Als Nachfolger der Curcial T705 testen wir heute das Modell T710 mit PCIe-Gen5-Anschluss. Die NVMe-SSD ist mit Kapazitäten von bis zu 4 TB und DDR4-DRAM-Cache erhältlich. Wir schauen uns das Modell ohne Kühler ab Werk an und werden es ausgiebig auf unserem Testsystem für SSDs in Augenschein nehmen.

Die Crucial T710 SSD mit 2 TB an Speicherplatz und PCIe-Gen5-Anschluss verfügt über einen DRAM-Cache. Dieser fällt je nach Speicherplatzgröße der SSD unterschiedlich aus. Während die Modelle mit 1 TB und 2 TB mit einem 2 GB großen Cache auskommen müssen, erhält die Variante mit 4 TB auch den doppelten Cache in Höhe von 4 GB. Ähnlich wie bei der zuvor von uns getesteten Kingston Renegade Fury G5 SSD mit 4 TB kommt auch hier der Silicon Motion Controller SM2508 zum Einsatz. Er steht für eine gute Balance aus der Aufnahme elektrischer Leistung und somit auch der Emittierung von Abwärme zur Übertragungsleistung. Wie bei allen PCIe-Gen-5-SSDs bleibt die abzuführende Abwärme auch hier ein Thema.

Crucial gibt fünf Jahre eingeschränkte Garantie auf ihr Produkt. Die Bestückung der T710 ist bei allen Varianten einseitig. Neben der von uns getesteten Variante ist auch eine T710 mit Kühlkörper ab Werk verfügbar, für die Montage auf Mainboards ohne vorgesehene M.2-Steckplatz-Kühlung.

Zum Einsatz kommt bei der Crucial T710 ein 3D-TLC von Micron, welcher über 276 Layer verfügt. Auch die P710 kommt ohne Kühler, jedoch schreibt Hersteller Crucial klar vor, dass ein Kühler für den ordnungsgemäßen Betrieb notwendig ist. Für den Betrieb von PCIe-Gen5-SSDs empfehlen wir ohnehin auf jeden Fall die Verwendung von Kühlern.

Hersteller Crucial Modell T710 2TB PCIe Gen5 NVMe® 2280 M.2 SSD Kapazität 2000 GB Zwischenspeicher Ja, DRAM-Cache 2 GB, je nach Größe Controller SM2508 Verwendete Speicherzellen 3D TLC Bestückungsart einseitig sequenzielle Transferrate (Lesen / Schreiben) 14500 MB/s / 13800 MB/s Anschlussart PCIe 5.0 x4 NVMe Total Bytes Written (TBW) 1200 TB Betriebstemperaturbereich keine Angabe MTBF Stunden Garantie 5 Jahre Garantie UVP

Die Crucial T710 unterstützt AES-256 Verschlüsselung und TCG Opal 2.01+