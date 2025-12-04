Werbung

UGREEN kennen viele unserer Leser aus dem NAS-Bereich. Zur IFA zeigte man zusätzlich auch ein umfangreiches Angebot an Ladegeräten und Accessoires, rund um Smartphones. Wir haben uns den MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Charger und die MagFlow 10.000 mAh Magnetic Wireless Power Bank schicken lassen, um mal einen Blick auf die neuen Produkte zu werfen.

UGREEN deckt auch alles ab, wenn es um das Thema "Laden" und "Anschließen" geht. Von starken Desktop-Ladegeräten mit bis zu 200 W, über Dockingstationen, Powerbanks und sogar Docks für das Steam Deck oder den Mac mini gibt es reihenweise Produkte. Wir haben uns zwei Produkte für die Smartphones ausgesucht: Mit dem MagFlow 3-in-1 Magnetic Charger lassen sich ein Smartphone, AirPods und Watch drahtlos laden, die MagFlow Wireless Power Bank hilft unterwegs mit einer Extraladung, wenn der Akku zur Neige geht.

UGREEN MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Charger

Das MagFlow 3-in-1 Set vereint Ladefläche für iPhone, Ladepad für AirPods sowie ein integriertes Apple-Watch-Ladepad in einem kompakten Standgerät. Ob neben dem Arbeitsplatz oder auch im Schlafzimmer zum Laden über Nacht: Man bekommt mit dem 3-in-1-Set ein komplettes Lade-Setup für die Apple-Geräte – ohne Kabelsalat.

Die zentrale magnetische Ladefläche setzt auf den Qi2-Standard und liefert je nach Gerät bis zu 25 W. Laut Hersteller lässt sich ein iPhone 16 Pro Max damit in etwa 30 Minuten von 0 auf 50 % bringen – deutlich schneller als klassische 7,5-W-Pads. Das System ist aber darauf ausgelegt, Smartphone, In-Ears und Watch parallel zu versorgen. Das Kopfhörer-Pad lädt bis 5 W, das Watch-Modul ebenfalls bis 5 W. Zusätzlich steht ein USB-C-Port (bis 10 W) für ein viertes Gerät oder klassisches Kabel-Charging bereit. Mitgeliefert wird ein 45-W-Ladegerät: 25 + 5 + 5 + 10 W – passt!

Sehr gut ist die Variabilität des Sets: Sowohl das Watch-Pad als auch das Telefon-Pad lassen sich einklappen und letzteres kann auch im Winkel verändert werden. Das Watch-Ladepad verschwindet im Sockel und fährt per Knopfdruck aus. Wenn man also keine Watch besitzt oder gerade nicht lädt, ist es nicht im Weg. Das iPhone wird über 16 Magnete gehalten, die mit 7N-Haltekraft angegeben sind – genug, damit das Gerät auch bei der Bedienung stabil bleibt. Der Winkel ist bis zu 70 ° verstellbar, sodass das iPhone wahlweise als "Mini-Monitor" auf dem Desk oder als Nachttischwecker genutzt werden kann.

Im Inneren arbeitet ein mehrstufiges Schutzkonzept mit Überhitzungs-, Fremdkörper-, Kurzschluss- und Überstromschutz. Über einen NTC-Sensor wird die Temperatur überwacht: Bei etwa 70–80 °C schaltet das System den Ausgang ab und nimmt das Laden erst bei rund 50–60 °C wieder auf.

Die Materialwahl ist nicht nur optisch schick, sondern fühlt sich dabei auch hochwertig an. Die gummierten Oberseiten der Qi2-Halterung und der AirPod-Auflage verhindern zudem ein Zerkratzen.

UGREEN MagFlow 3-in-1 Ladegerät Hersteller

Webseite UGREEN

de.ugreen.com Preis 89,99 EUR Ladefunktion – Smartphone (MagSafe/Qi2-Pad) bis 25 W (Qi2 2.2, rückwärtskompatibel zu Qi2.0 15 W) Ladefunktion – Kopfhörer-Pad bis 5 W (Qi2 Basic Power Profile) Ladefunktion – Watch-Modul bis 5 W (proprietäres Uhren-Protokoll, zertifiziertes Schnellladen) Ladefunktion – USB-C 5 V / 2 A (10 W max., BC1.2 DCP) Gesamtausgangsleistung bis 45 W Unterstützte Protokolle USB Power Delivery (PD), Qualcomm Quick Charge (QC)

Qi2.2 (25 W), Qi2.0 (15 W), Qi2 (BPP für Kopfhörer) Herstellergarantie 2 Jahre Mitgeliefertes Zubehör 45-W-PD-Netzteil, USB-C-auf-USB-C-Kabel (1 m, 3 A)

UGREEN MagFlow 10000mAh Magnetic Wireless Powerbank

Die MagFlow Powerbank kombiniert einen 10.000-mAh-Akku mit einem magnetischen Qi2-Ladepad. Sie dockt direkt an MagSafe-kompatible iPhones an und liefert bis zu 25 W kabellos – neuere Modelle wie das iPhone 16 oder 17 Pro Max sollen so in rund 30–38 Minuten auf etwa 50 % kommen. Ältere iPhones (12–15) werden mit bis zu 15 W versorgt. Unser älteres iPhone 16 Pro Max ließ sich jedenfalls sehr schnell laden – die angegebenen Daten sollten erreicht werden.

Ein tolles Designstück ist das fest integrierte USB-C-Kabel, das gleichzeitig als Trageschlaufe dient. Darüber kann die Powerbank mit bis zu 30 W geladen werden – oder selbst als kabelgebundenes 30-W-Ladegerät fungieren, etwa für iPad, Nintendo Switch oder Android-Phone. Neben dem magnetischen Ladepad und dem Ladekabel steht ein weiterer USB-C-Ausgang zur Verfügung. So lassen sich z.B. ein iPhone auf dem Pad, ein zweites Smartphone per Kabel und Kopfhörer oder eine kleine Kamera über den dritten Anschluss gleichzeitig laden. Die maximale Gesamtleistung hängt dabei von der Verteilung der Last auf die Ports ab.

Der Akku bietet 10.000 mAh und ist laut Hersteller für etwa 1,8 Vollladungen eines iPhone 16 Pro Max ausgelegt. Die tatsächliche nutzbare Nennkapazität liegt – wie üblich bei Powerbanks – niedriger (hier rund 5.600 mAh), weil bei der Spannungswandlung Verluste entstehen. Eine Echtzeit-Anzeige auf der Oberseite zeigt den Akkustand in Prozent an.

Die Powerbank überwacht ihre Temperatur bis zu 200-mal pro Sekunde und bringt ein Schutzpaket gegen Überhitzung, Über- und Unterspannung, Kurzschluss und ähnliche Fehlerzustände mit. Für sensible Geräte wie In-Ears und Smartwatches gibt es einen speziellen Trickle-Charging-Modus mit besonders niedriger Stromstärke.

Die Front ist mit einem soften Silikon-Pad versehen, die Seiten bestehen aus Metall. Das soll Grip, Haptik und Wärmeableitung verbessern. Mit rund 36 Wh Energieinhalt ist die Powerbank außerdem flugtauglich und kann im Handgepäck mitgenommen werden.

UGREEN MagFlow Powerbank (10000 mAh) Hersteller

Webseite UGREEN

de.ugreen.com Preis 59,99 EUR Akkukapazität (brutto) 10000 mAh (ca. 36 Wh) Nennkapazität (typisch nutzbar) ca. 5600 mAh Eingang (USB-C / integriertes C-Kabel) bis 30 W Ausgang (USB-C / integriertes C-Kabel) bis 30 W Kabelloses Laden (Magnet-Pad) Qi 2.2 (BPP 5 W, EPP 7,5 W, MPP 15 W / 25 W, MagSafe-kompatibel) Max. kabellose Leistung 25 W (z. B. iPhone 17 Pro Max bis 50 % in ca. 30–38 Min.) Gleichzeitiges Laden bis zu 3 Geräte (2x USB-C + 1x magnetisches Ladepad) Abmessungen 110,8 mm x 70 mm x 21 mm Gewicht ca. 254 g Sicherheitsfunktionen Thermal Guard (Temperaturüberwachung 200x/s), 13-facher Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss Herstellergarantie 2 Jahre

Fazit

Bislang gab es einen Branchenprimus, den man immer empfehlen konnte, wenn es um Ladegeräte für Smartphones ging: Anker. Mit den neuen Produkten von UGREEN kann man sicherlich auch einmal zu einem anderen Hersteller greifen, denn beide machen hinsichtlich Performance und Aussehen Spaß. Optisch sind sie für die iPhone-Zielgruppe optimiert, machen vom Design etwas her und sind gut durchdacht. Kleinigkeiten, wie der biegsame iPhone-Halter oder das Kabel der Powerbank, das gleichzeitig Trageschlaufe ist, sind coole Gimmicks. Da uns technisch nichts Negatives aufgefallen ist, kann man die Gadgets gerne in Betracht ziehen.