Auch während der letzten Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur das Acer TravelMate P6 14 AI ausführlich auf den Prüfstand gestellt oder den X-KOM G4M3R ELITE R7 getestet, sondern auch die Mackie CR5BT, das Cooler Master MasterFrame 600, den Dell 32 Plus 4K Monitor (S3225QS) und die Shokz OpenFit 2+. Außerdem hatten wir den bislang kleinsten Snapdragon-X-SoC im Notebook ausprobiert und unsere Gehäuse-Empfehlungen auf den neusten Stand gebracht. Zu guter Letzt spielten wir Donkey Kong Bananza an.

Donnerstag, 17.07.2025: Acer TravelMate P6 14 AI im Test

Ein kompaktes und leichtes 14-Zoll-Format, ein schneller Core-Ultra-200V-Prozessor von Intel sowie ein stabiles Gehäuse mit Karbonfaser und einer Magnesium-Aluminium-Legierung sollen das Acer TravelMate P6 14 AI zu einem leistungsstarken und portablen Alltagsbegleiter speziell für das Business-Umfeld machen. Wie sich das Gerät im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel. Wir haben eine mittlere Konfiguration für knapp über 1.500 Euro auf den Prüfstand gestellt... [weiterlesen]

Freitag, 18.07.2025: Mackie CR5BT im Test

Mit den CR5BT bietet Mackie eine Weiterentwicklung seiner kompakten Aktivlautsprecher an, die sich sowohl an Content-Creator als auch an Alltagsnutzer richten. In diesem Test werfen wir einen detaillierten Blick auf das 5-Zoll-Modell der CR-Serie mit Bluetooth-Support, das sich als vielseitiger Allrounder für verschiedene Einsatzbereiche empfiehlt. Dabei prüfen wir nicht nur die technischen Eigenschaften, sondern auch Verarbeitung, Bedienkomfort und Klangqualität im praktischen Einsatz... [weiterlesen]

Sonntag, 20.07.2025: X-KOM G4M3R ELITE R7 im Test

Der G4M3R Elite R7 von X-KOM will mit einer flotten Hardware und einer leistungsstarken Kühlung sowie einer aufeinander abgestimmten Optik mit schicker RGB-Beleuchtung vor allem Spieler ansprechen und geht dabei fast in die Vollen. Denn ausgestattet ist der Komplettrechner mit einem AMD Ryzen 7 9800X3D, einer NVIDIA GeForce RTX 5080 und reichlich Speicher, wobei ausschließlich Komponenten namhafter Hersteller zum Einsatz kommen. Wie sich das High-End-System für 2.729 Euro schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Montag, 21.07.2025: Cooler Master MasterFrame 600 im Test

Cooler Master ordnet sein MasterFrame 600 als Premium-Gehäuse ein, das extrem flexibel sein soll. Äußerlich können Front und Deckel durch austauschbare Einsätze individuell gestaltet werden. Und der Innenraum lässt sich dank der FreeForm 2.0 Exo-Struktur flexibel an unterschiedliche Szenarien anpassen... [weiterlesen]

Dienstag, 22.07.2025: Dell 32 Plus 4K Monitor (S3225QS) im Office-Test

Der Dell 32 Plus 4K Monitor (S3225QS) ist ein unauffälliger Business-Monitor, der die UHD-Auflösung, einen hohen Kontrastumfang und eine Wiederholfrequenz von 120 mit guten ergonomischen Anpassungsfähigkeiten kombinieren will. In unserem Office-Test klären wir, wo die Schwachstellen liegen... [weiterlesen]

Mittwoch, 23.07.2025: Diese Cases sind empfehlenswert (Sommer 2025)

PC-Gehäuse gibt es in ganz unterschiedlichen Größen und Preisklassen. Die entscheidenden Fragen vor dem Kauf sind dann auch: Was für Hardware und welche Kühllösungen sollen Platz finden? Und welches Budget steht für das Gehäuse zur Verfügung? Dazu sollte man sich aber auch Gedanken über die Materialwahl und über die Ausstattung des Gehäuses machen... [weiterlesen]

Mittwoch, 23.07.2025: Den kleinsten Qualcomm Snapdragon X ausprobiert

Vor etwas mehr als einem Jahr schickte Qualcomm seine Snapdragon-X-Elite- und -Elite-Plus-SoCs alias Oryon ins Rennen. Damit wollte man mit Copilot+-PCs das Thema KI endgültig für den Endkunden ins Notebook bringen. Seitdem ist viel passiert: Die Software-Unterstützung soll sich weiter verbessert haben, das Portfolio an ARM-Chips wurde weiter nach unten hin erweitert, um den Einstieg in die Snapdragon-Welt noch bezahlbarer zu machen. Mit dem Acer Aspire 16 AI und dem bislang kleinsten Chip wagen wir eine weitere Leistungsanalyse... [weiterlesen]

Donnerstag, 24.05.2025: Shokz OpenFit 2+ im Kurztest

Unterstützung für kabelloses Laden und von Dolby Audio - das sind die beiden Merkmale, die bei den Open-Ear-Ohrhörern Shokz OpenFit 2+ zum "Plus" führen. Im Kurztest wollen wir klären, wie relevant diese Features sind und zudem das Zusammenspiel mit optionalem Zubehör wie dem Case Cover und dem Wireless Charger berücksichtigen... [weiterlesen]

Freitag, 25.07.2025: Donkey Kong Bananza angespielt

Die neue Nintendo Switch 2 ist gerade erst gestartet. Zum Release erschien ein Bundle, welches neben der Konsole auch das neue Mario Kart World enthält. Wir konnten uns bereits einen Eindruck von dem Fun-Racer verschaffen. Am 17. Juli 2025 hat Nintendo nun ein weiteres Exklusiv-Spiel für die Switch 2 veröffentlicht... [weiterlesen]