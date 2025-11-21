Werbung

Zum Black Friday gibt es drei Mini-PCs von NiPoGi im Angebot, die sich je nach Anwendungsfall und Budget an drei unterschiedliche Zielgruppen richten. Angefangen bei einem ultrakompakten Gerät, über ein ausgewogenes System mit höherer Leistung, bis hin zu einem echten Performance-König ist alles dabei. Alle drei Angebots-Modelle umfassen vorgefertigte Konfigurationen und bieten Windows 11 Pro als solide Grundlage für die produktive Arbeit. Bis zu 40 % lassen sich sparen.

NiPoGi E3B-7430U: Die kompakte Powerstation für den Arbeitsplatz

Der NiPoGi E3B-7430U will ein schicker Office-Rechner für den Schreibtisch sein und setzt daher auf ein edles, zeitloses Design, das äußerst kompakt ausfällt. Der Kompaktrechner beweist aber auch, dass Größe nicht alles ist. Denn unter der Haube des 128 x 128 x 41,3 mm kleinen Gehäuses steckt ein leistungsstarker AMD Ryzen 5 7430U. Der bietet sechs Kerne und zwölf Threads mit einer Turbofrequenz von bis zu 4,3 GHz und stellt damit ausreichend Leistung für anspruchsvolle Multitasking-Szenarien und produktive Anwendungen bereit.

Die integrierte AMD Radeon RX Vega 7 sorgt obendrein für eine hohe Grafikperformance, die sowohl für Videobearbeitung als auch für das Spielen älterer und grafisch weniger anspruchsvoller Spieletitel vollkommen ausreichend ist. Mit einer Speicherkonfiguration von 16 GB und einer 512 GB fassenden M.2-SSD bietet der NiPoGi E3B-7430U ausreichend Kapazitäten, die sich später dank einfacher Gehäuseöffnung kinderleicht auf bis zu 32 GB RAM und 2 TB Speicher aufrüsten lassen.

Trotz der kompakten Abmessungen spart der Hersteller nicht bei den Konnektivitätsoptionen: Mit WiFi 6, Bluetooth 5.2, Gigabit-Ethernet, mehreren USB-3.2-Ports und vollständiger USB-C-Unterstützung mit 4K-Displayausgang ist der E3B-7430U hervorragend ausgestattet. Das Gerät unterstützt die Ansteuerung von bis zu drei 4K-Displays über HDMI, DisplayPort und USB-C gleichzeitig, das ist ideal für professionelle Setups mit erweiterten Arbeitsräumen. Für Media-Enthusiasten, Produktivitätsprofis und alle, die Platz auf ihrem Schreibtisch sparen möchten, stellt der E3B-7430U eine perfekte Balance zwischen Leistung und Kompaktheit dar.

Zum Black Friday gibt es den NiPoGo E3B-7430U statt für regulär 599 Euro schon für 389,35 Euro und damit zu einem großzügigen Rabatt von 35 %. Hierfür muss man lediglich den Aktionscode "WAREE3BPC" an der Kasse im Warenkorb einlösen. Das Angebot ist gültig vom 20. November 2025 (08:00 Uhr) bis zum 2. Dezember 2025 (23:59 Uhr).

NiPoGi E3B-7430U Hardware Prozessor: AMD Ryzen 5 7430U Mainboard: Barcelo-U Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR4 Grafikkarte: AMD Radeon RX Vega 7 Massenspeicher: 1x 1 TB M.2 Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: NiPoGi E3 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 389,35 Euro (mit Code "WAREE3BPC")

NiPoGi H2-13620H: Performance für anspruchsvolle Nutzer

Wer mehr Power sucht, wird beim NiPoGi H2-13620H fündig. Das Flaggschiff unter den Mini-PCs des Herstellers ist mit einem Intel Core i7-13620H ausgerüstet und damit mit einem Core-Prozessor der 13. Core-Generation samt Raptor-Lake-Technik. Er bietet insgesamt zehn Kerne, die sich aus sechs leistungsfähigen Performance- und vier sparsamen Effizienz-Kernen zusammensetzen und 16 Threads zur selben Zeit verarbeiten können. Die Performance-Cores erreichen eine Turbofrequenz von 4,9 GHz, während die sparsamen Kerne mit bis zu 3,6 GHz arbeiten.

