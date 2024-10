Zusammen mit den Ryzen-9000-Prozessoren gibt es auch rund um den Arbeitsspeicher ein paar Optimierungen, die höhere Speichertaktraten möglich machen sollen. Der Speicherspezialist G.Skill adressiert dies mit neuen Kits, von denen wir uns zwei angeschaut haben. Aber es gibt mit zumindest mit einem der Kits auch ein paar Probleme bzw. wir mussten für den Test ein paar Einschränkungen machen, die erst mit den kommenden X870(E)-Mainboards ausgeräumt werden sollen. Wo der Sweet Spot liegt, welche Herausforderungen schneller RAM bereithält und welches Leistungsplus zu erwarten ist, schauen wir uns nun an.

Beim Arbeitsspeicher für die Ryzen-7000- und Ryzen-9000-Prozessoren gilt: Der Speichercontroller für die Ryzen-7000-Prozessoren sind für 5.200 MT/s spezifiziert und der identische IOD, der den Speichercontroller enthält, kann in der Ryzen-9000-Serie mit 5.600 MT/s umgehen. Die Spezifikationen geben also 5.200 bzw. 5.200 MT/s an, aber Spieler mit Ryzen-7000- oder Ryzen-9000-Prozessor sollten wissen, dass sie mit schnelleren Kits deutlich mehr Leistung aus ihrer Hardware herausholen können.

Entsprechend gibt es schon einig EXPO-Kits mit 6.000 MT/s und mehr, die es dem Nutzer schnell und einfach ermöglichen sollen, die richtigen Einstellungen zu finden. DDR5-6000 bzw. 6.000 MT/s gelten dabei als der Sweet-Spot, an dem der Speicher selbst, der Speichercontroller und der Infinity Fabric als Interconnect zwischen dem IOD und CCD mit einem guten Taktverhältnis betrieben werden können. "Auto:1" lautet die neue Maßgabe und dies bedeutet, dass die Frequenz des Infinity Fabric (FCLK) auf Auto eingestellt bleiben sollte und der Speichercontroller (UCLK) im gleichen Taktverhältnis wie der Speicher (MCLK) arbeitet.

Über die Einstellungen soll sich der Nutzer dieser Kits aber keinerlei Gedanken machen. Per EXPO-Profil werden die notwendigen Einstellungen gemacht. Davon macht das BIOS dann abhängig, mit welchem Takt der Infinity Fabric arbeiten soll.

Für die neuen Ryzen-9000-Prozessoren stellte G.Skill zur Computex Anfang Juni 2024 die neuen Kits namens Trident Z5 Royal NEO RGB vor. Als Trident Z5 kommen sie im altbekannten Design daher. G.Skill hat aber neue Kit-Zusammenstellungen gewählt und will damit noch etwas mehr Leistung aus der Zusammenarbeit zwischen Prozessoren und Arbeitsspeicher herauskitzeln.

Kommen wir nun zu den technischen Daten des ersten Kits:





Hersteller und Bezeichnung G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, DDR5-6000, CL28-36-36-96

G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, DDR5-8000, CL38-48-48-128 Modulhöhe 43,5 mm 43,5 mm Rank Single-Rank, x8 Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis 160 Euro

250 Euro Homepage G.Skill G.Skill XMP / EXPO EXPO EXPO Garantierte Timings CL28-36-36-96

CL38-48-48-128 Spannung 1,4 V 1,45 V Chips Sk hynix (A-Die) Sk hynix (A-Die) Eigenschaften RGB-Beleuchtung

RGB-Beleuchtung Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB) 32 GB (2x 16 GB)

Äußerlich identisch, unterscheiden sich die beiden Kits vor allem durch die Transferraten von 6.000 bzw. 8.000 MT/s und druch die Timings. Mit CL28-36-36-96 sind diese noch etwas schärfer als das, was wir bisher als Referenz für ein 6.000er-Kit in Form der Corsair Dominator Platinum RGB mit DDR5-6000 und Timings von CL30-36-36-76 für die Ryzen-Prozessoren hergenommen haben.

Das zweite Kit soll sogar DDR5-8000 möglich machen, muss dafür aber die Timings auf CL38-48-48-128 zurücknehmen. Mit der Spannung muss G.Skill hier auf 1,45 V gehen.

Intel-Nutzer werden sich nun ganz entspannt fragen, warum 8.000 MT/s denn so etwas Besonderes sein sollen - und diese Frage ist durchaus berechtigt. Gleichzeitig ist es aber so, dass selbst bei den aktuellen Core-Prozessoren von Intel 8.000 MT/s nicht für jeden Prozessor auf jedem Mainboard so ohne weiteres möglich sind. Dies gilt auch für die Ryzen-Systeme und derart schnellen Speicher und so führt G.Skill auf seiner QVL nur das ASUS CROSSHAIR X670E GENE und CROSSHAIR X670E HERO als kompatible bzw. verifizierte Mainboards auf. Mit Erscheinen der X870E-Mainboards werden hier sicherlich noch einige weitere hinzukommen, denn mit den neuen Platinen soll bei vielen Modellen auf eine Optimierung der Speicheranbindung bzw. der SIMM-Slots geachtet worden sein.

