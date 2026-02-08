Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur den AMD Ryzen 7 9850X3D pünktlich zum Marktstart auf den Prüfstand gestellt, sondern auch das DeepCool Spartacus 360, die be quiet! Dark Perk Sym und die Dark Perk Ergo getestet. Weiterhin unterzogen wir dem Geekom Geekbook X16 und X14 Pro einen Doppeltest, testeten die Biwin X570 PCIe Gen5 SSD mit 4 TB und spielten Cairn an. Zu guter Letzt unterzogen wir dem realme GT 8 PRO im Test einen Praxistest.

Mittwoch, 28.01.2026: Der Ryzen 7 9850X3D im Test

Nach Gerüchten im Herbst des vergangenen Jahres und einer offiziellen Ankündigung zur CES, erscheint nun der Ryzen 7 9850X3D als neues Gaming-Spitzenmodell von AMD. Aus technischer Perspektive tut sich im Vergleich zum ohnehin schon guten Ryzen 7 9800X3D wenig bis nichts. Es handelt sich um gut selektierte Chips, die AMD unter einem neuen Modellnamen verkaufen möchte. Wir haben uns den Achtkerner mit zusätzlichem L3-Cache alias 3D V-Cache genauer angeschaut... [weiterlesen]

Donnerstag, 29.01.2026: DeepCool Spartacus 360 im Test

Die Spartacus-Serie bietet aktuelle DeepCool-Technologie und richtet sich primär an Nutzer, die zwar keine bunte Beleuchtung brauchen, aber die Vorteile eines Displays auf dem Pumpendeckel schätzen. Wir haben das 360-mm-Modell getestet... [weiterlesen]

Sonntag, 01.02.2026: Geekbook X16 und X14 Pro im Doppeltest

Mit dem Geekbook X14 Pro und Geekbook X16 Pro betritt der Mini-PC-Spezialist Geekom erstmals den Laptop-Markt. Beide Geräte richten sich an mobile Profis und Content-Creator, die eine Kombination aus hoher Portabilität, Leistung und guter Verarbeitung suchen. Das 14-Zoll-Modell mit OLED-Display positioniert sich als besonders leichter Vollmetall-Laptop, während das 16-Zoll-Pendant mit größerer Arbeitsfläche und längeren Laufzeiten auf sich aufmerksam machen will. Wir haben beide Modelle durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt, um sie im direkten Vergleich zu bewerten... [weiterlesen]

Dienstag, 03.02.2026: be quiet! Dark Perk Sym und Dark Perk Ergo im Test

be quiet! bringt erstmalig Mäuse auf den Markt. Und mit Dark Perk Sym und Dark Perk Ergo hat man gleich ambitionierte Ziele: Die beiden leichten Mäuse sollen Hardcore-Spieler überzeugen... [weiterlesen]

Mittwoch, 04.02.2026: Biwin X570 PCIe Gen5 SSD mit 4 TB im Test

In diesem Artikel sehen wir uns eine weitere Controller-Variante einer PICe-Gen5-SSD an. Die Biwin X570 Black Opal mit 4 TB, realisiert mit einem Maxio-Controller und flottem NAND, will eine sehr gute Leistung für eine DRAM-lose SSD bieten. Wie sich der kleine Bruder der Biwin X570 Pro mit DRAM-Cache in unseren Tests beweisen kann, lässt sich in unserem Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Mittwoch, 04.02.2025: Cairn angespielt

Das Studio The Game Bakers hat sich der Entwicklung von Indie-Spielen mit besonderem Look und Fokus auf Story verschrieben. So konnte man in der Vergangenheit vor allem mit Furi und Haven durchaus gute Kritiken erhalten. Furi beispielsweise steht auf Steam bei einer durchschnittlichen Wertung von Sehr Positiv bei über 10.000 Reviews. Auf metacritic erreicht der Titel einen Metascore von 77 und einen User Score von 7,8. Nun hat das Team mit Cairn sein neuestes Werk vorgestellt... [weiterlesen]

Donnerstag, 05.02.2026: Cooler Master Cosmos Alpha im Test [Anzeige]

Kaum eine Gehäuseserie hat eine solch lange Historie wie Cooler Masters Cosmos-Serie. Das neue Cosmos Alpha soll nun Altbewährtes mit zeitgemäßer Ausstattung verbinden. Cooler Master zielt dabei vorwiegend auf ein hohes Maß an Modularität ab und will neue Maßstäbe setzen... [weiterlesen]

Donnerstag, 05.02.2026: Mainboard-FAQ – Was man über Mainboards wissen sollte

Gerade Neueinsteiger im Hardware-Bereich sind anfangs mit den gesamten Fachbegriffen zum Thema "Mainboard" leicht überfordert. Aus diesem Grund wurde die Mainboard-FAQ ins Leben gerufen, um den Interessierten einen tieferen und leicht verständlichen Überblick über das gesamte Themenfeld zu verschaffen.

Freitag, 06.02.2026: realme GT 8 PRO im Test

Das realme GT 8 PRO bietet auf dem Papier beeindruckende Spezifikationen: darunter Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5, ein 144-Hz-Display mit einer extremen maximalen Helligkeit und einen 7.000-mAh-Akku. Vielversprechend ist auch, dass die Kamera ein Ricoh-GR-Branding trägt. Doch ist es auch in der Praxis ein überzeugendes Flaggschiff-Modell... [weiterlesen]