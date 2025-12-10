Auf die Vorstellung von FSR Redstone im Mai dieses Jahres folgten zunächst nur wenige greifbare Details. Für die zweite Jahreshälfte 2025 terminiert, hatte AMD noch etwas Spielraum, um das gegebene Versprechen einzulösen. Mit dem Start von Call of Duty: Black Ops 7 erfolgte dann ein Teilstart von FSR Redstone. Gemeinsam mit Activision teilte AMD mit, dass der Titel als erster zumindest eine der Redstone-Funktionen unterstützen wird. Zum heutigen Tag erfolgt der offizielle Start von FSR Redstone, wenngleich es auch hier dabei bleibt, dass nur drei von vier Funktionen verfügbar sein werden.

AMD folgte mit seiner Upscaling-Technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) dem Trend, der von NVIDIA in Form von DLSS geebnet wurde. Anstatt vollständig auf ein natives Rendering zu setzen, helfen sich AMD (FSR), Intel (XeSS) und NVIDIA (DLSS) mit verschiedenen Software- und Hardware-Technologien, um mit einer möglichst guten Darstellungsqualität auch auf ausreichende FPS zu kommen. Unter dem Projektnamen FSR Redstone stellt das Unternehmen eine neue Generation seiner Bildverbesserungstechnologien vor, die maschinelles Lernen sowie Funktionen wie FSR Upscaling, FSR Frame Generation, FSR Ray Regeneration und FSR Radiance Caching kombinieren.

Unterstützt werden FSR 4 und nun auch das Funktions-Set von FSR Redstone nur von der aktuellen Radeon-RX-9000-Serie. Die KI-Beschleuniger in der RDNA-4-Architektur sollen diese in die Lage versetzen, die entsprechenden Berechnungen durchzuführen. Ältere Hardware hingegen setzt weiterhin auf den analytischen Ansatz.

Unterstützung der FSR-Versionen

RDNA 1, 2, 3, 3.5 RDNA 4 FSR Upscaling (ML) - ✔ FSR Upscaling (Analytical) ✔ ✔ FSR Frame Generation (ML) - ✔ FSR Frame Generation (Analytical) ✔ ✔

FSR Ray Regeneration (ML) - ✔ FSR Radiance Caching (ML) - ✔

Es wird also dabei bleiben: FSR 4 und nun FSR Redstone wird es nur für die Radeon-RX-9000-Serie geben. Die Radeon-RX-Karten auf Basis der RDNA-Architekturen 1, 2, 3 und 3.5 bieten also weiterhin nur die Unterstützung für die analytische Version des Upscaling und der Frame-Generation. Ray-Regeneration und ab 2026 auch Radiance-Caching werden vollständig den Karten auf Basis der RDNA-4-Architektur vorbehalten bleiben.

Die vier Komponenten von FSR Redstone kurz beschrieben:

FSR Upscaling

Das Upscaling ist inzwischen weitestgehend zu einer Standardfunktion geworden und stellt die einfachste Methode dar, die FPS zu steigern, ohne dass allzu große Kompromisse in der Darstellungsqualität eingegangen werden müssen. Dazu wird die interne Rendering-Auflösung reduziert und jeder Frame später wieder auf die Ausgabe-Auflösung hochskaliert.

Upscaling-Modi von FSR

Ausgabe-Auflösung Render-Auflösung Skalierungsfaktor native Darstellung 1.920 x 1.080 Pixel

2.560 x 1.440 Pixel

3.440 x 1.440 Pixel

3.840 x 2.160 Pixel 1.920 x 1.080 Pixel

2.560 x 1.440 Pixel

3.440 x 1.440 Pixel

3.840 x 2.160 Pixel x1 FSR (Qualität) 1.920 x 1.080 Pixel

2.560 x 1.440 Pixel

3.440 x 1.440 Pixel

3.840 x 2.160 Pixel

1.280 x 720 Pixel

1.706 x 960 Pixel

2.293 x 960 Pixel

2.560 x 1.440 Pixel x1,5 FSR (Ausbalanciert) 1.920 x 1.080 Pixel

2.560 x 1.440 Pixel

3.440 x 1.440 Pixel

3.840 x 2.160 Pixel

1.129 x 635 Pixel

1.506 x 847 Pixel

2.024 x 847 Pixel

2.259 x 1.270 Pixel x1,7 FSR (Leistung) 1.920 x 1.080 Pixel

2.560 x 1.440 Pixel

3.440 x 1.440 Pixel

3.840 x 2.160 Pixel

960 x 540 Pixel

1.280 x 720 Pixel

1.720 x 720 Pixel

1.920 x 1.080 Pixel x2

Obige Tabelle zeigt die interne Render-Auflösung in Abhängigkeit zur Ausgabe-Auflösung und dem gewählten Preset.

