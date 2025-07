Werbung

Cooler Master ordnet sein MasterFrame 600 als Premium-Gehäuse ein, das extrem flexibel sein soll. Äußerlich können Front und Deckel durch austauschbare Einsätze individuell gestaltet werden. Und der Innenraum lässt sich dank der FreeForm 2.0 Exo-Struktur flexibel an unterschiedliche Szenarien anpassen.

Das MasterFrame 600 ist ein großzügiger Midi-Tower, der sich äußerlich mit Aluminiumflächen und einem Glasseitenteil präsentiert und mit Meshfront und Meshdeckel erst einmal luftig daherkommt. Durch optionale Einsätze für Front und Deckel kann das Design aber stark angepasst werden. Angekündigt sind Ebenholz-, Eukalyptus-, Graue-Eiche-, Steinfurnier- und Walnuss-Einsätze (wobei die Verfügbarkeit je nach Region unterschiedlich ausfallen kann).

Für den Innenraum verspricht Cooler Master sogar noch mehr Flexibilität. Elemente wie Mainboardträger, Netzteilabdeckung und Laufwerkskäfig sind modular und können an unterschiedliche Positionen gesetzt werden. So hat man beispielsweise die Wahl, ob man das Netzteil unter- oder oberhalb vom Mainboard montiert. Der großzügige Innenraum lässt aber auch bei der Kompontenwahl und beim Kühlsystem eine hohe Flexibilität zu. So stehen gleich drei 360/420-mm-Radiatorenplätze zur Verfügung. Ab Werk sind bereits drei 140- und ein 120-mm-Lüfter vormontiert. Bei der schwarzen Variante des Gehäuses verbaut Cooler Master unbeleuchtete Lüfter, die silberfarbene Variante erhält hingegen A-RGB-Lüfter. Die höchsten Towerkühler sollen im Gehäuse genauso wie die längsten Grafikkarten Platz finden.

Cooler Master selbst gibt auf der Produktseite für beide Farbvarianten einen Preis von 199 Euro an. Im Preisvergleich wird das MasterFrame 600 aktuell hingegen für rund 220 Euro angeboten.

Zum Lieferumfang des MasterFrame 600 gehört eine Anleitung, das Montagematerial (darunter vier Montageschienen für 3,5-Zoll-Laufwerke), schwarze Kabelbinder, eine Multi-Funktionshalterung, eine Grafikkartenstütze und eine Blende für die Montage des Netzteils über dem Mainboard.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: