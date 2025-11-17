Werbung

Advertorial / Anzeige:

Auch in diesem Jahr stehen bei Notebooksbilliger zum Black-Friday-Zeitraum wieder kräftige Rabatte an: Noch bis zum 5. Dezember finden dort wieder die vorweihnachtlichen Black Weeks statt. Wieder einmal mehr sind zahlreiche Schnäppchen zu finden – egal ob Notebooks, Gehäuse, Monitore, AIO-Wasserkühlungen oder das neueste Softwarepaket. Damit unsere Leser nicht den Überblick verlieren, haben wir die interessantesten Deals in einer Übersichts-News zusammengestellt.

Wichtig an dieser Stelle: Nicht alle Angebote stehen über den gesamten Zeitraum bereit. Es lohnt sich, in den folgenden Tagen immer wieder einmal bei notebooksbilliger.de vorbeizuschauen, vielleicht ist das ersehnte Schnäppchen doch noch vorhanden. Außerdem gilt zu beachten, dass für alle Angebote gilt: Solange der Vorrat reicht.

Sehr praktisch: Für alle Einkäufe bis zum 31.12.2025 gilt eine verlängerte Rückgabefrist bis zum 31.01.2026.

Neben den hier vorgestellten Deals gibt es direkt bei notebooksbilliger.de zahlreiche weitere Angebote. Darüber hinaus laufen nicht alle Deals über die gesamte Laufzeit. Die Black Weeks laufen bis zum 05.12.2025 23:59 Uhr.

Die spannendsten Notebook-Deals

Natürlich gibt es bei den Black Weeks von notebooksbilliger zahlreiche Notebooks stark reduziert.

Ein echtes Highlight ist das MSI Thin 15 B13VF-2894, das ein Allrounder für den Alltag ist und sich trotz seines günstigen Preises auch für anspruchsvolle Aufgaben eignet und auch für dank der GeForce RTX 4060 auch für weniger anspruchsvolle Spiele gedacht ist. Die zentrale Komponente ist ein Intel Core i7-13620H, der eine ordentliche CPU-Leistung auf die Straße bringt. Die RTX 4060 arbeitet mit einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Display zusammen, das dank der IPS-Technik mit einer überzeugenden Bildqualität aufwarten kann und sogar 144 Hz schnell ist. Abgerundet wird die Hardware-Ausstattung des 1,65 kg schweren 15-Zöllers von 16 GB an Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden SSD. Das alles gibt es in den Black Weeks für 729 Euro, anstelle von 1.099 Euro, was einer Ersparnis von ordentlichen 33 % entspricht.

Wenn es etwas mehr GPU-Leistung sein darf, dann könnte das MSI Cyborg 17 B13WFKG-208 eine gute Wahl sein, das sogar ein 17,3 Zoll großes IPS-Display mit Full-HD und bis 144 Hz zu bieten hat. Als GPU kommt in diesem Fall bereits die GeForce RTX 5060 zum Einsatz. Kombiniert wird diese erneut mit einem Core i7-13620H. MSI setzt auf 16 GB RAM und eine 1 TB fassende SSD. Zu den Black Weeks gibt es das Notebook für 999 Euro, was immerhin einer Ersparnis von 16 % entspricht.

Wer stattdessen ein solides Office-Notebook benötigt, sollte sich das ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU744W anschauen. Das 17,3 Zoll große IPS-Display löst mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf und wird von der integrierten Grafikeinheit angesteuert. Als CPU ist der AMD Ryzen 5-8640HS an Bord und wird mit 16 GB RAM gepaart. Um die wichtigen Daten speichern zu können, ist eine SSD mit 1 TB Kapazität verbaut worden. Im Aktionszeitraum gibt es das ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU744W für nur 679 Euro. Im Bezug auf die UVP von 799 Euro können somit 15 % eingespart werden.