Da wir die Ryzen-9000-Prozessoren zuletzt aber auf einem ASUS ProArt X670E-Creator WIFI getestet haben, war der Test des Speichers auch gleich eine Möglichkeit zu verifizieren, ob dieser auf anderen Mainboards ebenfalls seine Leistung erbringen kann.

Bevor wir aber zu den Benchmarks kommen, noch ein paar Worte zur Optik:

Wer glaubt, dass Arbeitsspeicher einfach nur funktionieren muss, der hat zwar grundsätzlich recht, der Markt aber hat längst auch die Optik eines Speichermoduls in den Fokus gerückt. G.Skill bietet den Trident Z5 Royal NEO RGB mit Hochglanzfinish in Silber und Gold an. Hinzu kommt eine RGB-Leiste unter einer Art Kristallstruktur, die wir ebenfalls bereits kennen. Entsprechend in Szene gesetzt, sind die Trident Z5 Royal NEO RGB durchaus effektvoll, man sollte sie aber nur mit Samthandschuhen einsetzen, da man sonst unweigerlich Fingerabdrücke auf der Oberfläche hinterlässt.

Benchmarks

Die Benchmarks haben wir wie gesagt auf einem ASUS ProArt X670E-Creator WIFI gemacht. Darauf installiert war das neuste BIOS 2401 in einer Beta-Version mit AGESA 1.2.0.2 und damit den aktuellsten Systemoptimierungen für die Ryzen-9000-Prozessoren. Leider stand uns aktuell kein CROSSHAIR X670E HERO oder GENE zur Verfügung, was uns beim G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB DDR5-8000 auch gleich zum Verhängnis wurde, denn wir konnten das Kit nicht mit Transferraten zum Laufen bekommen, für das es vorgesehen ist. 8.000 MT/s bzw. ein Speichertakt von 500 MHz bei einem Takt des Infinity Fabric und Speichercontrollers von 2.000 MHz waren nicht stabil lauffähig.

Wir haben den Takt daher etwas zurückgenommen und konnten das Kit immerhin mit 7.600 MT/s testen. Sobald wir ein CROSSHAIR X870E HERO in der Redaktion haben, werden wir die Tests mit diesem Kit wiederholen. Dies ist kein Fehler des Kits, sondern einfach damit begründet, dass im Grenzbereich wie eben 8.000 MT/s bei den Ryzen-Prozessoren einfach alles stimmen muss. Das ist bei der Intel-Plattform aber auch nicht anders, denn auch hier gilt: Nicht jeder Core i9-14900K kann ein DDR5-Kit mit 8.000 MT/s problemlos booten bzw. läuft stabil damit.

Neben dem ASUS ProArt X670E-Creator WIFI zum Einsatz kamen ein Ryzen 9 9950X, ein Windows 11 mit Update KB5041587 sowie eine GeForce RTX 4090.

Synthetische Benchmarks:

AIDA64 Lesedurchsatz G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 86714XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 79349XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 79068XX DDR5-5600 CL40 68630XX in MB/s Mehr ist besser

Werbung

AIDA64 Schreibdurchsatz G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 89787XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 79168XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 78870XX DDR5-5600 CL40 71441XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 77709XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 70739XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 70635XX DDR5-5600 CL40 63006XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Latenz G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 67.2XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 68.3XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 68.9XX DDR5-5600 CL40 75.5XX in ns Weniger ist besser

Gaming-Benchmarks:

Starfield 1080p (Hoch, FSR 3: 50 % Skalierung) G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 156.8XX 114.8XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 156.5XX 113.3XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 153.1XX 111.9XX DDR5-5600 CL40 143.6XX 110.7XX in FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 720p (RT: Niedrig, DLSS: Leistung) G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 180.9XX 109.9XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 175.3XX 94.8XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 174.8XX 98.3XX DDR5-5600 CL40 147.8XX 82.3XX in FPS Mehr ist besser

F1 24 720p (Mittel, DLSS: Qualität) G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 466.4XX 331.9XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 453.9XX 294.8XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 447.4XX 320.1XX DDR5-5600 CL40 436.9XX 286.2XX in FPS Mehr ist besser

Marvel's Spider-Man: Miles Morales 720p (Sehr Hoch, RT: Sehr Hoch, FSR 3: Qualität) G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 121.4XX 84.4XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 121.2XX 81.1XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 119.6XX 86.2XX DDR5-5600 CL40 104.9XX 65.1XX in FPS Mehr ist besser

Ratchet & Clank 720p (Sehr Hoch, RT: Sehr Hoch, DLSS: Qualität) G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 208.8XX 135.6XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 206.5XX 134.2XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 204.9XX 133.2XX DDR5-5600 CL40 186.4XX 114.2XX in FPS Mehr ist besser

Control 720p (Hoch) G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 201.7XX 106.7XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 201.6XX 107.5XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 201.2XX 106.5XX DDR5-5600 CL40 189.3XX 104.3XX in FPS Mehr ist besser