Zusammen mit der integrierten Iris-Xe-Grafiklösung mit 64 Execution-Units ist das System ideal für Video-Encoding, 3D-Rendering und die komplexe Datenverarbeitung. Dabei ist der Kompaktrechner in der Lage, bis zu vier verschiedene Displays gleichzeitig zu betreiben und mit einer Auflösung von bis zu 7.680 x 4.320 Bildpunkten via DisplayPort 1.4 anzusteuern. Mit DDR5-Speicheroptionen bis 5.200 MHz und Unterstützung für PCI-Express 5.0 bietet der NiPoGi H2-13620H eine Leistung, die im Home-Office noch Jahre lang ausreichen sollte. Dank Thunderbolt-4-Support lassen sich sogar externe eGPUs und Speichergeräte mit einer hohen Bandbreite anschließen, um noch mehr aus dem Winzling herauszuholen.

Der NiPoGi H2-13620H ist ein leistungsstarkes Arbeitstier für professionelle Anwender, die mit großen Datenmengen jonglieren, komplexe Simulationen durchführen oder anspruchsvolle Softwareentwicklung betreiben.

Zur aktuellen Black-Friday-Aktion erhält man das System bis zum 28. Dezember statt für 799 Euro schon für 490 Euro und damit mit zu einem sensationellen Rabatt von 39 %. Hierfür muss lediglich der Code "2KGBCSV8" im Warenkorb aktiviert werden.

NiPoGi H2-13620H Hardware Prozessor: Intel Core i7-13620H Mainboard: Raptor Lake-H Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5 Grafikkarte: Intel Iris Xe Massenspeicher: 1x 1 TB M.2 Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: NiPoGi Hyper H2 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 490 Euro (mit Code "2KGBCSV8")

NiPoGi H1-6800H: Das vielseitige Mittelsegment-Flaggschiff

Der NiPoGi H1-6800H stellt hingegen die perfekte Balance zwischen Leistung und Preis dar und richtet sich an Nutzer, die eine gute Performance ohne das Premium-Preisschild suchen. Der AMD Ryzen 7 6800H bietet acht Kerne und 16 Threads, die mit bis zu 4,7 GHz takten – eine solide Desktop-Performance in kompakter Form. Mit der RDNA-2-basierten AMD Radeon 680M mit zwölf Compute Units bringt der NiPoGi H1-6800H deutlich mehr Grafikpower als seine Verwandten unter, was ihn ideal für Gaming und Grafikbearbeitung macht. Die Standard-Ausstattung mit 32 GB LPDDR5-RAM mit 4.800 MHz und 512 GB großer NVMe-SSD bietet gut bemessene Ressourcen für professionelle Anwendungen.

Das Gehäuse des H1-6800H ist elegant und kompakt – mit Abmessungen von 129 x 129 x 51 mm bleibt der Mini-PC unauffällig. Die Konnektivität ist umfassend mit WiFi 6, Bluetooth 5.2, sechs USB-3.2-Ports, HDMI 2.0 und DisplayPort 2.0 ausgestattet. Besonders attraktiv ist die Upgrade-Fähigkeit: Sowohl der Arbeitsspeicher als auch die SSD sind sehr einfach austauschbar und es gibt einen zusätzlichen NVMe-Slot für Speichererweiterungen. Das Gerät wird mit Windows 11 Pro vorinstalliert ausgeliefert.

Damit stellt der NiPoGi H1-6800H eine gute Wahl für Content-Creator und produktive Nutzer dar, die nicht die absolute Top-Performance benötigen, aber auch nicht auf moderne Leistung verzichten möchten. Das System eignet sich hervorragend zum Streamen, Video-Editing in moderater Auflösung.

Mit dem Rabattcode "LUXXH1PC" erhält man den NiPoGi Hyper H1 zum Black Friday schon für nur 389,60 Euro statt ursprünglich 487 Euro – ein Nachlass von satten 20 %. Die Aktion ist vom 19. November 2025 (08:00 Uhr) bis zum 2. Dezember 2025 (23:59 Uhr) gültig.

NiPoGi H1-6800H Hardware Prozessor: AMD Ryzen 7 6800H Mainboard: Rembrandt Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR5-4800 Grafikkarte: AMD Radeon 780M Massenspeicher: 1x 512 GB NVMe-SSD Soundkarte: Onboard Netzteil: extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Hyper H1 CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Amazon: 389,60 Euro (mit Code "LUXXH1PC")