Soll es kein Gerät aus der Windows-Welt sein, bietet sich das Apple MacBook Air mit M4-SOC, 16 GB RAM und einer 512 GB fassenden SSD an. Das nur 1,24 kg schwere Gerät bietet eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden und ist mit einem 13,6 Zoll großen Liquid Retina Display ausgestattet. Während der Black Weeks ist der kleine Alleskönner auf 1.119 Euro reduziert. Damit nicht genug: Wer das Gerät mit 0 % finanziert, erhält mit dem Code "MACRABATT" einen Extra-Rabatt von 50 Euro.

Die besten Notebook-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis MSI Cyborg 17 B13WFKG-208 - 17,3 Zoll

(Core i7-13620H, 16 GB RAM, , RTX 5060, 1TB SSD) 999 Euro 1.199 Euro 16 % HP OmniBook 5 Flip 14-fp0153ng - 14 Zoll

(Core i5-1334U, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 555 Euro 799 Euro 30 % ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU744W - 17,3 Zoll

(Core i7-1355U, 16 GB RAM, 1 TB SSD) 679 Euro 799 Euro 15 % Apple MacBook Air 13" M4 MW133D/A - 13 Zoll

(M4-Chip, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 1.119 Euro 1.349 Euro 17 % Acer Aspire Go 17 (AG17-31P-33AJ) - 17,3 Zoll

(Core 3 N355, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 449 Euro 599 Euro 25 % ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL194W - 14 Zoll

(Core Ultra 9 285H, 32 GB RAM, 1 TB SSD) 1.799 Euro 2.299 Euro 21 % MSI Thin 15 B13VF-2894 - 15,6 Zoll

(Core i7-13620H, RTX 4060, 16 GB RAM, 1 TB SSD) 729 Euro 1.099 Euro 33 %

Die spannendsten Komplettsystem-Deals

Neben vielen Notebooks gibt es während der Black Weeks bei notebooksbilliger.de, auch auf verschiedene Komplettsysteme stark vergünstigt – vom High-End-Gaming-Boliden bis zum platzsparenden Mini-PC ist alles dabei.

Der Acer Predator Orion 7000 geht hinsichtlich der Leistung in die Vollen und kann hervorragend für Gaming- und Produktivaufgaben genutzt werden. Intels Core Ultra 7 265KF gibt dabei den Takt an und wird mit der mehr als leistungsfähigen GeForce RTX 5090 kombiniert. Dazu gibt es eine 2 TB große SSD und passende 32 GB an DDR5-Arbeitsspeicher. Der Core Ultra 7 265KF wird mittels Wasserkühlung auf Temperatur gehalten. Windows 11 Home gibt es auch noch oben drauf. Die UVP für diesen High-End-PC liegt bei 4.699 Euro. Bei Notebooksbilliger gibt es den PC zum Angebotspreis von 3.799 Euro, was einer Ersparnis von 19 % entspricht.

Einen massiven Rabatt gibt es auf den MSI Barebone Cubi 5 12M-283BAT, bei dem es sich um ein Barebone-System handelt. In den kleinen PC können wahlweise zwei DDR5-SO-DIMMs und eine PCIe-SSD im M.2-Format (PCIe 3.0 x4) eingebaut werden, damit das System komplett ist. Als CPU ist Intels Core i5-1235U verbaut. Während die UVP bei 569 Euro liegt, gibt es den MSI Barebone Cubi 5 12M-283BAT für gerade einmal 299 Euro, wodurch der Preis fast halbiert ist.

