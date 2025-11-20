Werbung

Advertorial / Anzeige:

Wer sich ein neues Display unter den Weihnachtsbaum legen oder in der Adventszeit mit einem neuen Monitor zocken möchte, der sollte jetzt bei KTC vorbeischauen. Die Display-Experten haben ihren großen Black-Friday-Sale gestartet, bei dem viele Geräte stark vergünstigt angeboten werden.

Ein neues Display ist ein echtes Upgrade für jeden Schreibtisch. Wer ein neues Arbeitsgerät benötigt, freut sich über mehr Platz auf dem Display oder eine bessere Farbwiedergabe. Zudem gehen neue Geräte effizienter mit dem Strom um, sodass mit dem Update bares Geld gespart werden kann.

KTC bietet in seinem Black-Friday-Sale noch bis zum 3. Dezember viele Monitore stark rabattiert an, es können bis zu 36 % gespart werden – da lohnt sich ein Blick auf jeden Fall. Der Sale läuft im eigenen Store von KTC, bei Amazon und auch bei Aliexpress. Zu beachten ist dabei, dass die Preise zwischen den verschiedenen Plattformen variieren können.

Einige besonders interessante Geräte haben wir herausgesucht und stellen sie genauer vor.

KTC H27E6: 27-Zöller mit IPS-Panel und 320 Hz

Der KTC H27E6 ist ein 27-Zoll-Gaming-Monitor, der den Fokus klar auf das Gaming legt. Er bietet eine Auflösung von 2.560 × 1.440 Bildpunkte und eine extrem schnelle Bildwiederholrate von 320 Hz bei einer Reaktionszeit von nur 1 ms. Dank der FreeSync- und G-Sync-Kompatibilität bleibt die Darstellung selbst in actionreichen Szenen frei von Tearing-Effekten. Das Fast-IPS-Panel sorgt für lebendige, präzise Farben und sehr weite Blickwinkel, während es gleichzeitig ein großes Farbvolumen gibt – der sRGB-Farbraum wird zu 144 % abgedeckt.

Mit einer Helligkeit von bis zu 450 cd/m² und einem statischen Kontrastverhältnis von 1.000:1 liefert der KTC H27E6 eine ideale Grundlage für eine erstklassige Bildqualität.

Auch hinsichtlich Komfort überzeugt der Monitor: Low-Blue-Light-Technologie, flimmerfreie Hintergrundbeleuchtung und ein DC-Dimmsystem schonen die Augen selbst bei langen Sessions. Der Standfuß ist ergonomisch verstellbar (Neigung, Höhe, Pivot, Swivel) und dank VESA-Mount (100 × 100) lässt sich ein Monitorarm flexibel montieren.

Zwei HDMI-2.1- und zwei DisplayPort-1.4-Anschlüsse ermöglichen die gleichzeitige Nutzung von Gaming-PC, Konsole oder Peripheriegeräten. Abgerundet wird das Gerät durch einen USB-2.0-Port sowie einen Kopfhöreranschluss.

Im KTC-Store kostet der H27E6 229,10 Euro. Um auf diesen Preis zu kommen, müssen die beiden Codes HARD10 (10 Euro Rabatt) und BFDE30 (30 Euro Rabatt) kombiniert werden. Bei AliExpress wird ein Preis von 269,10 Euro aufgerufen. Bei Amazon kostet der KTC H27E6 mit dem Code "HARDBFE6" 237,49 Euro.

KTC H27T6: Allrounder mit 210 Hz

Der KTC H27T6 ist ein vielseitiger und leistungsstarker 27-Zoll-Gaming-Monitor, der die QHD-Auflösung (2.560 × 1.440) bietet. Sein schnelles IPS-Panel liefert stabile Blickwinkel und kombiniert diese mit einem großen Farbvolumen (131 % sRGB) und einer Farbverarbeitung mit 10 bit (1,07 Milliarden Farben). Mit einer Helligkeit von bis zu 450 cd/m² ist der 27-Zöller hell genug, damit es in gut beleuchteten Räumen keine Probleme gibt. Auch HDR400 wird unterstützt.

Die Bildwiederholrate kann auf bis zu 210 Hz übertaktet werden, was zusammen mit der schnellen Reaktionszeit von 1 ms (GTG) für ein flüssiges Gameplay ohne störende Bewegungsunschärfe sorgt. Der Monitor ist kompatibel mit FreeSync und G-Sync, wodurch Tearing und Stottern effektiv reduziert werden können.

