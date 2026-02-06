Werbung

Das realme GT 8 PRO bietet auf dem Papier beeindruckende Spezifikationen: darunter Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5, ein 144-Hz-Display mit einer extremen maximalen Helligkeit und einen 7.000-mAh-Akku. Vielversprechend ist auch, dass die Kamera ein Ricoh-GR-Branding trägt. Doch ist es auch in der Praxis ein überzeugendes Flaggschiff-Modell?

realme bietet nicht nur preiswerte Einsteiger-Smartphones, sondern seit Jahren auch leistungsstarke Oberklassemodelle an. Das aktuelle Topmodell GT 8 PRO kann mit einer Ausstattung aufwarten, die sich absolut auf Flaggschiff-Niveau bewegt. So wird Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 als aktuelles Oberklasse-SoC verbaut und um bis zu 16 GB RAM ergänzt. Das 6,79-Zoll-QHD+-Display erreicht eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz Bildwiederholrate und soll mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 7.000 cd/m² erstrahlen können.

Dass Smartphone-Hersteller mit Kameraherstellern zusammenarbeiten, ist keine neue Entwicklung. realme ist eine Kooperation mit Ricoh eingegangen, die Kamera soll entsprechend von den Erfahrungen der Ricoh-GR-Macher profitieren. realme beschreibt das GT 8 Pro in Anlehnung an die Ausrichtung der Ricoh-GR-Modelle sogar als "Street Photography Phone". Die Kooperation schlägt sich vorwiegend in einem speziellen Ricoh-GR-Modus in der Kamera-App nieder.

Abgerundet wird die Ausstattung durch einen riesigen 7.000-mAh-Akku (Standard sind um die 5.000 mAh), Schnellladeunterstützung mit bis zu 120 W, kabelloses Laden und Staub- und Wasserschutz nach IP69, 68 und 66.

Im Handel ist das GT 8 Pro aktuell mit 12 GB RAM/256 GB Speicher ab 706 Euro erhältlich, 16 GB RAM und 512 GB Speicher gibt es lieferbar ab rund 860 Euro. Mit Blick auf die Flaggschiff-Spezifikationen wirken diese Preise sehr attraktiv.

Der Lieferumfang fällt bemerkenswert umfangreich aus. Dem realme GT 8 PRO liegen Info-Material, ein Ladekabel (USB-A auf USB-C), ein SIM-Kartenwerkzeug, ein kleiner Schraubendreher, ein Tütchen mit Ersatzschrauben und eine Smartphone-Hülle bei.