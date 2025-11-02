Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de einige spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur Battlefield 6 angespielt, oder die ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition getestet, sondern auch das Gigabyte Gaming A16, das ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi und das be quiet! Dark Power 14 1200W auf den Prüfstand gestellt. Weiterhin unterzogen wir zwei Low-Profile-Modelle der GeForce RTX 5060 einen Doppeltest, testeten das SilverStone FLP01 auf Herz und Nieren und spielten Jurassic World Evolution 3 an.

Donnerstag, 23.10.2025: Battlefield 6 angespielt

Mit Battlefield 6 will Electronic Arts einen neuen Weg gehen. Während der Vorgänger Battlefield 2042 aus dem Jahr 2021 zu sehr auf futuristische Ansätze baute, will man hier wieder mit Realismus und modernen Waffen punkten. Wir haben das neue Game angespielt... [weiterlesen]

Donnerstag, 23.10.2025: Die ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition im Test

Auch für die GeForce-RTX-50-Serie haben sich ASUS und Noctua zusammengetan und eine entsprechenden Noctua-Edition auf den Markt gebracht. Bei dieser ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition liegt der Fokus natürlich auf der Kühlung. In Sachen Temperaturen und Lautstärke sollen neue Maßstäbe gesetzt werden, was wir in diesem test überprüfen... [weiterlesen]

Samstag, 25.10.2025: Gigabyte Gaming A16 im Test

Mit einem Preis von unter 1.300 Euro gehört das Gigabyte Gaming A16 zu den günstigeren Gaming-Boliden, die obendrein mit einer doch eher gehobenen Ausstattung punkten können, denn mit einem Core-i7-Prozessor und einer GeForce-RTX-5070-Grafik ist man etwas von den typischen Einsteigermodellen entfernt. Wie sich das Gerät im Spielealltag schlägt, das klären wir in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Sonntag, 26.10.2025: ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi im Test

Auch wenn wir in der jungen Vergangenheit einige helle Mainboards für die immer beliebter werdenden White-Builds im Test hatten, sind die dunklen Mainboards weiterhin dominant unterwegs. Für weitere Abwechslung sorgt jetzt das ASUS ROG Strix B850-A Gaming WiFi, das wir für einen Test erhalten haben. Was die Platine alles zu bieten hat und wie sie im Vergleich mit den anderen Boards abschneidet, das klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Montag, 27.10.2025: Jurassic World Evolution 3 angespielt

1993 hat der erste Jurassic Park seine Tore auf der Kinoleinwand geöffnet. Der Titel ist bis heute ein Meilenstein der Filmgeschichte und hat etliche Preise gewonnen. Seither sind insgesamt sieben Filme erschienen. Seit 2015 läuft die Reihe unter dem Namen Jurassic World. Das Franchise ist mittlerweile gigantisch und umfasst auch mehrere Computerspiele. 2018 erschien auch das erste Spiel, das es Fans erlaubt, ihren eigenen Dino-Vergnügungspark zu bauen. Nach dem Erfolg der ersten beiden Teile hat Frontier Developments am 21. Oktober 2025 das neue Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht... [weiterlesen]

Dienstag, 28.10.2025: Ziigaat x Hangout.Audio Odyssey 2 ausprobiert

Bei all den kabellosen In-Ears gibst es auch weiterhin kabelgebundene Ohrhörer und das mit gutem Grund. Auch wenn die kabellose Technologie unbestreitbar robust ist, kann sie bei der Signal-Qualität eines Kabels niemals überlegen sein. Genau diesen Ansatz verfolgen die Hersteller Ziigaat und Hangout.Audio mit den neuen Odyssey 2, die im Vergleich zum Vorgänger mit einem noch besseren Klang aufwarten sollen. Wir haben die Odyssey 2 für unsere Leser ausprobiert... [weiterlesen]

Dienstag, 28.10.2025: be quiet! Dark Power 14 1200W im Test

be quiet! hat mit den Dark Power 14 eine neue Netzteilserie vorgestellt, welche die nun gut zweieinhalb Jahre alte Dark-Power-13-Serie ablöst. Mit an Bord sind wieder Titanium-Effizienz und eine exzellente Leistungsfähigkeit der neuesten ATX- und PCIe-Standards. Erstmalig in einer High-End-Serie verbaut be quiet! bei den Dark Power 14 eine auf Semi-Passiv-Betrieb umschaltbare Lüftersteuerung. Ob auch die Dark Power 14 wieder leisen Betrieb und hohe Leistungsfähigkeit unter einen Hut bekommen können, haben wir uns anhand des Spitzenmodell Dark Power 14 1200W näher angeschaut... [weiterlesen]

Mittwoch, 29.10.2025: Zwei Low-Profile-Modelle der GeForce RTX 5060 im Doppeltest

Mit der Blackwell-Generation haben kompakte Gaming-Grafikkarten wieder einen größeren Stellenwert in den Portfolios der Boardpartner eingenommen. Sowohl ASUS als auch ZOTAC bieten mit ihren Low-Profile-Varianten der NVIDIA GeForce RTX 5060 leistungsfähige Lösungen für kleine Gehäuse, HTPC-Systeme und SFF-Builds an. Wie sich die ASUS GeForce RTX 5060 LP BRK OC Edition und die ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Low Profile im Praxisalltag schlagen, das erfährt man in diesem Doppeltest. Wir haben beide Karten durch unseren bekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

Donnerstag, 30.10.2025: SilverStone FLP01 im Test

Retro ist chic - das gilt zunehmend auch bei PC-Hardware. Während so manches Hardware-Schätzchen vergangener Tage auf dem Gebrauchtmarkt zu ungeahnten preislichen Hochflügen ansetzt, bietet SilverStone mit dem FLP01 sogar ein brandneues Retro-Gehäuse an. Das zeigt sich im klassischen Beige und sogar mit Fake-Diskettenlaufwerksblenden... [weiterlesen]

Freitag, 31.10.2025: Die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC im Test

Die GeForce RTX 5090 ist das Flaggschiff der aktuellen GeForce-RTX-50-Serie und im Vergleich zum Vorgänger auch dasjenige, welches das größte Leistungsplus zu verbuchen hatte. Die Spanne im Angebot ist bei den High-End-Modellen für die Partnermodelle mit am größten. Während sich in der Mittelklasse und dem Einsteigersegment meist am Preis orientiert wird, halten sich im High-End-Bereich auch vollausgestattete Custom-Designs mit diversen Extras. Mit der ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC haben wir uns ein eben solches Modell angeschaut... [weiterlesen]