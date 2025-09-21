Auf der Suche nach dem richtigen Arbeitsspeicher kann sich jedermann austoben. Egal ob AMD- oder Intel-Plattform, in Sachen Geschwindigkeit (Takt und Timings) sowie Design dürften kaum mehr Wünsche offenbleiben. Heute schauen wir uns die TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black an, die bei 7.600 MT/s und Timings von CL36-45-45-84 nicht die Extreme bedienen wollen, sondern sich grundsätzlich auf Funktion und Verarbeitung konzentrieren. Der Test muss zeigen, ob dies gelingt.

Spätestens mit der Ankündigung der durch den eingestellten DDR4-Ausstoß verursachten Knappheit wird deutlich: DDR5 ist künftig die einzig relevante Wahl für neue Systeme. Sowohl AMD als auch Intel setzen bei ihren aktuellen Plattformen vollständig auf den neuen Standard. Im Handel erhältlich sind inzwischen Kits mit Transferraten von bis zu 9.200 MT/s, Timings bis hinunter zu CL28 und Modulgrößen von mittlerweile 64 GB, wenn zwei Module genutzt werden.

Eine gleichzeitige Kombination aller Grenzwerte ist jedoch nur selten anzutreffen – und auch nicht immer sinnvoll. Denn nicht jeder Prozessor oder Speichercontroller kommt mit extrem hohen Frequenzen oder besonders großen Modulen zurecht. AMDs AM5-Plattform erhielt erst in diesem Sommer die Unterstützung für 64-GB-Module. Zudem liegt das Optimum dort weiterhin bei 6.000 MT/s, kombiniert mit möglichst niedrigen Timings. Nutzer eines Intel-Prozessors können etwas höher ansetzen, doch ab 8.000 MT/s ist auch hier nicht garantiert, dass die gewählten Einstellungen stabil arbeiten.

Auch wenn die TeamGroup T-Force XTREEM den Namen Extreme im Namen tragen, anhand der Spezifikationen von 2x 16 GB, DDR5-7600 und CL36-45-45-84 für das Kit wird klar: Nutzer der aktuellen LGA1700-Plattform sind hier richtig. Leider aber bietet TeamGroup diese Kits im deutschen Markt aktuell nur mit 32 GB an. Inzwischen aber greifen viele Nutzer schon zu 48 GB oder gar 64 GB, sodass das fehlende Angebot hier bereits ein kleiner Kritikpunkt ist, der hoffentlich in Zukunft beseitigt wird.

Hersteller und Bezeichnung TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36-45-45-84 Modellnummer FFXD532G7600HC36FDC01 Modulhöhe 48,8 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 150 Euro Homepage Teamgroup XMP / EXPO XMP 3.0 / EXPO Garantierte Timings DDR5-6000: CL38-38-38-78-116

DDR5-7600: CL36-45-45-84-129 Spannung DDR5-6000: 1,25 V

DDR5-7600: 1,4 V Chips Sk Hynix (M-Die) Eigenschaften - Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB)

Anhand der weiteren Spezifikationen bieten die TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black erwartbares. TeamGroup setzt auf M-Dies von SK Hynix. Für die Transferrate von 7.600 MT/s bei Timings von CL36-45-45-84 gibt TeamGroup eine Spannung von 1,4 V vor. Für DDR5-6000 und CL38-38-38-78-116 sind es 1,25 V. Die Profile sind als XMP 3.0 und EXPO verfügbar und können dementsprechend im BIOS des Mainboards ausgewählt werden. Ein DDR5-7600 bei CL36 sehen wir aber primär auf einer Intel-Plattform, während DDR5-6000 AMDs Sweet-Spot abdeckt.

CPU-Z bestätigt die eben genannten technischen Daten auch noch einmal. Neben den EXPO/XMP-Profilen mit 7.600 MT/s gibt es auch noch ein solches mit DDR5-6000.

