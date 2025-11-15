Werbung
Die Lite 84 von Lofree ist auf Anwender zugeschnitten, die eine kompakte, aber dennoch funktionale Tastaturlösung suchen. Im folgenden Test werfen wir einen genauen Blick auf die Low-Profile-Tastatur, die mit Features wie Tri-Mode-Konnektivität, hot-swap-fähigen Switches und einem reduzierten, aber ergonomischen Layout überzeugen möchte.
Besonders Vielschreiber und designaffine Nutzer profitieren von der ausgewogenen Kombination aus dezenter Optik, angenehmem Tippgefühl und vielseitiger Einsatzfähigkeit. Das minimalistische 75-%-Layout mit 84 Tasten schafft einen guten Kompromiss zwischen Funktionalität und Platzersparnis – sowohl am stationären Arbeitsplatz als auch unterwegs. Dank der geringen Latenz im 2,4-GHz-Betrieb ist die Tastatur zudem auch für gelegentliche Gaming-Sessions geeignet.
Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 119,99 Euro ordnet sich die Lofree Lite 84 eher im Mittelklassesegment mechanischer Tastaturen ein.
Technische Details
|Switches
|Lofree x Kailh Low-Profile Full POM (linear)
|Betätigungskraft
|40 gf
|Tastenweg bis Auslösung
|ca. 1,2 mm
|Key Rollover
|N-Key-Rollover
|Beleuchtung
|Weiße Hintergrundbeleuchtung, Shine-Through-Tastenkappen
|Kabel
|Abnehmbares USB-C-Kabel
|Highlights
|Hot-Swap, Gasket Mount, Tri-Mode-Konnektivität, Lautstärkeregler
|Abmessungen
|316,8 x 138 x 23,5 mm
|Gewicht
|550 g
|Preis
|119,99 Euro