Werbung
Mit der ROG Falcata erweitert ASUS sein Portfolio um eine kompakte Split-Tastatur mit magnetischen Hall-Sensor-Schaltern. Die Tastatur setzt auf ein 75-%-Layout und richtet sich an Nutzer, die sowohl eine hohe Eingabepräzision als auch ergonomische Flexibilität schätzen. Der Preis allerdings hat es in sich.
Neben der kabellosen 8K-Abtastung bietet das Modell eine per Software und Hardware anpassbare Betätigungshöhe der Tasten sowie weitere Funktionen, die vor allem im kompetitiven Umfeld Vorteile versprechen. Die verwendeten HFX-V2-Switches ermöglichen eine freie Justierung zwischen einem Auslöseweg von 0,1 und 3,5 mm.
In diesem Testbericht werden Aufbau, technische Eigenschaften und Praxistauglichkeit der ASUS ROG Falcata näher betrachtet.
Technische Details
|Switches
|ROG HFX V2 (magnetisch, linear)
|Betätigungskraft
|32 gf (Initialkraft), 49 gf (Gesamtkraft)
|Tastenweg bis Auslösung
|0,1 bis 3,5 mm (frei einstellbar in 0,01-mm-Schritten)
|Lebensdauer
|100 Millionen Tastenanschläge
|Key Rollover
|N-Key-Rollover
|Beleuchtung
|Per-Key-RGB mit Aura Sync
|Kabel
|Zwei Verbindungskabel (125 mm und 255 mm), abnehmbar, USB-C
|Highlights
|Split-Design, 8K-Polling Rate, Rapid Trigger, Speed Tap, PBT-Keycaps
|Abmessungen
|327 × 127 × 38 mm
|Preis
|399 Euro (UVP)