Mit der RDNA-4-Architektur und den Grafikkarten der Radeon-RX-9070-Serie führt AMD die vierte Generation seiner Upscaling-Technologie FidelityFX Super Resolution (FSR 4) ein. Diese Version nutzte erstmals erweiterte Funktionen der RDNA-4-Architektur, darunter die Fähigkeit, FP8-Berechnungen in den Matrix-Einheiten auszuführen. Die zugrunde liegenden KI-Modelle wurden neu trainiert und arbeiten durch eine optimierte Quantifizierung effizienter, während gleichzeitig die Bildqualität verbessert wurde. Im Unterschied zu FSR 3 setzt FSR 4 nicht mehr ausschließlich auf temporales, sondern auf KI-basiertes Upscaling, was die Berechnungsergebnisse präziser und stabiler machen soll.

AMD beschränkt die Nutzung von FSR 4 vorerst auf die Radeon-RX-9070-Serie. Theoretisch könnte die Technologie auch auf älteren Grafikkarten funktionieren, doch laut AMD ist eine effiziente Ausführung aufgrund der spezifischen Nutzung von FP8-Formaten und der neuen Matrix-Beschleuniger nur auf RDNA-4-GPUs gewährleistet. Auf die Beschränkungen in der Nutzung von FSR Redstone kommen wir aber noch.

Das FSR-Upscaling als Teil von FSR Redstone wird von allen Spielen unterstützt, die auch schon ein FSR 4 anboten.

FSR Frame Generation

Nach dem Upscaling der nächste Schritt zur Steigerung der FPS stellt die Frame-Generation-Technik dar. In einer ersten Version von NVIDIA und im Falle von AMD generell findet in der Darstellung im Wechsel in der Ausgabe von gerenderten Frames (mit Upscaling) und generierten Frames statt. Im Falle von Multi Frame Generation (MFG) bei NVIDIA sind auch zwei oder drei künstlich generierte Frames möglich.

Mit FSR Frame Generation sollen flüssigere Bewegungen und höhere Bildraten erreicht werden. Ein neuronales Netzwerk erzeugt zusätzliche Frames, um Spielabläufe gleichmäßiger darzustellen – besonders in schnellen Action-Szenen, in denen konstante Bildwiederholraten entscheidend sind. Laut AMD sorgt die KI-basierte Erzeugung der Zwischenframes für weniger temporale Artefakte, bessere Details in Bereichen, in denen Schatten dargestellt werden und insgesamt für ein stabileres Bild. 30 oder mehr Titel sollen FSR Frame Generation bis Jahresende unterstützen.

​FSR Ray Regeneration

Ray Regeneration soll die Limitierungen in den Raytracing-Berechnungen minimieren. Je nach Oberfläche und den Vorgaben in den Reflexionseigenschaften werden unterschiedlich viele Pixel per Raytracing berechnet. Aber es gibt hier auch ein Limit. Besteht der Frame zu 50 % aus einer spiegelnden Oberfläche, können dies im Zweifel zu viele Pixel sein. Die Engines bzw. der Treiber berechnen dann nicht alle diese Pixel und füllen die Lücken mittels eines Denoisers (ein Entrauschen). Doch hier fehlen die Details in der Darstellung, da ja kein Raytracing ausgeführt werden konnte. Via Ray Regeneration werden per KI die fehlenden Pixel aufgefüllt.

Diese Funktion ist als KI-gestütztes Denoising-Verfahren für Ray- und Path-Tracing gedacht. FSR Ray Regeneration verarbeitet Bilder mit geringer Abtastrate pro Pixel und reduziert Bildrauschen, bevor die Daten hochskaliert oder interpoliert werden. Das Ergebnis soll eine realistischere Beleuchtung und authentischere Reflexionen mit höherer Bildtiefe sein. In Call of Duty: Black Ops 7 ist FSR Ray Regeneration bereits aktiv und darauf haben wir auch schon einen Blick geworfen.

