Modding-Contest 2025

Das sind die Teilnehmer des Wettbewerbs!

Das sind die Teilnehmer des Wettbewerbs!
Mitte Oktober riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren diesjährigen Modding-Contest, welchen wir bereits zum 15. Mal in Folge austragen, zu bewerben. In den letzten drei Wochen rührten wir daher kräftig die Werbetrommel, stellten das zur Verfügung gestellte Thermaltake-Gehäuse vor und präsentierten das Hardwarepaket, das alle Teilnehmer zusätzlich für ihre Arbeiten erhalten werden. Dieses umfasst einige Komponenten für einen leistungsstarken Gaming-Rechner. Zu den Partnern gehören unter anderem ASRock, TeamGroup, Intel und ZOTAC. 

In den letzten Jahren hatten die Teilnehmer außerordentlich viel handwerkliches Geschick bewiesen und einiges an Kreativität gezeigt. Am Ende brachte jeder einzelne Wettbewerb hochkarätige Gehäuse-Mods hervor, die teilweise auf Messen ausgestellt wurden oder den Teilnehmern Folgeaufträge bei den Herstellern einbrachten. In den letzten drei Wochen haben uns zahlreiche Bewerbungen erreicht, die mit viel Mühe bis hin zu ausführlich ausformulierten PDF-Dokumenten mit vielen Bildern und Konzeptzeichnungen erstellt wurden.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind in den vergangenen Stunden zusammen mit der Moderation alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Auch in diesem Jahr ist uns die Wahl nicht leicht gefallen, doch am Ende können nur fünf Modder an unserem Modding Contest 2025 teilnehmen.

Wir wollen die Bewerber nicht länger auf die Folter spannen und die Teilnehmer nun küren. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die fünf Forennutzer "i2r", "Yargen", "karta03", "richu006" und "Robert_JJ4" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per E-Mail benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Schon in Kürze sollen sie ihr gewünschtes Gehäuse für ihre Projekte erhalten und das Hardwarepaket nach und nach zugestellt bekommen. 

Wir wünschen viel Spaß beim Modden und freuen uns auf schicke Arbeiten!

Die Sponsoren des Modding-Contests 2025

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

  • Bewerbungsphase bis 09. November 2025
  • Start am 1. Dezember 2025
  • Ende der Bearbeitungszeit ist am 29. März, 20:00 Uhr
  • Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 20. April 2025
  • Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen:

Quellen und weitere Links
