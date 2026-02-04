Werbung

In diesem Artikel sehen wir uns eine weitere Controller-Variante einer PICe-Gen5-SSD an. Die Biwin X570 Black Opal mit 4 TB, realisiert mit einem Maxio-Controller und flottem NAND, will eine sehr gute Leistung für eine DRAM-lose SSD bieten. Wie sich der kleine Bruder der Biwin X570 Pro mit DRAM-Cache in unseren Tests beweisen kann, lässt sich in unserem Artikel nachlesen.

Mit der Biwin Black Opal X570 PCIe Gen5 SSD haben wir das kleinere Modell der X570-Serie im Test. Im Vergleich mit der Biwin X570 Pro besitzt die normale X570 keinen DRAM-Cache und erreicht dadurch auch eine geringere maximale Schreibrate. Durch hochwertigen TLC-NAND und eine gute Temperaturregelung soll dies jedoch weiterhin zu hoher Leistungsfähigkeit führen.

Unser Testmuster verfügt über 4 TB an Speicherplatz und, wie zu erwarten war, eine PCIe-Gen5x4-Schnittstelle. Verfügbar sind ebenfalls 1 TB und 2 TB als Kapazität. Während es das Pro-Modell auch unter der Bezeichnung X570H-Pro mit ab-Werk-verbauter Kühllösung gibt, muss bei unserer X570 immer selbst für eine ausreichende Wärmeabfuhr gesorgt werden. Welcher Controller genau verbaut wurde und die Funktion des Host-Memory-Buffers als DRAM-Ersatz übernimmt, gibt Biwin nicht in den Daten an. Hier schauen wir uns die SSD einfach direkt an.

Bei dem Controller, welcher auf der Biwin X570 installiert ist, handelt es sich um einen Maxio MAP1802-F2C. Hierbei handelt es sich um einen PCIe-5.0-x4-NVMe-Controller. In der Zeile darunter ist die Produktionsnummer AAM4T796311 2508 angegeben. Wie bereits beschrieben, verfügt er nicht über einen eigenen DRAM-Cache. Auch besitzt er nur vier Kanäle zur Anbindung. Wird der richtige NAND verwendet, kann dieser Controller trotzdem hohe Leistungen erzielen.

Bei dem NAND handelt es sich auf den ersten Blick um ein Biwin-spezifisches Modell mit der Bezeichnung BW29F8T08EULCHQM 25102100L. Offensichtlich ist jedoch, dass der erste Teil der Bezeichnung sich ähnlich schreibt wie Micron MT29F8T08EULCH. Hier liegt also die Vermutung nahe, dass es sich um einen Micron-232-Layer-TLC-NAND des Typs B58R handelt. Auch die Kapazität von 8 GBit je Chip, bei einseitiger Bestückung, passt zu unserer 4-TB-Variante. Mit 2.400 MT/s lassen sich bei der maximalen Transferrate gute Ergebnisse erwarten.

Hersteller Biwin Modell Black Opal X570 SSD Kapazität 4 TB Zwischenspeicher Nein Controller keine Angabe (Maxio MAP1802-F2C) Verwendete Speicherzellen "Premium TLC NAND" Bestückungsart einseitig sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben) 14500 MB/s / 11000 MB/s Anschlussart PCIe 5.0 x4 NVMe Total Bytes Written (TBW) 2400 TB Betriebstemperaturbereich 0°C bis 70°C MTBF 1.5 Millionen Stunden Garantie 5 Jahre Garantie UVP 450 Euro (01.2026)

Biwin spezifiziert die X570 mit maximal 70°C. Da dies von der üblichen 80-°C- Drosseltemperatur abweicht, erwähnen wir dies an dieser Stelle nochmals besonders.