Die besten Komplettsystem-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis MSI MPG Infinite X3 AI 2NVV7-034AT

(Core Ultra 7 265K, RTX 5080, 32 GB DDR5 RAM, 1TB M.2 SSD) 2.599 Euro 3.799 Euro 31 % Apple Mac Studio MQH73D/A 2023

(M2 Max, 32 GB RAM, 512 GB SSD) 1.299 Euro 2.249 Euro 42 % MSI Barebone Cubi 5 12M-283BAT - Barebone

(Core i5-1235U) 299 Euro 569 Euro 47 % Acer Predator Orion 7000 PC

(Core Ultra 7 265KF, 32 GB RAM, RTX 5090, 2 TB SSD) 3.799 Euro 4.699 Euro 19 %

Die spannendsten Display-Deals

Auch Monitore gibt es während den Black Weeks ebenfalls mit massiven Rabatten. Von Office- über Gaming- bis hin zu Curved- oder Flat - notebooksbilliger.de hat für jeden etwas im Schnäppchen-Sortiment.

MSIs MAG 271QP QD-OLED Gaming ist ein 27 Zoll großer Gaming-Könner, der mit der WQHD-Auflösung den Sweet-Spot bedient. Sein Highlight ist natürlich das QD-OLED-Panel, das satte Farben und einen hervorragenden Schwarzwert liefern kann. Neben der Bildwiederholfrequenz bis 240 Hz ist der Monitor mit 0,03 ms extrem reaktionsschnell. Jetzt ist er für 489 Euro zu haben, sodass gegenüber der UVP von 699 Euro gute 30 % gespart werden können.

Als Alternative steht der ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM zur Verfügung, der ebenfalls ein WOLED-Panel nutzt, aber ebenfalls 2.560 x 1.440 Bildpunkte mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms kombiniert. ASUS setzt auf eine passive Kühlung und eine optimierte Spannungsversorgung für eine längere Lebensdauer und ein gleichmäßigeres Bild. Während der Blackweeks kostet der 27-Zöller nur 791,49 Euro, was einem Rabatt von 20 % gegenüber der UVP entspricht.

Der Lenovo Legion R34w-30 ist gleichzeitig ein Ultra-Wide- und Curved-Monitor (1500R). Auf einer Fläche von 34 Zoll im breiten 21:9-Format werden die 3.440 x 1.440 Bildpunkte bis auf 180 Hz beschleunigt. Auch ist die Reaktionszeit ist lediglich 0,5 ms sehr kurz. Während der Black Weeks ist er für 239 Euro zu haben. Gegenüber UVP von 449 Euro können also 46 % eingespart werden.

Die besten Display-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis Lenovo Legion R34w-30

(34 Zoll, 3440 x 1440, 180 Hz, 0,5 ms, Curved) 239 Euro 449 Euro 46 % LG 32U721SA-W.AEU

(31,5 Zoll, 3840 x 2160, 60 Hz, 5 ms, Flat)

249 Euro 399 Euro 37 % ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

(26,5 Zoll, 2.560 x 1.440, 240 Hz, 0,03 ms, Flat) 749,91 Euro 999,90 Euro 20 % MSI MAG 325QFDE E18V

(32 Zoll, 2.560 x 1.440, 180 Hz, 0,5 ms, Flat) 169 Euro 279 Euro 39 % Iiyama ProLite XUB2491H-B1

(24 Zoll, 1.920 x 1.080, 100 Hz, 0,5 ms, Flat) 104,90 Euro 131 Euro 19 % HP V24i G5

(24 Zoll, 1.920 x 1.080, 75 Hz, 5 ms, Flat) 79,90 Euro 169 Euro 52 % MSI MAG 271QP QD-OLED

(27 Zoll, 2560 x 1440, 240 Hz, 0,03 ms, Flat) 489 Euro 699 Euro 30 % MSI MSI MAG 255FDE E20

(24,5 Zoll, 1.920 x 1.080, 200 Hz, 1 ms, Flat) 77,50 Euro 139 Euro 44 %

Die spannendsten Komponenten-Deals

Im Bereich der Komponenten gibt es zahlreiche Rabatte. Ein hochwertiger PC braucht auch ein gutes Netzteil, das ist klar. Von Seasonic hat notebooksbilliger das G12 GM-850 im Angebot, das mit der 80-Plus-Gold-Zertifizierung sehr effizient unterwegs ist. Aufgrund des SFX-Standards eignet sich das Seasonic G12 GM-850 für kompakte Systeme und liefert auf der 12V-Single-Rail leistungsstarke 83 A, sodass mittels Adapter auch Grafikkarten, wie die GeForce RTX 5070 Ti oder auch die GeForce RTX 5080 bedient werden können. Von einer UVP von 112,90 Euro wurde das Netzteil auf 79,90 Euro reduziert.

