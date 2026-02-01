Werbung

Mit dem Geekbook X14 Pro und Geekbook X16 Pro betritt der Mini-PC-Spezialist Geekom erstmals den Laptop-Markt. Beide Geräte richten sich an mobile Profis und Content-Creator, die eine Kombination aus hoher Portabilität, Leistung und guter Verarbeitung suchen. Das 14-Zoll-Modell mit OLED-Display positioniert sich als besonders leichter Vollmetall-Laptop, während das 16-Zoll-Pendant mit größerer Arbeitsfläche und längeren Laufzeiten auf sich aufmerksam machen will. Wir haben beide Modelle durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt, um sie im direkten Vergleich zu bewerten.

Das Geekom GeekBook X14 Pro und das GeekBook X16 Pro sind die ersten Laptops des Hardware-Spezialisten Geekom auf dem europäischen Markt. Die beiden Ultrabooks markieren einen Paradigmenwechsel: Während Geekom bislang für kompakte Mini-PCs bekannt ist, will der Hersteller nun versuchen, dass man auch im Segment leichter, mobiler Arbeitsmaschinen Fuß fassen kann. Das Geekbook X14 Pro wiegt mit nur 999 g so viel wie ein durchschnittliches Tablet und misst dabei nicht mehr als 311,7 x 215,4 x 16,9 mm. Das größere Geekom X16 Pro bringt es auf 1.299 g und 354 x 249 x 14,9 mm, was ebenfalls sehr kompakt für ein 16-Zoll-Notebook ist. In beiden Fällen gibt es ein Unibody-Design mit einer Magnesiumlegierung.

Beide Notebooks nutzen Intels Meteor-Lake-Prozessoren. Zur Wahl stehen der Intel Core Ultra 5 125H mit vier Performance- und acht Efficiency-Kernen oder der Intel Core Ultra 9 185H mit sechs P- und acht E-Kernen. Die integrierte Intel-Arc-Grafikeinheit liefert für Office-Aufgaben, Videoschnitt und sogar gelegentliches Gaming ausreichend Leistung. In Kombination mit der dedizierten NPU bieten die Ultra-Prozessoren somit noch ein bisschen Zukunftssicherheit für KI-basierte Anwendungen. Dazu gibt es bis zu 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine NVMe-SSD mit maximal 2 TB.

Der Unterschied liegt vorrangig in der Display-Technologie. Das X14 Pro setzt auf ein 14-Zoll-OLED-Display mit 2.880 x 1.800 Bildpunkten (2,8K) und 120 Hz Bildwiederholrate. Das Panel soll 100 % des DCI-P3-Farbraums abdecken und eine Helligkeit von bis zu 450 Nits erreichen.

Das X16 Pro hingegen nutzt ein 16-Zoll-Display auf IPS-Basis mit 2.560 x 1.600 Pixeln (2,5K) und ebenfalls 120 Hz. Mit 400 Nits Helligkeit und 100 % sRGB-Abdeckung muss man hier allerdings aufgrund der Technik Abstriche hinnehmen, der größere Bildschirm ist jedoch für Multitasking und die Content-Creation von Vorteil. Preislich muss man je nach Modell zwischen 1.149 und 1.349 Euro über die Ladentheke schieben.

Wir haben beide Modelle in ihrer jeweils höchsten Ausstattungs-Variante für einen umfassenden Vergleichstest erhalten und die kompakten Alleskönner durch unseren Benchmark-Parcours geschickt. Wie sich die neuen Geekom-Ultrabooks im Alltag schlagen, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den folgenden Seiten.