Anschlussseitig gibt es je zweimal HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4. Auch ergonomisch müssen keine Abstriche akzeptiert werden. Das Display kann in der Höhe und Neigung verstellt, geschwenkt und in den Pivot-Modus gedreht werden.

Zum Black Friday 2025 gibt es den schicken 27-Zöller schon für 149 Euro im KTC-Store. Dafür müssen in diesem Fall die beiden Codes HARD10 (10 Euro Rabatt) und BFDE20 (20 Euro Rabatt) kombiniert werden. Bei AliExpress wird ein Preis von 179,10 Euro aufgerufen. Bei Amazon kostet der KTC H27E6 mit dem "HARDBFT6" 161,49 Euro.

KTC H32S17: Curved-Display mit QHD-Auflösung

Steht ein Curved-Gerät auf der Wunschliste, dann ist der KTC H32S17 die logische Wahl. Der 32-Zöller setzt ein Curved-VA-Panel, das einen Radius von 1.500 mm besitzt und damit bei Games eine deutlich gesteigerte Immersion bietet – "Mitten drin, statt nur dabei" ist hier das Motto. Die Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten garantiert außerdem ein angenehmes Bild, ohne dass skaliert werden muss.

Mit seinem Curved-Panel spricht der KTC H32S17 Gamer an – und bietet dazu passend eine maximale Wiederholfrequenz von 180 Hz und eine kurze Reaktionszeit von 1 ms. Support für FreeSync gibt es natürlich ebenfalls. Für eine einfache Handhabung integriert KTC Gaming-Presets für First-Person-Shooter, Real-Time-Strategy und Racing-Games.

Das Wide-Gamut-Panel deckt den sRGB-Farbraum zu 125 % ab, während es bei DCI-P3 95 % sind. So wird ein lebendiges Bild garantiert. Dazu passend bietet das Panel eine maximale Helligkeit von 300 cd/m² und einen großen Kontrastumfang von 3.500:1. Auch hier werden keine Abstriche gemacht.

Das Anschlusspanel des KTC H32S17 bietet neben zwei DisplayPort-1.4- zwei HDMI-2.0-Schnittstellen. Die ergonomischen Einstellmöglichkeiten beschränken sich hier auf die Neigungsverstellung, was in vielen Fällen jedoch ausreichend ist. Alternativ kann ein Monitorarm mit 100x100-Aufnahme genutzt werden.

Aktuell gibt es den KTC H32S17 für 149,98 Euro bei Aliexpress. Dafür muss der Code "BFDE20" genutzt werden. Wer bei Amazon bestellen möchte: Dort kostet der 32-Zöller 179,54 Euro, wenn der Code "HARDBF17" eingesetzt wird.

Office-Geräte zum Schnäppchen-Preis: KTC H27T27

Neben diversen Office-Geräten gibt es mit dem KTC H27T27 ein Office-Gerät zu diesem Black Friday stark rabattiert. Der 27-Zoll-Monitor, besitzt die für diese Größe typische QHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, was zu einer angenehmen Darstellungsgröße führt, die sich seit vielen Jahren bewährt hat. Sein IPS-Panel überzeugt mit 99 % sRGB-Farbraum und weiten Betrachtungswinkeln, wodurch Inhalte lebendig und präzise wirken. Die typische Helligkeit ist mit 300 cd/m² für eine typische Büro-Umgebung absolut ausreichend, während der Kontrastumfang mit einem Wert von 1.300:1 sehr gut für ein IPS-Gerät ist.

Die Bildwiederholrate von 100 Hz sorgt für ein flüssiges Bild, was auch im normalen Office-Betrieb sehr angenehm sein kann.

Anschlussseitig gibt es keine Kompromisse. An zwei HDMI-2.0-Schnittstellen und einem DisplayPort 1.4 lässt sich jedes aktuelle Office-System problemlos anschließen. Das ultraflache Design sieht sehr gut aus und prädestiniert den 27-Zöller für den Multimonitor-Einsatz. Wahlweise kann der KTC H27T27 auch an einem Monitorarm befestigt werden.

Den KTC H27T27 gibt es zum Black Friday 2025 bei Aliexpress für gerade einmal 73,54 Euro - dafür muss der Code "BFDE15" eingesetzt werden. Bei Amazon gibt es den 27-Zöller mit dem Code "HARDBF27" für 104,49 Euro.

Advertorial / Anzeige: