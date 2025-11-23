Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das neue Anno 117 angespielt oder die Crucial T710 SSD mit 2 TB getestet, sondern auch unsere Weihnachtsempfehlungen veröffentlicht. Aber auch die ASUS ROG Falcatam, das In Win DLITE und die SanDisk Extreme Pro standen in diesen Tagen bei uns auf dem Testprogramm.

Donnerstag, 13.11.2025. Anno 117 - Pax Romana angespielt

Bereits seit 1998 erscheinen die Aufbauspiele der Anno-Reihe. Mit Anno 1800 erschien 2019 der bisher erfolgreichste Teil der Serie. Die Aufbauspiele decken seit der ersten Ausgabe etliche Epochen der Menschheitsgeschichte ab. In einigen Teilen ging es sogar in die Zukunft. Mit Anno 117: Pax Romana wagt Ubisoft nun den nächsten großen Schritt und entführt die Spieler erstmals in die Zeit des Römischen Reiches. .. [weiterlesen]

Freitag, 14.11.2025: Crucial T710 SSD mit 2 TB im Test

Als Nachfolger der Curcial T705 testen wir heute das Modell T710 mit PCIe-Gen5-Anschluss. Die NVMe-SSD ist mit Kapazitäten von bis zu 4 TB und DDR4-DRAM-Cache erhältlich. Wir schauen uns das Modell ohne Kühler ab Werk an und werden es ausgiebig auf unserem Testsystem für SSDs in Augenschein nehmen... [weiterlesen]

Samstag, 15.11.2025: Lofree Lite 84 im Test

Die Lite 84 von Lofree ist auf Anwender zugeschnitten, die eine kompakte, aber dennoch funktionale Tastaturlösung suchen. Im folgenden Test werfen wir einen genauen Blick auf die Low-Profile-Tastatur, die mit Features wie Tri-Mode-Konnektivität, hot-swap-fähigen Switches und einem reduzierten, aber ergonomischen Layout überzeugen möchte... [weiterlesen]

Sonntag, 16.11.2025: Die Hardwareluxx-Weihnachtsempfehlungen 2025

Es hat sich längst zu einer Tradition entwickelt. Wieder einmal hat die Hardwareluxx-Redaktion die Köpfe zusammengesteckt und aktuell empfehlenswerteste Produkte herausgesucht, die wir im getestet haben. Auf den nachfolgenden Seiten finden sich daher die begehrenswertesten CPUs, Motherboards, Displays oder Strorage-Lösungen - für die großen, aber auch für den kleinen Geldbeutel. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern durch die nachfolgenden Seiten...[weiterlesen]

Montag, 17.11.2025: Black Weeks im November bei NBB notebooksbilliger.de

Auch in diesem Jahr stehen bei NBB notebooksbilliger.de zum Black-Friday-Zeitraum wieder kräftige Rabatte an: Noch bis zum 5. Dezember finden dort wieder die vorweihnachtlichen Black Weeks statt. Wieder einmal mehr sind zahlreiche Schnäppchen zu finden – egal ob Notebooks, Gehäuse, Monitore, AIO-Wasserkühlungen oder das neueste Softwarepaket. Damit unsere Leser nicht den Überblick verlieren, haben wir die interessantesten Deals in einer Übersichts-News zusammengestellt... [weiterlesen]

Dienstag, 18.11.2025: ASUS ROG Falcata im Test

Mit der ROG Falcata erweitert ASUS sein Portfolio um eine kompakte Split-Tastatur mit magnetischen Hall-Sensor-Schaltern. Die Tastatur setzt auf ein 75-%-Layout und richtet sich an Nutzer, die sowohl eine hohe Eingabepräzision als auch ergonomische Flexibilität schätzen. Der Preis allerdings hat es in sich... [weiterlesen]

Mittwoch, 19.11.2025: In Win DLITE im Test

Mit Aluminiumakzenten, einem eleganten Design und ungewöhnlichen Farbvarianten setzt In Wins DLITE optisch schon einmal ein Ausrufezeichen. Im Test wollen wir herausfinden, ob der Midi-Tower auch funktional überzeugen kann... [weiterlesen]

Donnerstag, 20.11.2025: SanDisk Extreme Pro with USB4 im Kurztest

Tragbare SSDs steigen bei vielen Menschen in der Beliebtheit und das nicht ohne Grund. Denn sie sind kompakt, je nach Modell schnell und können je nach gewählter und verfügbarer Speicherkapazität auch jede Menge an Daten speichern. Von SanDisk erhielten wir für einen kurzen Test die Extreme Pro mit USB4-Unterstützung. Die kompakte und portable SSD bringt je nach Wahl eine Speicherpakazität von 2 TB und 4 TB mit und an einem USB4-Typ-C-Anschluss sollen schnelle Transferraten bis zu 3.800 MB/s lesend und 3.700 MB/s schreibend möglich sein. Wir haben die 2-TB-Version im Test... [weiterlesen]

Donnerstag, 20.11.2025: Black-Friday-Deals von KTC – Kräftig sparen bei Gaming und Office-Monitoren

Wer sich ein neues Display unter den Weihnachtsbaum legen oder in der Adventszeit mit einem neuen Monitor zocken möchte, der sollte jetzt bei KTC vorbeischauen. Die Display-Experten haben ihren großen Black-Friday-Sale gestartet, bei dem viele Geräte stark vergünstigt angeboten werden... [weiterlesen]

Freitag, 21.10.2025: Black Friday bei NiPoGi - Drei leistungsstarke Mini-PCs im Angebot

Zum Black Friday gibt es drei Mini-PCs von NiPoGi im Angebot, die sich je nach Anwendungsfall und Budget an drei unterschiedliche Zielgruppen richten. Angefangen bei einem ultrakompakten Gerät, über ein ausgewogenes System mit höherer Leistung, bis hin zu einem echten Performance-König ist alles dabei. Alle drei Angebots-Modelle umfassen vorgefertigte Konfigurationen und bieten Windows 11 Pro als solide Grundlage für die produktive Arbeit. Bis zu 40 % lassen sich sparen... [weiterlesen]