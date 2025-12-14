Werbung

Während der dritten Adventswoche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Unsere Redakteure warfen nicht nur einen Blick auf den UGREEN MagSafe Charger, stellten den ASUS ROG NUC 15 auf den Prüfstand und testeten den Gigabyte Aorus FO27Q5P. Aber auch das SilverStone FLP02, der TRYX Panorama WB, der Geekom A5 und der ASUS ROG Swift PG27AQWP-W standen in den letzten Tagen bei uns auf dem Testprogramm. Weiterhin spielten wir Kirby Air Riders an und warfen einen Blick auf AMDs ML-unterstützte Upscaling- und Frame-Generationen-Funktionen.

Donnerstag, 04.12.2025: UGREEN MagSafe Charger

UGREEN kennen viele unserer Leser aus dem NAS-Bereich. Zur IFA zeigte man zusätzlich auch ein umfangreiches Angebot an Ladegeräten und Accessoires, rund um Smartphones. Wir haben uns den MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Charger und die MagFlow 10.000 mAh Magnetic Wireless Power Bank schicken lassen, um mal einen Blick auf die neuen Produkte zu werfen... [weiterlesen]

Freitag, 05.12.2025: ASUS ROG NUC 15 im Test

Der ASUS ROG NUC 15 ist ein auf Gaming und Content-Creation abgestimmtes Kraftpaket im Mini-PC-Format. In einem sehr kompakten, aber optisch auffälligen Gehäuse steckt Laptop-Hardware der High-End-Klasse, die klar darauf ausgelegt ist, aktuelle AAA-Titel in hohen Auflösungen und Settings zu stemmen, gleichzeitig aber anspruchsvolle Workflows wegstecken zu können. Ob das Konzept aufgeht und wie sich das System im Praxisalltag schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test. Wir haben den rund 2.800 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Sonntag, 07.12.2025: Gigabyte Aorus FO27Q5P im Test

QD-OLED meets 500 Hz: Der Gigabyte Aorus FO27Q5P möchte sich als Gaming-Monitor der Extraklasse platzieren und kann darüber hinaus mit einer ungewöhnlich hohen Helligkeit für ein solches Gerät aufwarten. Wie sich der 27-Zöller in der Praxis schlägt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Montag, 08.12.2025: SilverStone FLP02 im Test

SilverStone lässt die 90er-Jahre aufleben - und das jetzt auch mit einem ausgewachsenen Towergehäuse. Das FLP02 zeigt sich in klassischem Beige, mit einer Turbo-Taste und drei 5,25-Zoll-Laufwerksplätzen. Allerdings lässt sich SilverStone so viel Retro-Flair auch gut bezahlen... [weiterlesen]

Montag, 08.12.2025: Kirby Air Riders angespielt

Nach über 20 Jahren ist Kirby Air Ride zurück. Um zwei Buchstaben verlängert erschien Kirby Air Riders am 21. November 2025 für Nintendos Switch 2. Das Original von 2003 wurde damals auf dem Gamecube veröffentlicht. Verglichen mit anderen Rennspielen fiel der Funracer vorwiegend durch seine simple Steuerung auf. Gas geben war nicht nötig, die Maschinen rasten von selbst geradeaus. Das gleiche Prinzip will die Fortsetzung nun auf die neue Konsole bringen... [weiterlesen]

Dienstag, 09.12.2025: TRYX Panorama WB im Kurztest

Erstmals machte TRYX auf der letztjährigen Computex auf sich aufmerksam. Neben schlichten Gehäusen glänzten, wortwörtlich, hauptsächlich die AiO-Kühler mit ihrem Panorama-Display. In diesem Jahr setzte sich diese Entwicklungsrichtig fort. Mit dem Panorama SE ARGB 360 haben wir uns einen der AiO-Kühler bereits angeschaut. Heute werfen wir einen Blick auf den Panorama WB. Die Abkürzung WB steht dabei für Waterblock, denn es handelt sich um einen eigenständigen Wasserkühler ohne Pumpe, Ausgleichsbehälter und Radiator. Was der dedizierte Wasserkühler zu leisten imstande ist, schauen wir uns nun an... [weiterlesen]

Mittwoch, 10.12.2025: Geekom A5 im Test

Mit dem Geekom A5 hat der Mini-PC-Spezialist Geekom in diesen Tagen ein kompaktes und preislich attraktives Modell auf den Markt gebracht, das sich für den normalen Office-Alltag bestens eignen soll. Für nicht ganz 500 Euro bekommt man ein Komplettpaket, darf jedoch nicht die neueste Technik erwarten. Wie sich das Modell mit AMD Ryzen 7 5825U, 16 GB RAM und 512 GB SSD schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]

Mittwoch, 10.12.2025: Ein Blick auf AMDs ML-unterstützte Upscaling- und Frame-Generationen-Funktionen

Auf die Vorstellung von FSR Redstone im Mai dieses Jahres folgten zunächst nur wenige greifbare Details. Für die zweite Jahreshälfte 2025 terminiert, hatte AMD noch etwas Spielraum, um das gegebene Versprechen einzulösen. Mit dem Start von Call of Duty: Black Ops 7 erfolgte dann ein Teilstart von FSR Redstone. Gemeinsam mit Activision teilte AMD mit, dass der Titel als erster zumindest eine der Redstone-Funktionen unterstützen wird. Zum heutigen Tag erfolgt der offizielle Start von FSR Redstone, wenngleich es auch hier dabei bleibt, dass nur drei von vier Funktionen verfügbar sein werden... [weiterlesen]

Freitag, 12.12.2025: ASUS ROG Swift PG27AQWP-W im Test

Wo soll das alles noch hinführen? Displays mit 500 Hz gab es immer wieder einmal zu sehen, jetzt haben wir den ASUS ROG Swift PG27AQWP-W im Test, einen 27-Zöller mit OLED-Panel, Dual-Mode-Betrieb und einer maximalen Wiederholfrequenz von 720 Hz. Ob das Display im Alltag überzeugen kann, klärt unser Test... [weiterlesen]