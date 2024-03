Werbung

Nach der Präsentation der finalen Projekte steht der Gewinner des Hardwareluxx-Modding-Contests 2023 endlich fest. In den letzten Stunden hat die Jury, bestehend aus Mitgliedern von Moderation und Redaktion sowie einem Urgestein der Modding-Szene – "random2k4" – die eingereichten Projekte bewertet und ihre Punkte vergeben.

Wie schon in den Jahren zuvor kamen dabei angepasste Bewertungsgrundlagen der DCMM zum Einsatz, womit in den vier Wettbewerbs-Kategorien "Optik", "Elektrik", "Handwerkliches" und "Kreativität" bewertet wurde. In diesen vier offiziellen DCMM-Kategorien konnten die Juroren jeweils bis zu fünf Punkte vergeben, wobei anders als in der Schule 5 der beste Wert und 1 die niedrigste Bewertung darstellt.

Um auch die Mühen der Worklog-Führung zu belohnen, innerhalb derer die Community mit einbezogen werden konnte, wurden die Kategorien um eine weitere ergänzt, womit die Projekte letztendlich nach fünf verschiedenen Kriterien bewertet wurden. Um diese Kategorie stärker zu gewichten, konnten die Juroren hier bis zu zehn Punkte vergeben.

Am Ende wurden die Punkte aller Jury-Mitglieder zusammengezählt und eine gemittelte und gerundete Gesamtpunktzahl ermittelt.

Wie erwartet, ist der Jury die Auswahl bei den erstklassigen Ergebnissen aller Teilnehmer ziemlich schwer gewesen. Teilweise trennen die Teilnehmer nur einen Punkt voneinander. Mit einer gemittelten Gesamtpunktzahl aus allen Bewertungsbögen, die obendrein kaufmännisch gerundet wurden, konnte "Yargen" mit seinem Projekt "RetroXX Gaming" die Jury am meisten überzeugen. Er punktete vor allem bei der für die Community wichtigen Worklog-Führung und konnte in allen vier weiteren Kategorien eine gleichbleibend hohe Leistung erzielen. Das gilt auch für "Robert_JJ4", der mit seinem Super-Mario-Mod im wahrsten Sinne des Wortes ebenfalls eine hohe Punktzahl einfahren konnte und eigentlich nur bei der Worklogführung zurückfiel.

Auf dem dritten Siegertreppchen landete in diesem Jahr "McLaren" von "mudziemodz", der bei der Jury in der Kategorie "Elektrik" und "Worklog-Führung" etwas zurückfiel, auf insgesamt aber nur drei, bzw. vier Punkte weniger kommt. Das Siegertreppchen war noch nie so eng wie in diesem Jahr! Danach folgen auf den Rängen 4 und 5 "Raceface" und "Harito", die 19 und 14 Punkte für ihre Bewertung einsammeln konnten.

Die Gewinner des Modding-Contests 2023 Platz Teilnehmer Optik Elektrik Handwerk Kreativität Worklog Gesamt-Punktzahl 1 Yargen 4 4 4 4 8 24 2 Robert_JJ4 4 4 4 4 7 23 3 MudzieModz 4 3 4 4 5 20 4 Raceface 4 2 3 4 6 19 5 Harito 3 2 3 3 3 14

Wir finden: Alle Teilnehmer haben in diesem Jahr wieder hervorragende Arbeit geleistet und allesamt ihr Bestes gegeben, um der Community abschließend richtig tolle Projekte zu präsentieren. Es ist es sicherlich nicht einfach gewesen, neben einem Fulltime-Job und der Familie nach Feierabend über mehrere Wochen hinweg sich abends noch um einen Casmodding-Contest zu kümmern. Alle Mods beweisen sehr viel Liebe zum Detail und sind mit viel Kreativität und handwerklichem Geschick umgesetzt werden. Doch am Ende kann der Wettbewerb nur von einem einzelnen gewonnen werden!

Wir gratulieren recht herzlich und freuen uns über die tollen Projekte! Vielen Dank!