Baldur's Gate 3 720p (Vulkan, Ultra, DLSS: Qualität) G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 445.6XX 282.6XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 431.7XX 252.7XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 407.9XX 253.0XX DDR5-5600 CL40 367.2XX 228.2XX in FPS Mehr ist besser

Anno 1800 720p (Ultra) G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-7600 CL38) 109.8XX 74.7XX G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB (DDR5-6000 CL28) 102.5XX 76.0XX Corsair Dominator Platinum (DDR5-6000 CL30) 100.1XX 72.5XX DDR5-5600 CL40 91.5XX 65.2XX in FPS Mehr ist besser

Fazit

Uns ist bewusst, dass die G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB mit DDR5-8000 und CL38-48-48-128 nicht ihr vollen Potential ausschöpfen konnten. Hier müssen wir auf einen späteren Test verweisen, für den wir dann auch eines der verifizierten Mainboards verwenden werden. Für die Beurteilung der Benchmarks müssen wir also ein paar Einschränkungen machen. Der Betrieb mit 7.600 MT/s zeigt in den AIDA64-Benchmarks allerdings, dass die Speicherbandbreite deutlich gesteigert werden kann, wenn derart schneller Speicher verwendet wird.

Diesen Vorteil der hohen Speicherbandbreite wird man aber nur in wenigen Anwendungen nutzbar machen können. Wissenschaftliche Berechnungen auf der CPU wären ein Beispiel, im normalen Alltag spielt dies aber kaum eine Rolle. Für die meisten Spiele ist die Speicherbandbreite nicht so wichtig, hier geht es eher um möglichst niedrige Latenzen und an dieser Stelle kommt der G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB mit DDR5-6000 und CL28-36-36-96 ins Spiel.

In den Spiele-Benchmarks zeigt sich dann auch, dass der DDR5-6000 CL28 dem DDR5-7600 CL38 deutlich überlegen ist – Latenzen gehen vor Speicherbandbreite. Der DDR5-6000 CL28 ist auch dem Corsair Dominator Platinum RGB mit DDR5-6000 CL30 überlegen, allerdings reden wir hier von äußerst geringen Leistungsunterschieden.

Für den G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB mit DDR5-6000 und CL28-36-36-96 können wir eine Empfehlung aussprechen, denn die Ryzen-7000- und Ryzen-9000-Prozessoren profitieren deutlich von schnellerem DDR5-Speicher und niedrigen Latenzen. Gegenüber DDR5-5600 und den JEDEC-Vorgaben sprechen wir von einem Leistungsplus im Bereich von 5 bis 20 %. Ein Gaming-System mit Ryzen-Prozessor sollte mit gut ausgewogenem Speicher betrieben werden. Das Kit von G.Skill bietet eben genau dies und das zu einem Preis von 160 Euro. G.Skill ist aktuell der einzige Hersteller, der ein solches Kit anzubieten hat. Deutlich größer ist das Angebot mit CL30, wo es preislich für 32 GB dann auch ab 110 Euro losgeht. Aktuell gibt es das DDR5-6000-CL28-Kit von G.Skill aber auch nur mit 2x 16 GB und damit einer Gesamtkapazität von 32 GB.

Aktuell gibt es bei der AM5-Plattform kaum einen Grund zu deutlich schnelleren Kits zu greifen. Die G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB mit DDR5-8000 und CL38-48-48-128 laufen mit Sicherheit auf nur wenigen Mainboards. Mit den X870E-Mainboards werden einige hinzukommen, aktuell wird man die volle Geschwindigkeit aber nur schwer erreichen können. Der Prozessor bzw. Infinity Fabric und Speichercontroller müssen die gewünschten Taktraten erreichen und in ähnlicher Form kennen wir dies auch von der Intel-Plattform und schnellem DDR5-Speicher, denn auch hier ist nicht sichergestellt, dass derart schneller Speicher problemlos funktioniert. Beim DDR5-8000 CL38 verlangt G.Skill mit 250 Euro auch einen größeren Aufpreis gegenüber der Konkurrenz, wo man das günstigste Kit schon ab 185 Euro bekommt.

Wir werden uns den G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB mit DDR5-8000 und CL38-48-48-128 aber wie gesagt noch genauer anschauen, sobald wir das passende Mainboard zur Hand haben.

G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, DDR5-6000, CL28-36-36-96 Pro ausgewogenes Takt/Timings-Verhältnis

hohes Leistungsplus in Spielen

schicke Optik

gutes Preis/Leistungsverhältnis

EXPO-Profil zur einfachen Konfiguration Kontra aktuell nur mit 32 GB verfügbar

G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB, DDR5-8000, CL38-48-48-128 Pro hohe Speicherbandbreite

schicke Optik

EXPO-Profil zur einfachen Konfiguration Kontra aktuell nur mit 32 GB verfügbar

hoher Preis

läuft nur auf wenigen Mainboards

Preise und Verfügbarkeit G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB Silver DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL28-36-36-96, on-die ECC Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 154,79 EUR Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit G.Skill Trident Z5 Royal NEO RGB Silver DIMM Kit 32GB, DDR5-8000, CL38-48-48-128, on-die ECC Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 248,17 EUR Zeigen >>