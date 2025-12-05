Werbung

Der ASUS ROG NUC 15 ist ein auf Gaming und Content-Creation abgestimmtes Kraftpaket im Mini-PC-Format. In einem sehr kompakten, aber optisch auffälligen Gehäuse steckt Laptop-Hardware der High-End-Klasse, die klar darauf ausgelegt ist, aktuelle AAA-Titel in hohen Auflösungen und Settings zu stemmen, gleichzeitig aber anspruchsvolle Workflows wegstecken zu können. Ob das Konzept aufgeht und wie sich das System im Praxisalltag schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test. Wir haben den rund 2.800 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt.

Mit dem ROG NUC 15 hat ASUS einen ganz besonderen Mini-PC im Programm. Das kompakte und optisch sehr auffällige System zielt klar auf Spieler und all diejenigen ab, die für ihre aufwendigen Arbeits-Workflows eine hohe Performance benötigen. Unter der Haube steckt nämlich Laptop-Hardware der High-End-Klasse, die darauf ausgelegt ist, aktuelle Grafikkracher selbst in den höchsten Einstellungen und Auflösungen spielen zu können, aber auch um professionelle Anwendungen zu beschleunigen. Und das auf einem deutlich reduzierten Platzbedarf gegenüber einem klassischen Desktop-System.

Im Zentrum stehen mit dem Intel Core Ultra 9 275HX oder dem Core Ultra 7 255HX, aktuelle High-End-Prozessoren mit hoher Kernzahl und schnellen Boost-Taktraten, die auf Desktop-Niveau liegen und sich damit besonders für Multitasking, Streaming, Video-Editing und moderne KI-Workloads anbieten. Unterstützt wird die Arrow-Lake-CPU von bis zu 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher und einer 1 oder 2 TB fassenden NVMe-SSD mit PCI-Express-Anbindung.

Highlight ist klar die Grafiklösung. Hier stehen verschiedene GeForce-RTX-50-Modelle – von der NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop bis hin zur GeForce RTX 5080 Laptop – bereit, die im oberen Leistungssegment angesiedelt sind und hohe Bildraten in WQHD und je nach Titel und Konfiguration sogar in 4K ermöglichen. Raytracing-Effekte, DLSS und fortschrittliche Upscaling-Verfahren stehen dem ASUS ROG NUC 15 so natürlich ebenfalls zur Verfügung. Gleichzeitig profitieren Kreative von der starken GPU-Beschleunigung, etwa bei 3D-Rendering, GPU-basierten Effekten oder KI-gestützten Funktionen in Bild- und Videosoftware.

Trotz der enormen Leistung bleibt der Formfaktor klar ein Mini-PC: Das Chassis ist deutlich kleiner als ein klassischer Tower, setzt auf ein eigenständiges ROG-Design mit markanten Gaming-Akzenten und RGB-Elementen und fügt sich damit sowohl auf dem Schreibtisch als Eyecatcher als auch im Wohnzimmer-Setup neben dem Fernseher gut ein. Ein leistungsstarkes Kühlkonzept soll dafür sorgen, dass CPU und GPU ihre Performance dauerhaft abrufen können. Das externe Netzteil bringt die nötigen Leistungsreserven mit, ohne das eigentliche Gehäuse zu vergrößern.

Abgerundet wird das Paket durch eine umfangreiche Konnektivität, die für einen Mini-PC über dem Standard liegt. Mehrere USB-Ports, moderne Display-Schnittstellen für Multi-Monitor-Setups, LAN und aktuelle WLAN-Standards machen den Anschluss an Peripherie, Streaming-Setups oder große 4K-Gaming-Displays unkompliziert.

Damit positioniert sich der ASUS ROG NUC 15 "Jean Canyon" als ideale Lösung für alle, die Desktop-Leistung auf engem Raum suchen – vom ambitionierten Gamer bis zum Creator, der ein kompaktes, aber kompromisslos schnelles System möchte.

ASUS ROG NUC 15 - Jean Canyon Hardware Prozessor: Intel Core Ultra 9 275HX Mainboard: Arrow Lake HX Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-6400 Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (175 W) Massenspeicher: 1 x 2 TB NVMe

1 x M.2 M Key 2280 (PCIe Gen4x4+SATA) Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 330 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: ROG NUC CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: - Preis Gesamtpreis: 2.809 Euro

Wie sich der ASUS ROG NUC 15 mit Intel Core Ultra 9 275HX, NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop und 32 GB RAM sowie einer 1-TB-SSD im Praxis- und Spielealltag schlägt, das soll dieser Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten klären. Wir haben das kleine Kraftpaket durch unseren üblichen Benchmark-Parcours geschickt und es auch in Bezug auf Lautstärke, Leistungsaufnahme und Temperaturverhalten hin getestet.