Mit einer Höhe von 48,8 mm ist der Heatspreader des T-Force XTREEM Narvik Black recht ausladend. TeamGroup setzt hier auf Aluminium mit einer Stärke von 2 mm. Im oberen Bereich versieht der Hersteller diesen mit Kühlrippen, welche die Wärmeabfuhr verbessern sollen. In den Messungen der Temperaturen werden wir sehen, welche Auswirkungen dies hat.

Benchmarks

Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z890 Apex. Als Prozessor kam ein Intel Core Ultra 9 285K zum Einsatz.

Synthetische Benchmarks

Wie immer beginnen wir mit den synthetischen Benchmarks. Die Tests haben wir mit dem XMP-Profil bei DDR5-6000 und Timings von CL38-38-38-78-116 sowie bei DDR-7600 und Timings von CL36-45-45-84-129 ausgeführt.

AIDA64 Lesedurchsatz TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 121518XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 96955XX DDR5-6400 95901XX DDR5-5600 85180XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Schreibdurchsatz TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 104162XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 85263XX DDR5-6400 84730XX DDR5-5600 75962XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 108801XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 87438XX DDR5-5600 86807XX DDR5-6400 86807XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Latenz TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 78.1XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 93.5XX DDR5-6400 95.4XX DDR5-5600 99.1XX in ns Weniger ist besser

Intel gibt für seine aktuelle Plattform LGA1700 im Zusammenspiel mit den Core-Ultra-200S-Prozessoren eine Speichergeschwindigkeit von 5.600 MT/s für UDIMMs und 6.400 MT/s für die CUDIMMs frei. Im Vergleich zu diesen Vorgaben ist der TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black bei DDR5-6000 kaum schneller und setzt sich nur durch die geringeren Timings durch. Der Sprung auf DDR5-7600 ist hier schon ein ganz anderer und zeigt deutlich, welches Potential in schnellem Speicher steckt.

Y-Cruncher nT 500M TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 7.439XX DDR5-6400 8.324XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 8.427XX DDR5-5600 8.556XX in s Weniger ist besser

Im Y-Cruncher ist der Speicher mit dem DDR5-6000-Profil etwas langsamer als der CUDIMM bei DDR5-6400. Der Vorteil durch den schnellen Speicher zeigt sich dann beim T-Force XTREEM Narvik Black mit DDR5-7600.

Gaming-Benchmarks

Für viele sicherlich interessanter sind die Spiele-Benchmarks, denn hier spielen nicht nur die Transferraten eine Rolle, sondern in einigen Bereichen auch möglichst niedrige Timings.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 1.280 x 720 Pixel, RT: Niedrig, DLSS: Leistung TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 171.6XX 106.2XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 166.2XX 109.1XX DDR5-6400 164.5XX 108.7XX DDR5-5600 150.4XX 101.4XX in FPS Mehr ist besser

Control 1.280 x 720 Pixel, Hoch TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 193.2XX 105.0XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 170.2XX 91.8XX DDR5-6400 166.5XX 90.3XX DDR5-5600 165.2XX 91.0XX in FPS Mehr ist besser

F1 24 1.280 x 720 Pixel, Mittel, DLSS: Qualität TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 385.6XX 271.6XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 344.0XX 192.5XX DDR5-6400 341.2XX 191.9XX DDR5-5600 329.5XX 184.9XX in FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 1.280 x 720 Pixel, Sehr Hoch, FSR 3: Qualität TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 147.3XX 103.1XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 129.2XX 98.3XX DDR5-6400 128.8XX 98.2XX DDR5-5600 125.8XX 93.4XX in FPS Mehr ist besser

Der TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black profitiert bei DDR5-6000 vor allem durch die niedrigeren Timings im Vergleich zu den JEDEC-Vorgaben. Noch einmal eine deutliche Schippe drauf legt das System mit dem DDR5-7600-Profil bei CL36.

Temperatur Memtest, Intel Core Ultra 9 285K DDR5-5600 41.1XX DDR5-6400 45.6XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-6000 CL36 48.1XX TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 CL38 51.2XX in °C Weniger ist besser

Da TeamGroup mit einem besonders dicken Material für den Heatspreader wirbt, haben wir uns auch die Temperaturen genauer angeschaut. Anstatt mit 1,1 V verlangt der Hersteller je nach Profil 1,25 V oder gar 1,4 V. Mit 51,1 bzw. 53,2 °C wird der Speicher zwar etwas wärmer, allerdings haben wir auch schon Extremfälle im Bereich von 60 °C und sogar 70 °C gesehen. Ein geringer Luftstrom reicht für den Speicher aber meist schon aus, damit dieser kühl bleibt. Die fehlende RGB-Beleuchtung und wohl auch die Materialstärke von 2 mm dürfte sich hier positiv zeigen.

Fazit

Wir haben die Vielfallt am Speichermarkt bereits zu Beginn besprochen. Mit Vorgaben von DDR5-7600 bei Timings von CL36 ist auch klar: Es gibt Speicher am Markt, der schneller ist – sowohl bei den Transferraten wie auch bei den Timings. TeamGroup geht den gefahrlosen Mittelweg für AMDs und Intels aktuelle Plattform. Sowohl das EXPO- wie auch das XMP-Profil stellen für die allermeisten Prozessoren bzw. Speichercontroller kein Problem dar. Der Nutzer geht ins BIOS, wählt das Profil aus und schon werden die Einstellungen übernommen. Für 6.200+ MT/s bei den Ryzen-Prozessoren oder 8.000+ MT/s bei den Core-Prozessoren ist dies schon deutlich kritischer.

Insofern gibt es in der Leistung wenig an den T-Force XTREEM Narvik Black bei DDR5-7200/6000 auszusetzen. Für das EXPO-Profil dürften die Timings etwas straffer sein. DDR5-6000 bei CL26, wie es die G.Skill Trident Z5 Neo RGB im Test vorgemacht haben, sind hier aktuell die Referenz.

Zum Design der TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black müssen wir eigentlich keine Worte verlieren. TeamGroup hat es bei schwarzen Heatspreadern aus dickem Aluminium belassen. Würde der Hersteller auf die silbern glänzenden, runden T-Force und TeamGroup-Logos verzichten, würde dies den Modulen aus optischer Sicht sicherlich ebenfalls guttun. Wie die allermeisten Kits aktuell ebenfalls im Handel kaum zu finden sind, die Varianten T-Force XTREEM ARGB Narvik Black mit RGB-Beleuchtung.

Die Auswirkungen des dicken Aluminiums nebst entsprechenden Kühlrippen auf die Temperaturen scheinen positiv zu sein. Zumindest bleiben die Speicherchips auch bei 1,4 V angenehm kühl. Mit 48,8 mm bauen die Module dafür hoch auf.

Preislich wird sich TeamGroup mit den T-Force XTREEM Narvik Black 2x 16 GB, DDR5-7600 bei CL36-45-45-84 vermutlich schwertun. Vergleichbare DDR5-Kits (2x 16 GB, 6.000 MT/s, CL38) gibt es schon ab 90 Euro. Schon deutlich näher dran ist man hier für eine Intel-Plattform. Hier kosten die Kits (2x 16 GB, DDR5-7600, CL36) ab 140 Euro und somit liegen die T-Force XTREEM Narvik Black 2x 16 GB, DDR5-7600 bei CL36-45-45-84 mit 150 Euro preislich attraktiv gut im Markt.

TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black 2x 16 GB, DDR5-7600, CL36-45-45-84 Pro EXPO- und XMP-Profile

niedrige Temperaturen

schlichtes Design (ohne RGB-Beleuchtung) Kontra hoch aufbauende Heatspreader

DDR5-6000 CL38 preislich und in der Leistung wenig herausfordernd