be quiet! bringt erstmalig Mäuse auf den Markt. Und mit Dark Perk Sym und Dark Perk Ergo hat man gleich ambitionierte Ziele: Die beiden leichten Mäuse sollen Hardcore-Spieler überzeugen.

Den ersten Schritt ins Eingabegerätesegment machte be quiet! mit den Tastaturen Dark Mount und Light Mount. Bei der Entwicklung konnte man auf die Expertise von Mountain zurückgreifen, denn dieses Unternehmen war im Vorfeld übernommen worden. Jetzt geht be quiet! den nächsten Schritt und bringt mit den beiden Modellen Dark Perk Sym und Dark Perk Ergo auch eigene Mäuse auf den Markt. Dabei handelt es sich praktisch um eine Maus in zwei Varianten: Die Dark Perk Sym ist ein symmetrisch gestaltetes Modell und die Dark Perk Ergo wurde gezielt für Rechtshänder gestaltet.

Mit den Dark-Perk-Modellen sollen selbst Hardcore-Gamer überzeugt werden. Dafür setzt be quiet! mit dem PixArt PAW3950 auf einen aktuellen Oberklasse-Sensor mit bis zu 32.000 DPI. Die USB-Abfragerate kann auf bis zu 8.000 Hz erhöht werden. Unter den Haupttasten sitzen optische Omron-Switches. Mit einem Gewicht von jeweils 55 g sind die Dark Perk-Modelle zudem ziemlich leicht, sollen aber gleichzeitig auch eine lange Akkulaufzeit von bis zu 110 Stunden bieten können.

be quiet! setzt für Dark Perk Sym und Dark Perk Ergo jeweils eine UVP von 109,90 Euro an.

Technische Daten & Lieferumfang

be quiet! liefert die Mäuse mit Anleitung, Ersatzgleitflächen, einem orangefarbenen und 1,8 m langen Anschlusskabel, einem Adapter von USB-C-Stecker auf USB-A-Buchse und einem 2,4-GHz-Empfänger mit USB-A-Stecker aus. Die Maus kann sowohl mit Kabel als auch kabellos mit dem 2,4-GHz-Empfänger genutzt werden. Dieser Empfänger wird wahlweise direkt am PC angesteckt oder mit dem Kabel und dem Adapter näher zum Nutzer geführt.

Technische Daten - be quiet! Dark Perk Sym und Dark Perk Ergo