Bereits zum 15. Mal in Folge wollen wir auch in diesem Jahr wieder einen Modding-Contest ausrichten und damit fünf interessierten Hardwareluxx-Lesern und Community-Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich wieder einmal mehr kreativ zu beweisen. Dass unsere Community das sehr gut kann, hat sie in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Die vergangenen Wettbewerbe entlockten allen ein außerordentliches Geschick und einiges an Kreativität! Jeder einzelne Modding-Contest brachte hochkarätige Gehäuse-Mods hervor, die teilweise auf Messen ausgestellt wurden oder sogar Folgeaufträge bei Herstellern für einzelne Absolventen nach sich zogen. Wir haben uns erneut mit namhaften Partnern zusammengetan, um die Grundlage für den nächsten Modding-Contest zu legen!

Für das Jahr 2025 konnten wir Thermaltake als Hauptsponsor gewinnen. Der Hersteller liefert mit dem Thermaltake View 600 TG, welches als Showgehäuse in vielen verschiedenen Versionen erhältlich ist, die Basis für den Wettbewerb. Obendrein wird es eine passende All-In-One-Wasserkühlung, eine Reihe von ARGB-Lüftern und ein Netzteil von Thermaltake geben. Eine ausführliche Vorstellung des Gehäuses erfolgt wie immer separat zu einem späteren Zeitpunkt auf Hardwareluxx.de.

Das gilt obendrein für das Hardware-Paket, welches alle Contest-Teilnehmer zusätzlich erhalten werden. Dieses umfasst zahlreiche Komponenten für einen Leistungsstarken Gaming-PC. Zu den weiteren Partnern gehören unter anderem ASRock, TeamGroup, Intel und ZOTAC.

Das Thermaltake View 600 muss dann von allen fünf Teilnehmern im Rahmen des Modding-Contests nach Herzenslust gemoddet werden. In den letzten Jahren kreierten die Teilnehmer wahre Meisterwerke, die weit über den Einsatz einer bloßen Wasserkühlung und ein paar RGB-LEDs hinausgingen. Ganze Piratenschiffe, schicke Jeans-Umbauten und futuristische PC-Gehäuse mit viel Liebe zum Detail wurden erschaffen. Einige Modder griffen zum Schraubendreher und setzten sogar schwer zu bearbeitende Materialen wie Holz oder Glas ein und schreckten selbst vor dem Schweiß-Gerät nicht zurück.

Für den Modding Contest 2025 starten wir ab sofort die Suche nach fünf ambitionierten Moddern, die sich bis ins neue Jahr hinein über das Thermaltake-Gehäuse hermachen und diesem ein völlig neues Äußeres spendieren wollen. Dabei sind keine Grenzen gesetzt: Ob giftgrüne Beleuchtung, eigenes Seitenteil oder eine komplett neue Front. Einzige Voraussetzung: Der Mod muss weiterhin die Funktion eines Gehäuses bieten und mit der gestellten Hardware funktionieren.

Start der Bewerbungsphase

Um am neuen Modding-Contest von Hardwareluxx mit Thermaltake, TeamGroup, ZOTAC, ASRock und Intel sowie weiteren Hardware-Partnern teilzunehmen, suchen wir ab sofort fünf Teilnehmer, die sich in ihren Fähigkeiten messen lassen wollen. Wer sich bis zum 09. November 2025 bei uns im Forum registriert und eine kurze Bewerbung samt Username an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. sendet, erhält die Aussicht auf eines von fünf Thermaltake-Gehäusen sowie die gesponserte Hardware, welche nach einem erfolgreichen Mod natürlich behalten werden darf.

Für die Bewerbung benötigen wir keinen Lebenslauf samt Passfoto. Vielmehr reicht uns eine kurze Vorstellung eurerseits, gewürzt mit einigen Daten zur Person. Außerdem soll geklärt werden, warum ihr beim Modding-Contest teilnehmen wollt. Um den Bewerber besser einschätzen zu können, sind bisherige Modding-Projekte oder Basteleien von Vorteil. Natürlich gerne mit Bildern – sofern verfügbar.

Abschließend würden wir uns über einen kurzen Ausblick in eure Schraubervision freuen: Was würdet ihr mit dem neuen Gehäuse anstellen, wenn ihr es zur freien Verfügung hättet?

Übliches Regelwerk

Startschuss für die fünf Auserwählten ist der 1. Dezember 2025. Damit die Community permanent auf dem Laufenden gehalten werden kann, erwarten wir von den Wettbewerbsteilnehmern alle zwei Wochen ihre Bauarbeiten und Aktionen in einem Thread im Forum zu dokumentieren. Dieser Prozess wird durch Hardwareluxx und die teilnehmenden Sponsoren zeitnah kontrolliert. Die Nicht-Einhaltung der Dokumentationspflicht führt unweigerlich zur frühen Disqualifikation und auch dazu, dass zumindest die Hardware-Komponenten wieder zurückgegeben werden müssen. Dies schließt auch zu spät eingereichte Dokumentationen mit ein.

Der "Ideendiebstahl" ist außerdem ein Thema, das beachtet werden muss: Wenn eure Arbeit zu stark oder vollständig auf einem bereits existierenden Mod basiert, bzw. diesen kopiert, führt dies ebenso zur Disqualifikation. Inspirationen sind dabei natürlich nicht verboten, also keine Bange diesbezüglich. Wir möchten eure Kreativität damit nicht einschränken, sondern lediglich das Einreichen von zu stark nachgeahmten Beiträgen verhindern.

Durch diese Vorgehensweise ist nicht nur ein kontinuierlicher Ablauf gewährleistet, sondern man erhält auch einen unmittelbaren Einblick in die Entwicklung. Zusätzlich hat jeder Teilnehmer so natürlich auch die Chance auf hilfreiche Tipps und Anregungen aus der Community.

Um eine einheitliche Bewertungsgrundlage zu haben, muss das Case zum Ende Contests aus verschiedensten Blickwinkeln vor einem neutralen Hintergrund fotografiert werden. Zusätzlich dürfen Detailbilder einzelner Sonderlösungen gezeigt werden. Aus allen Einsendungen wählt dann die eine Jury den Gewinner (mehr Details zu einem späteren Zeitpunkt).

Also bewirb Dich jetzt und werde Gewinner des Modding-Contests 2025!

Teilnahmebedingungen:

Neben der kleinen Bewerbung, welche an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geschickt werden muss, ist für das Führen des Tagebuches ein Account in unserem Forum vonnöten. Das Tagebuch muss während des gesamten Contests alle zwei Wochen mit Text- und Bildmaterial versorgt werden und ausschließlich in unserem Forum verbleiben. Um eine faire Werbung für die Tagebücher zu gewährleisten, nutzt jeder Teilnehmer im Zeitraum des Wettbewerbs eine zur Verfügung gestellte Signatur, die zum entsprechenden Tagebuch führt. Mitarbeiter der teilnehmenden Sponsoren und der Hardwareluxx Media GmbH sowie Moderatoren des Forums von Hardwareluxx sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 09. November 2025

Start am 1. Dezember 2025

Ende der Bearbeitungszeit ist am 29. März, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 20. April 2025

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen:

