Temperaturen der Kits. Dabei wohl auch eine Rolle spielt die RGB-Beleuchtung, welche oben auf den Heatspreadern sitzt.

Fazit

KLEVV bietet als Hersteller ein breites Angebot an DDR5-Speicher und hält in dieser Hinsicht sicherlich für jeden das entsprechende Produkt bereit. Welches nun das richtige Produkt ist, hängt von vielerlei Dingen ab. So muss man sich zunächst entscheiden, ob es überhaupt ein Overclocking-Kit sein soll. Für einige ist es keine Option, dass die Hardware außerhalb der Spezifikationen betrieben wird. Fehlerfälle aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass es hier durchaus zu Problemen kommen kann.

Wer ein aktuelles Ryzen-System besitzt, der schaut sich sicher nach Kits mit 6.000 bis 6.400 MT/s um und wählt dabei möglichst niedrige Timings. Die von uns getesteten Kits von KLEVV eignen sich hier nur bedingt. Zwar sind EXPO-Profile vorhanden, DDR5-7200 oder DDR5-7600 sind für AMD aber kaum sinnvoll. Aber wer ein Intel-System besitzt, sei es mit Prozessor der 13. und 14. Generation oder gar aus der Core-Ultra-200S-Serie, der kann sich ein solches Cras-V-RGB- und URBANE-V-RGB-Kit genauer anschauen. Mit den entsprechenden Taktrate haben Intel-Systeme zumeist kein Problem und die Benchmarks zeigen ein mehr als ordentliches Leistungsplus.

Die dazu notwendige Spannung von 1,4 V ist ein Übel, welches an der Stelle hingenommen werden muss. 1,35 V sind in diesen Taktbereichen aber unumgänglich.

Die beiden Kits der Cras-V-RGB- und URBANE-V-RGB-Serie sind aus optischer Sicht ansprechend und sieht man von der RGB-Beleuchtung ab, auch zurückhaltend – dies gilt vor allem für die URBANE-V-RGB-Serie. Hinzu kommt, dass die Module samt Heatspreader recht flach aufbauen und nur auf eine Höhe von 44 bzw. 42,5 mm kommen. Über die Notwendigkeit der RGB-Beleuchtung lässt sich trefflich streiten. Sie hat auch einen negativen Einfluss auf die Temperaturen, wenngleich wir diese nicht als problematisch erachten.

Auf dem Papier bietet KLEVV für fast jeden das richtige Kit. Die Auswahl an Transferraten, Kapazitäten und Timings ist riesig. Hinzu kommt eine gewisse Auswahl im Design. Die meisten Wünsche wird KLEVV damit erfüllen können, aber es gibt ein "aber".

Denn am Ende mitentscheidend sind auch der Preis und die Verfügbarkeit. Aktuell sind weder Kits der Cras-V-RGB- noch der URBANE-V-RGB-Serie hierzulande im Handel verfübar. Der Preisvergleich führt für KLEVV nur acht Kits auf und so müssen wir auf eine Bewertung auf Basis des Preises verzichten.