Wo bereits das Wort Grafikkarte fiel: Von Acer ist bei notebooksbilliger die Nitro Radeon RX 9060 XT 16G OC im Angebot, die mit 16 GB an Grafikspeicher gut aufgestellt ist. Die Grafikkarte ist im kompakteren Dual-Slot-Design gefertigt und bringt zwei Axiallüfter mit, um die Abwärme der GPU abführen zu können. Bei Notebooksbilliger ist die Acer Nitro Radeon RX 9060 XT 16G OC zu einem Preis von 339 Euro zu haben und wurde von 449 Euro um 24 % rabattiert.

Thermaltakes View 290 Black kann dagegen als Gehäuse in die engere Wahl genommen werden. Es kann ein Mainboard bis hoch zum ATX-Standard verbaut werden. Zum Lieferumfang gehören zwei seitliche 120-mm-ARGB-Lüfter und ein Lüfter derselben Art im Heck. Ein Highlight ist das große Panorama-Fenster, das einen hervorragenden Blick ins Innere erlaubt. Bereits für 74,90 Euro wechselt das Thermaltake View 290 Black den Besitzer, was einem Rabatt von 40 % entspricht.

Die besten Komponenten-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Kategorie Angebotspreis UVP Ersparnis Corsair iCUE LINK 6500X RGB schwarz Gehäuse 199,90 Euro 289,90 31 % Seasonic G12 GM-850 Netzteil 79,90 Euro 112,90 Euro 29 % Corsair iCUE LINK Titan 240 RX RGB schwarz AIO-WaKü 134,90 Euro 169,90 Euro 20 % Thermaltake View 290 Black Gehäuse 74,90 Euro 124,90 Euro 40 % Sharkoon ELITE SHARK CA300T Gehäuse 109,90 Euro 169 Euro 35 % Acer Nitro AMD RX 9060 XT 16G OC Grafikkarte 339 Euro 449 Euro 24 %

Die spannendsten Software-Deals

Im Zuge der Black Weeks gibt es bei notebooksbilliger.de zudem zahlreiche Software-Downloads zu teils deutlich günstigeren Preisen abzustauben. Darunter beispielsweise Acronis True Image Essentials für einen PC und ein Jahr, das mit lediglich 44,99 Euro bepreist wurde und regulär 49,99 Euro kostet. Backups sind generell zu empfehlen, weshalb sich hier ein Blick lohnen kann.

Mit einem ordentlichen Rabatt von 42 % gibt es außerdem den Basis-Premium-VPN-Dienst von NordVPN. Diese Lizenz ist ein Jahr gültig und kann mit bis zu 10 Geräten verwendet werden. Anstatt 49,99 Euro kann dieses Angebot für 28,99 Euro in Anspruch genommen werden.

Die besten Software-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis Acronis True Image Essentials [1 Gerät - 1 Jahr] 44,99 Euro 49,99 Euro 10 % MacPaw CleanMyMac 1 Jahr Subscription 25,99 Euro 39,95 Euro 35 % Parallels Desktop 26 für Mac [1 Jahr] 39,99 Euro 99,99 Euro 60 % McAfee Total Protection 9,99 Euro 59,95 Euro 83 % NordVPN Basis Premium-VPN-Dienst [1 Jahr - bis zu 10 Geräte] 28,99 Euro 49,99 Euro 42 %

Advertorial / Anzeige: