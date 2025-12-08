Werbung

SilverStone lässt die 90er-Jahre aufleben - und das jetzt auch mit einem ausgewachsenen Towergehäuse. Das FLP02 zeigt sich in klassischem Beige, mit einer Turbo-Taste und drei 5,25-Zoll-Laufwerksplätzen. Allerdings lässt sich SilverStone so viel Retro-Flair auch gut bezahlen.

Schon mit dem FLP01 kann SilverStone ein ganz besonderes Gehäuse anbieten. Das HTPC-Modell imitiert optisch ein Desktop-Gehäuse der 90er-Jahre – bis hin zu zwei Fake-Floppy-Laufwerken. Es nimmt ein ATX-System auf, setzt aber als HTPC-Gehäuse doch ziemlich enge Limits. Die meisten Towerkühler können nicht verbaut werden und auch für längere Grafikkarten wird der Platz schnell knapp. Doch mit dem FLP02 kann SilverStone jetzt auch den Nutzern ein Gehäuse anbieten, die ein großzügigeres Modell mit Retro-Flair suchen.

Der ausgewachsene Tower nimmt problemlos die höchsten Towerkühler bzw. auch einen 360-mm-Radiator und deutlich längere Grafikkarten als das FLP01 auf. Dabei hat SilverStone das Retro-Thema sogar noch weiter getrieben. So stellt das FLP02 drei 5,25-Zoll-Laufwerksplätze bereit, die sich hinter entsprechend breiten Fake-Floppy-Blenden verbergen. Darunter zeigen sich eine Turbo-Taste und eine zweistellige Anzeige.

Auch das FLP02 wird in einer einzigen Farbvariante angeboten: dem klassischen PC-Beige der 90er-Jahre. Glasseitenteil und RGB-Lüfter gibt es konsequenterweise nicht. Allerdings ist das FLP02 nicht gerade günstig: Es kostet zum Zeitpunkt des Tests rund 220 Euro und ist damit fast 100 Euro teurer als das FLP01.

Unser Sample wurde mit Montagematerial, schwarzen Kabelbindern, einer PWM-Kabelverlängerung, zwei Schlüsseln zum Sperren der Power- und Resettaste und den Garantieinformationen ausgeliefert. Eine Anleitung lag nicht bei. Sie wird von SilverStone aber online als PDF-Datei bereitgestellt.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: