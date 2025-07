Werbung

Mit den CR5BT bietet Mackie eine Weiterentwicklung seiner kompakten Aktivlautsprecher an, die sich sowohl an Content-Creator als auch an Alltagsnutzer richten. In diesem Test werfen wir einen detaillierten Blick auf das 5-Zoll-Modell der CR-Serie mit Bluetooth-Support, das sich als vielseitiger Allrounder für verschiedene Einsatzbereiche empfiehlt. Dabei prüfen wir nicht nur die technischen Eigenschaften, sondern auch Verarbeitung, Bedienkomfort und Klangqualität im praktischen Einsatz.

Die CR-Serie von Mackie ist seit Jahren fester Bestandteil des Einstiegssegments für aktive Nahfeldmonitore. Mit der dritten Generation sollen gezielte Verbesserungen wie ein Tone-Control-Regler, flexible Anschlussoptionen und ein optimiertes Aufstellungsverhalten für noch mehr Alltagstauglichkeit sorgen. Ob sich die CR5BT in der Praxis als ernstzunehmende Lösung für Homestudios, Gaming-Setups oder den Musikgenuss im Wohnzimmer empfiehlt, klärt unser Testbericht.

Technische Details

Die Mackie CR5BT zählen zur dritten Generation der Creative-Reference-Serie und sind als aktive Nahfeldmonitore mit einem 5-Zoll-Tieftöner konzipiert. Der verbaute Tieftöner verwendet eine Gewebemembran, während für die Höhen ein Seidenkalotten-Hochtöner zum Einsatz kommt. Die Lautsprecher verfügen über eine aktive Signalverarbeitung, wodurch sie ohne zusätzliche Verstärker direkt betrieben werden können. Die Auslegung richtet sich sowohl an Einsteiger im Homestudio-Bereich als auch an Anwender, die hochwertige Desktop-Lautsprecher für alltägliche Multimedia-Anwendungen suchen.

Zur drahtlosen Audiowiedergabe ist ein Bluetooth-Modul integriert, das eine unkomplizierte Verbindung mit kompatiblen Endgeräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks ermöglicht. Daneben bieten die CR5BT auch eine breite Palette an kabelgebundenen Anschlussoptionen: Neben symmetrischen TRS-Buchsen und Cinch-Eingängen (RCA) steht auch ein 3,5-mm-Stereoklinkeneingang zur Verfügung. Diese Vielfalt ermöglicht die Nutzung mit unterschiedlichen Audioquellen, darunter Audio-Interfaces, Plattenspieler, Computer oder mobile Endgeräte.

Auf der Frontseite befinden sich ein Lautstärkeregler und ein Tone-Control-Regler. Über diese kann der Nutzer den Klangcharakter der Lautsprecher beeinflussen, etwa durch die gezielte Anhebung oder Absenkung bestimmter Frequenzbereiche. Dies erleichtert die Anpassung an unterschiedliche Hörgewohnheiten oder Anwendungen, etwa bei der Videobearbeitung, beim Musikhören oder Gaming. Auf der Gehäuserückseite findet sich zusätzlich ein Location-Switch. Mit diesem kann zwischen einem "Desktop"-Modus für kurze Hördistanzen und einem "Bookshelf"-Modus für größere Entfernungen gewählt werden. Die Einstellung wirkt sich auf die Frequenzabstimmung aus und unterstützt eine akustisch optimierte Platzierung.