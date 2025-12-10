Werbung
Mit dem Geekom A5 hat der Mini-PC-Spezialist Geekom in diesen Tagen ein kompaktes und preislich attraktives Modell auf den Markt gebracht, das sich für den normalen Office-Alltag bestens eignen soll. Für nicht ganz 500 Euro bekommt man ein Komplettpaket, darf jedoch nicht die neueste Technik erwarten. Wie sich das Modell mit AMD Ryzen 7 5825U, 16 GB RAM und 512 GB SSD schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel.
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bringt Geekom mit dem neuen A5 ein kompaktes und preislich attraktives Modell auf den Markt. Für deutlich unter 500 Euro bekommt man in einem hochwertigen Metall- und Kunststoffgehäuse mit einem Volumen von nur 0,65 Litern einen AMD Ryzen 5 oder Ryzen 7 unter, dem jeweils 16 GB Arbeitsspeicher und eine schnelle SSD mit 512 GB oder 1 TB Speicherkapazität zur Seite gestellt werden. Auch ein HDD-Slot für ein 2,5 Zoll großes SATA-Laufwerk ist vorhanden.
Die neueste Technik braucht man allerdings nicht zu erwarten, denn das Basismodell für 479 Euro setzt noch auf einen AMD Ryzen 5 7430U, während das Spitzenmodell auf einen AMD Ryzen 7 5825U aufbaut. In der Mitte gibt es noch einen AMD Ryzen 5 7640HS. Damit kommen sparsame 15-W-Chips mit Zen-3-Architektur zum Einsatz, die jeweils mit einer integrierten Radeon-Vega-Grafik aufwarten können. Dank zweier HDMI-Ausgänge und der beiden Typ-C-Schnittstellen lassen sich bis zu vier Monitore gleichzeitig anschließen, um im Homeoffice eine gute Produktivität zu gewährleisten. Zur Verfügung stehen aber auch eine Reihe von klassischen USB-A-Schnittstellen, schnelles 2,5-GBit/s-Ethernet oder ein integrierter SD-Kartenleser, während drahtlos per WiFi 6 und Bluetooth kommuniziert wird.
Das Gehäuse misst 117 x 112 x 49,2 mm und kommt in üblicher Würfel-Manier daher, wobei ein schickes Rosé-Finish genutzt wird. Eine VESA-Halterung zur Monitorbefestigung liefert der Hersteller direkt mit. Vorinstalliert ist außerdem Windows 11 Pro. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes 65-W-Netzteil. Für den Geekom A5 bezahlt man je nach Konfiguration einen Einführungspreis von 479 bis 499 Euro, womit das Modell klar zu den günstigeren Systemen des Herstellers gehört.
|Hardware
|Prozessor:
|AMD Ryzen R7-5825U
|Mainboard:
|Barcelo U
|Arbeitsspeicher:
|2 x 8 GB DDR4-4266
|Grafikkarte:
|AMD Radeon RX Vega 8
|Massenspeicher:
|1x 1 TB NVMe
|Optisches Laufwerk:
|-
|Soundkarte:
|Onboard
|Netzteil:
|65 W extern
|Kühlung und Gehäuse
|Gehäuse:
|Geekom A5
|CPU-Kühler:
|aktiv
|Sonstiges
|Sonstiges:
|VESA-Halterung
|Software
|Software:
|Windows 11 Pro
|Preis
|Gesamtpreis:
|499 Euro (mit dem Code "HDGKA510" -10 %)
Für unseren Test haben wir von Geekom leihweise das Modell Spitzenmodell zur Verfügung gestellt bekommen. Unser Testgerät des Geekom A5 wird somit von einem AMD Ryzen 7 5825U samt einer Radeon-RX-Vega-8-Grafik befeuert und kann mit 16 GB RAM sowie einer 512 GB großen SSD aufwarten.
Wie sich Geekoms neuester Mini-PC im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt und ihn auch in Sachen Lautstärke- und Temperatur-Verhalten hin getestet.