TRYX hat in der jüngsten Vergangenheit mit einigen außergewöhnlichen Produkten auf sich aufmerksam gemacht. Nach unseren Eindrücken von der Computex will man daran auch mit neuen Produkten anschließen. Die TRYX Stage kombiniert so auf innovative Weise zwei Displays mit einem Spiegelboden. Mit dem Turris wird ein Luftkühler entwickelt, bei dem das Thema Display ebenfalls eine Rolle spielt. Und dann plant TRYX auch noch den Einstieg in den DIY-Wasserkühlungsbereich.

Bisher fiel das Unternehmen im Kühlungsbereich vor allem mit der Panorama ARGB 360 und ihrem 6,5 Zoll großen, L-förmigen AMOLED-Display auf. Bei der neuen AiO-Kühlung TRYX Stage steht das Thema Display ebenfalls im Fokus. Hier nutzt man zwei 4-Zoll-Displays, die im rechten Winkel zueinander stehen und durch einen Spiegelboden ergänzt werden. Damit entsteht eine regelrechte Bühne, die dann auch den Produktnamen bestimmt. Dieser Aufbau ist auch geeignet, um z.B. eine kleine Figur auf die Spiegelfläche zu stellen und um dazu passenden Content auf den Displays im Hintergrund anzuzeigen.

Zur Messe zeigt TRYX die Stage mit einem 360-mm-Radiator. Als Pumpe wird eine Asetek Adela eingesetzt. Die 120-mm-Lüfter zeigen sich mit A-RGB-Beleuchtung. Laut TRYX ist ein Verkaufsstart der Stage im Sommer geplant, der US-Preis wird mit 199,99 Dollar angegeben.

Mit dem Turris konnte TRYX auch einen ersten eigenen Luftkühler zeigen. Es dürfte kaum überraschen, dass auch dieses Dual-Towermodell mit einem Display ausgerüstet wird. Als Abdeckung thront ein abnehmbares Modul mit 5-Zoll-Bildschirm auf dem Kühler. TRYX nutzt sechs Heatpipes, um die Abwärme zu den Kühlrippen abzuleiten. Der Kühler wird mit zwei Lüftern ausgeliefert. Der äußere Lüfter kann in der Höhe verschoben und damit an unterschiedlich hohe RAM-Module angepasst werden. Auch dieses Produkt soll ab Sommer verfügbar werden. Es wird eine schwarze und eine weiße Farbvariante geben. Die US-Preisangabe von 99,99 Dollar ordnet den Turris in das gehobene Preissegment ein - allerdings sind Luftkühler mit Display bisher auch noch eine Ausnahme.

Schließlich plant TRYX sogar noch einen eigenen Wasserkühler für DIY-Wasserkühlungen. Man übernimmt scheinbar das Displaymodul der Panorama ARGB 360 mit seinem L-förmigen Display und mit dem kleinen VRM-Lüfter sowie sogar die Asetek-Kühlplatte. Die Pumpe wird hingegen nicht verbaut. Stattdessen gibt es zwei Anschlüsse, um diesen Wasserkühler in den Kühlkreislauf einbinden zu können. Bei diesem Produkt macht man noch keine Angaben zu Preis und Verfügbarkeit.