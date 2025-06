Werbung

Fast ein halbes Jahr hatten die fünf Teilnehmer unseres diesjährigen Modding-Contests Zeit, ihrem NZXT-Gehäuse ein komplett neues Äußeres zu spendieren. "alanlee", "i2r", "karta03", "Pizzasemmel" und "Uncle.Pi" haben alles gegeben: Es wurde fleißig gefeilt, gedremelt oder lackiert und mit den unterschiedlichsten Materialien wie Leder und Bambus hantiert – die Modder beweisen viel Liebe zum Detail, handwerkliches Geschick und einiges an Kreativität!

Herausgekommen sind fünf Casemods, die mit dem ursprünglichen Gehäuse nicht mehr viel gemein haben. Den Fortschritt der Arbeiten protokollierten die Teilnehmer für die Community ausführlich in ihren Worklogs und hielten die anderen Forennutzer damit regelmäßig auf den neuesten Stand. So konnten sie erstes Feedback aus der Community sammeln. Alle fünf Teilnehmer haben ganze Arbeit geleistet und ihr Bestes gegeben. Es ist es nicht einfach, neben einem Fulltime-Job und teilweise mit Familie sich nach Feierabend über mehrere Wochen hinweg zusätzlich um einen Casemodding-Contest zu kümmern.

Vor allem auch deswegen, weil in diesem Jahr nicht alles glatt lief und wir die Teilnehmer doch oft auf die zeitliche Folter spannen mussten. Einzelne Produkte wurden spät geliefert, teilweise fehlen die Komponenten für die Wasserkühlung noch heute. Deswegen konnten nicht alle Projekte final bis zur verlängerten Deadline abgeschlossen worden. Ein Faktor, den wir in unserer Bewertung berücksichtigt haben.

Am Ende kann den Wettbewerb nur einer für sich entscheiden. Wer das werden sollte, darüber hat in den letzten Tagen eine Jury aus Hardwareluxx-Mitarbeitern entschieden. Auch in diesem Jahr dienten hierfür angepasste Bewertungsgrundlagen der DCMM, der offiziellen deutschen Casemodding-Meisterschaft, als Grundlage. Dabei wurden in den vier Wettbewerbs-Kategorien "Optik", "Elektrik", "Handwerkliches" und "Kreativität" bis zu fünf Punkte pro Jury-Mitglied vergeben. Um auch die Mühen in den Worklogs zu belohnen, wurde eine fünfte Kategorie hinzugefügt. Am Ende gibt es also fünf Kategorien, in denen jedes Jury-Mitglied zwischen null und fünf Punkte vergeben konnte, wobei die Note 5 anders als in der Schule als die beste gilt. Am Ende wurden die einzelnen Kategorien durch die Anzahl der Bewerter geteilt, kaufmännisch gerundet und zusammengezählt.

Das ist der Gewinner

Mit einer Gesamtpunktzahl von 21 Punkten hat „alanlee“ die Jury mit seinem Gaming-Schrein in Samurai-Manier am meisten überzeugen können. In Nahezu allen Punkten konnte der Modder überzeugen und teilweise sogar die volle Punktzahl erreichen. Nach Meinung des Bewertungs-Komitees hat er den Worklog am besten geführt und diesen teilweise sogar mehrmals täglich mit neuen Inhalten bestückt.

Bei der Optik und Kreativität mithalten konnte "Pizzasemmel" mit seinem "High Gothic"-Mod, erhielt in den Kategorien "Elektrik" und "Handwerk" allerdings Punktabzug, womit er am Ende auf eine Gesamtpunktzahl von 18 Punkten kommt und damit den zweiten Platz für sich beansprucht. Der Koffer-PC von "karta03" erreichte bei der Jury 15 Punkte und damit den dritten Treppenplatz. Auf Rang 4 folgt "i2r" mit seinem "Vision of the past"-Projekt. Mit 13 Punkten liegt das Feld hier jedoch eng beieinander.

"Uncle.Pi" wurde aufgrund seines krankheitsbedingten Rückzugs nicht berücksichtigt. Er will zusammen mit allen Teilnehmern des Modding-Contests sein Projekt in den kommenden Wochen zu Ende bringen, was uns sehr freut!

Die Gewinner des Modding-Contests 2024 Platz Teilnehmer Optik Elektrik Handwerk Kreativität Worklog Gesamt-Punktzahl 1 alanlee 4 4 4 4 5 21 2 Pizzasemmel 4 3 3 4 4 18 3 karta03 4 3 2 3 3 15 4 i2r 3 2 3 2 3 13 5 Uncle.Pi (zurückgetreten) - - - - - -

alanlee – The Samurai Saga

Zu den Worklogs:

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 10. November 2024

Start am 1. Dezember 2024

Ende der Bearbeitungszeit ist am 30. März, 20:00 Uhr am 11. Mai 2025, 20:00 Uhr

am 11. Mai 2025, 20:00 Uhr Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 8. Juni 2024

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