Bisher ist Call of Duty: Black Ops 7 auch der einzige Titel, der das neue FSR Ray Regeneration unterstützt. Bald sollen aber weitere hinzukommen. Welche dies sind und wann, lässt AMD allerdings offen.

FSR Radiance Caching

Das Radiance Caching oder wie NVIDIA es nennt, der RTX Neural Radiance Cache (NRC) ist eine KI-gestützte Technologie für Echtzeit-Raytracing, die ein kleines neuronales Netzwerk nutzt, um die Lichtverhältnisse an jedem Punkt einer Szene vorherzusagen, statt sie rechenintensiv komplett zu simulieren.

Das Netzwerk lernt während des Spielens kontinuierlich (in Echtzeit) von kurzen Test-Lichtstrahlen und fungiert als intelligenter Speicher, der berechnen kann, wie Licht von Oberflächen abprallt, ohne dass die Grafikkarte den gesamten Lichtpfad verfolgen muss. Dies ermöglicht eine deutlich schnellere und rauschärmere Darstellung globaler Beleuchtung (Global Illumination), da komplexe Lichtberechnungen frühzeitig beendet und durch die präzise Schätzung der KI ersetzt werden können.

Erste Spiele, die das FSR Radiance Caching unterstützen, werden aber erst 2026 erwartet. AMD bietet für Entwickler nun im Rahmen der Veröffentlichung des Redstone-SDKs die Möglichkeit, das FSR Radiance Caching umzusetzen. Allerdings handelt es sich vorerst auch nur um eine Preview-Version.

Welche Spiele unterstützen FSR Redstone?

Die folgenden Spiele unterstützen bereits das FSR-Upscaling. Dazu ist nur ein Update auf den aktuellen Treiber notwendig bzw. die Spiele enthalten teilweise auch native Grafikoptionen dazu. Das FSR Upscaling basiert auf FSR 4, was die Anzahl der Spiele und die einfache Umsetzung erklärt.

Spiele mit der Unterstützung für das KI-unterstützte FSR Upscaling A Quiet Place: The Road Ahead Enotria: The Last Song Manor Lords Alien: Rogue Incursion Evolved Edition Ertugrul of Ulukayin Marvel Rivals Anno 117: Pax Romana Eternal Strands Marvel's Spider-Man Remastered ARC Raiders EVE Online Marvel's Spider-Man: Miles Morales Arena Breakout: Infinite EVERSPACE 2 Marvel's Spider-Man 2 ARK: Survival Ascended EXFIL Mecha BREAK Assassin’s Creed Shadows F1 24 MechWarrior 5: Clans Assetto Corsa Rally F1 25 METAL EDEN Automate It: Factory Puzzle Farlight 84 MindsEye Backroom Company Farming Simulator 25 Monster Hunter Wilds Battlefield 6 FBC: Firebreak Mortal Kombat 1 Bellwright Fellowship Mortal Online 2 Beyond Hanwell Fera: The Sundered Tribes Nachthmar Black Myth: Wukong FINAL FANTASY XVI NARAKA: BLADEPOINT Blades of Fire Firefighting Simulator: Ignite New Home: Medieval Village Bleak Haven FlipScapes New World: Aeternum Borderlands 4 Forest Doesn’t Care Night of the Dead Brickadia Fort Solis Nightingale Call of Duty: Black Ops 6 FragPunk NINJA GAIDEN 2 Black Call of Duty: Black Ops 7 Frostpunk 2 No More Room in Hell 2 Call of Duty: Warzone Funko Fusion Off The Grid Car Dealer Simulator Game of Thrones: Kingsroad Otherskin Caravan SandWitch Gaming Cafe Simulator PANICORE Cash Cleaner Simulator Ghost of Tsushima Director's Cut Pax Dei Celestial Empire God of War Ragnarok Pine Harbor Chernobylite 2: Exclusion Zone Grand Theft Auto V Enhanced Planetaries Chip n Clawz vs. The Brainoids Greenland Predator: Hunting Grounds Code Alkonost: Awakening of Evil Hell is Us Project Motor Racing Commandos: Origins HELLBREAK Prologue: Go Wayback Confronted Hogwarts Legacy QANGA Creatures of Ava Horizon Forbidden West Complete Edition Quantum Sleeper Cronos: The New Dawn Horizon Zero Dawn Remastered Ranch Simulator - Build, Farm, Hunt Cursed Halls Hunt: Showdown 1896 Ratchet & Clank: Rift Apart Cyberpunk 2077 Incursion Red River Rem Survival DAIMON BLADES InFlux Redux REMNANT II DAVY x JONES inZOI RENNSPORT Deadzone: Rogue KARMA: The Dark World Revenge of the Savage Planet Death Relives Keeper RoadCraft Deathground Kegan RoboCop: Rogue City - Unfinished Business Deceit 2 Killing Floor 3 Rune Factory: Guardians of Azuma Deedlee Doo! Carkour! Kingdom Come: Deliverance II RuneScape: Dragonwilds Delta Force - Black Hawk Down Kristala S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl DON'T SCREAM Leaf Blower Co. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat - Enhanced Edition Dragonkin: The Banished Legacy: Steel & Sorcery S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky - Enhanced Edition Driving Life Lies of P S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition DUCKSIDE Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Satisfactory Dungeon Stalkers Liminalcore Seafarer: The Ship Sim Dying Light: The Beast Lords of the Fallen Ships At Sea DYNASTY WARRIORS: ORIGINS Lost Records: Bloom & Rage Sid Meier's Civilization VII Echoes of the End Lost Rift SILENT HILL 2 Empyreal Mafia: The Old Country SILENT HILL f Slitterhead SMITE 2 Space Engineers 2 Spirit of the North 2 Spirit X Strike Split Fiction Splitgate 2 SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide Squad Star Overdrive Star Wars Outlaws Starship Troopers: Extermination Steel Seed Stellar Blade Still Wakes the Deep Storage Hunter Simulator STORROR Parkour Pro Supermoves Supraworld SurrounDead Tactical Vengeance: Play The Games Tales of Wind Online Tempest Rising The Alters The Axis Unseen The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered The Finals The First Berserker: Khazan The First Descendant The Last Caretaker The Last of Us Part I The Last of Us Part II Remastered The Midnight Walk The Outer Worlds 2 The Sinking City Remastered The Talos Principle: Reawakened There Exists Nobody Titan Quest II Torque Drift 2 Until Dawn Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Virtua Fighter 5 R.E.V.O. War Thunder Warhammer 40,000: Darktide Warhammer 40,000: Space Marine 2 Whiskerwood Wild Assault Winter Survival Wreckfest 2 WUCHANG: Fallen Feathers Wuthering Waves

Für FSR Frame Generation ist die Auswahl schon deutlich kleiner:

Spiele mit der Unterstützung für das KI-unterstützte FSR Frame Generation ARC Raiders F1 25 Mafia: The Old Country Black Myth: Wukong Farming Simulator 25 Marvel Rivals Call of Duty: Black Ops 7 God of War Ragnarok No More Room in Hell 2 Cash Cleaner Simulator Grand Theft Auto V Enhanced Project Motor Racing Cronos: The New Dawn Hell is Us Qanga Cyberpunk 2077 Hogwarts Legacy Rem Survival Deathground INDUSTRIA 2 (demo) Ships At Sea EXFIL Keeper Squad

FSR Ray Regeneration wird zum aktuellen Zeitpunkt nur in Call of Duty: Black Ops 7 unterstützt.

Vergleich der Bildqualität

Für eine der Komponenten von FSR Redstone, dem FSR Ray Regeneration haben wir bereits eine Analyse der Bildqualität in Call of Duty: Black Ops 7 durchgeführt. Ein paar Beispiele:

Bildvergleich

Bildvergleich

Bildvergleich

Um die temporale Stabilität des Upscalings und der Frame-Generation-Technik darzustellen, haben wir ein kurzes Video erstellt. In diesem sind Szenen aus Cyberpunk 2077, Mafia: The Old World und F1 25 zu sehen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

In Cyperpunk 2077 ist beispielsweise auf die temporal instabile Darstellung der Neon-Beleuchtung in der Mitte (grüner Kubus) zu achten. Bei Mafia: The Old World ist die Takelage der Schiffe mit FSR 3.1 deutlich stärker am Flimmern. In F1 25 liegt der Fokus in der Betrachung im Nachziehen der Hinterräder in den Fragmenten in der Darstellung mit FSR 3.1. Dies tritt bei FSR 4 bzw. FSR Redstone nicht mehr auf.

Benchmarks

Für die Bildvergleiche und die nun folgenden Benchmarks haben wir das Grafikkarten-Testsystem verwendet. Dieses besteht aus:

An Treiber-Versionen verwendet wurde GeForce Game Ready 591.44 und der AMD Software Adrenalin Edition 25.12.1, die uns vorab zur Verfügung stand.

Cyberpunk 2077 3.840 x 2.160 Pixel, Raytraching: Ultra Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling + FG) 91.7XX 62.2XX Radeon RX 9070 XT (FSR 3.1 Upscaling + FG) 89.0XX 62.0XX Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling) 49.6XX 43.9XX Radeon RX 9070 XT (FSR 3.1 Upscaling) 47.8XX 41.0XX Radeon RX 9070 XT (Nativ) 25.6XX 22.4XX FPS Mehr ist besser

Werbung

Zunächst schauen wir auf den Einfluss auf die Leistung zwischen FSR 3.1 und der KI-basierten Version von FSR Redstone. Die ML-FSR-Version liegt ein paar Prozentpunkte vor der älteren Version FSR 3.1. So in dieser Form zeigte sich dies auch in den anderen Spielen, wenn hier ein Wechsel zwischen den FSR-Versionen möglich ist.

Call of Duty: Black Ops 7 3.840 x 2.160 Pixel, Extrem, Raytraching-Reflexionen: Hoch GeForce RTX 5080 (DLSS Upscaling + FG) 76.2XX 56.7XX Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling + FG) 75.2XX 39.6XX Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling) 40.7XX 32.3XX GeForce RTX 5080 (DLSS Upscaling) 40.1XX 31.1XX GeForce RTX 5080 (Nativ) 29.7XX 22.8XX Radeon RX 9070 XT (Nativ) 21.7XX 15.2XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 3.840 x 2.160 Pixel, Raytraching: Ultra GeForce RTX 5080 (DLSS Upscaling + FG) 103.3XX 88.8XX Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling + FG) 91.7XX 62.2XX GeForce RTX 5080 (DLSS Upscaling) 59.5XX 54.4XX Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling) 49.6XX 43.9XX GeForce RTX 5080 (Nativ) 34.3XX 30.7XX Radeon RX 9070 XT (Nativ) 25.6XX 22.4XX FPS Mehr ist besser

F1 2025 3.840 x 2.160 Pixel, Ultrahoch GeForce RTX 5080 (DLSS Upscaling + FG) 137.7XX 111.9XX Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling + FG) 125.7XX 78.6XX GeForce RTX 5080 (DLSS Upscaling) 82.5XX 66.5XX Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling) 69.1XX 51.1XX GeForce RTX 5080 (Nativ) 52.3XX 40.5XX Radeon RX 9070 XT (Nativ) 41.2XX 28.4XX FPS Mehr ist besser

Mafia: The Old Country 3.840 x 2.160 Pixel, Episch Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling + FG) 105.7XX 68.2XX GeForce RTX 5080 (DLSS Upscaling + FG) 103.4XX 71.5XX GeForce RTX 5080 (DLSS Upscaling) 60.1XX 43.2XX Radeon RX 9070 XT (ML-FSR Upscaling) 57.5XX 44.9XX GeForce RTX 5080 (Nativ) 39.9XX 31.8XX Radeon RX 9070 XT (Nativ) 36.7XX 30.1XX FPS Mehr ist besser

Je nach Spiel und Ausgangslage in der nativen Darstellung gewinnen AMD mit FSR und NVIDIA mit DLSS unterschiedlich stark an den FPS durch das Upscaling. Die Frame-Generation-Technik sorgt dann noch einmal dafür, dass in einem ähnlichen Verhältnis FPS hinzugewonnen werden. Den Vorsprung in der gebotenen Rohleistung kann die GeForce RTX 5080 meist durch die Bank in den Einstellungen mitnehmen. Es zeigt sich aber auch, bei welchen Spielen NVIDIA und bei welchen Spielen AMD als Technologiepartner Unterstützung geleistet haben.

Fazit

AMD macht mit FSR Redstone einen weiteren Schritt in Richtung der verbesserten KI-Unterstützung. FSR 4 stellt dabei die Basis dar. Das FSR Upscaling mit KI-Unterstützung kennen wir somit bereits. In Sachen Bildqualität konnte AMD mit den Verbesserungen in FSR 3 und nun mit FSR 4/Redstone mit NVIDIA fast gleichziehen. Das große Manko des analytischen/rein Vektor-basierten Ansatzes für das Upscaling verwendet man nicht mehr. Genau wie bei NVIDIA und DLSS ist auch bei AMD eine Weiterentwicklung zu verfolgen, die stetig Verbesserungen bringt.

Frame Generation ist das nächste Thema, welches AMD bei FSR Redstone angreift und wo es großes Verbesserungspotenzial gab. Auch hier verfolgte AMD bisher einen analytischen Ansatz ohne KI-Unterstützung. Die Bildqualität macht in Form der besseren temporalen Stabilität aber einen deutlichen Sprung nach vorne. Es dürfte zudem auch nur eine Frage der Zeit sein, bis auch AMD am Skalierungsfaktor von Frame Generation dreht und ebenfalls mehr als nur einen Zwischenframe per KI berechnen lässt.

FSR Ray Regeneration greift dort an, wo das Raytracing an seine Grenzen kommt bzw. es einfach zu aufwendig wäre, alle Pixel, die eigentlich in die Vorgabe einer Raytracing-Berechnung fallen, auch entsprechend zu berechnen. Bisher haben sich die Hersteller hier mit einem Denoiser beholfen. NVIDIA hat diesen Umstand früher erkannt und Ray Reconstruction ist in vielen Spielen bereits ein Bestandteil des Rendering-Prozesses. Auf Seiten von FSR Redstone ist Call of Duty: Black Ops 7 bisher der einzige Titel, der dies unterstützt.

Aktuell noch keine Rolle spielt das FSR Radiance Caching. Erst 2026 sollen erste Spiele erscheinen, die auf diese Funktion zurückgreifen. Hier sieht es bei NVIDIA aber auch nicht wirklich besser aus. RTX Neural Radiance Cache konnten wir bisher nur in Half-Life 2 RTX ausprobieren. Von einer großflächigen Umsetzung kann hier also bisher nicht die Rede sein.

So ganz reibungslos arbeitet FSR aber noch nicht. Dahingehend unterscheidet sich AMDs Umsetzung aber auch nicht von der bei NVIDIA. Auch hier gibt es in aktuellen Spielen immer wieder Fehler und Bugs. FSR Frame Generation hat noch ein paar Probleme mit dem Frame Pacing. Dies fällt je nach Spiel mal mehr und mal wenige stark auf.



Die maßgeblichen Verbesserungen durch FSR Redstone beschränken sich aber auf den Einsatz mit der aktuellen RDNA-4-Hardware. Besitzer einer Radeon-RX-7000- oder älteren Serie schauen demnach in die Röhre. Ihnen bleiben somit nur die älteren analytischen Ansätze für das Upscaling und Frame Generation, wenngleich vielfach bereits bewiesen wurde, dass auch die RDNA-3-Hardware dazu durchaus in der Lage ist.

AMD täte also gut daran, auch den Besitzern dieser vorherigen Generationen die Vorteile der höheren Bildqualität zukommen zu lassen, auch wenn verständlich ist, dass man lieber neue Karten verkaufen möchte. Natürlich gibt es mit diesem offiziellen Override-Ansatz gewisse Einschränkungen, wer, wenn nicht AMD, weiß aber, welche Stellschrauben hier bedient werden müssen, um daraus eine für die Praxis sinnvolle Umsetzung zu machen.

Mit dem AMD Software Adrenalin Edition 25.12.1 können ab heute alle Besitzer einer Radeon-RX-9000-Karte die neuen FSR-Redstone-Funktionen ausprobieren.

KI-Rendering ist gekommen, um zu bleiben

AMD, Intel und NVIDIA zeigen mit der immer weiter fortschreitenden Entwicklung von FSR, DLSS und XeSS, wohin der Weg führt. In den Laboren und in Techdemos werden bereits 3D-Szenen gezeigt, die vollständig per KI generiert sind. Die KI-Unterstützung für das Upscaling und Frame Generation wird immer weiter fortschreiten. Irgendwann wird es so weit sein, dass die eigentliche Rendering-Pipeline der Grafikkarte nur noch intern mit extrem niedriger Auflösung rendert, um überhaupt geometrische Informationen und die Bewegung in diesen durch die Eingaben des Nutzers zu erfassen. Die Ausgabe wird dann aber vollständig aus KI-generierten Frames bestehen.