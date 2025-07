Werbung

Unterstützung für kabelloses Laden und von Dolby Audio - das sind die beiden Merkmale, die bei den Open-Ear-Ohrhörern Shokz OpenFit 2+ zum "Plus" führen. Im Kurztest wollen wir klären, wie relevant diese Features sind und zudem das Zusammenspiel mit optionalem Zubehör wie dem Case Cover und dem Wireless Charger berücksichtigen.

Die regulären OpenFit 2 haben wir erst im Mai getestet. Sie konnten als Open-Ear-Lösung mit optimiertem Klang, verbesserter Bedienung und verlängerter Akkulaufzeit überzeugen. Solche Ohrhörer sind vor allem für Nutzer interessant, die ihre Umgebung auch bei laufender Musikwiedergabe eben nicht ausblenden, sondern wahrnehmen möchten. Das kann zum Beispiel beim Sport der Fall sein, aber durchaus auch z.B. in einem familiären Umfeld, in dem man jederzeit ansprechbar sein möchte. Shokz hat zwischenzeitlich bereits mit einem weiteren Modell nachgelegt und die OpenFit 2+ auf den Markt gebracht.

Die Produktbezeichnung macht schon deutlich, dass es keine komplett neuen Ohrhörer sind. Shokz hat auf Grundlage des Basismodells eine "Plus"-Variante mit zwei neuen Ausstattungsmerkmalen entwickelt. Zum einen unterstützen die OpenFit 2+ Dolby Audio und sollen so einen räumlicheren und intensiveren Klang bieten können. Zum anderen kann das Ladeetui nun kabellos geladen werden. Ein entsprechendes Ladegerät bietet Shokz mit dem Wireless Charger auch gleich selbst an, generell sollen alle Qi-zertifizierten kabellosen Ladegeräte geeignet sein. Eine letzte Änderung gibt es schließlich bei der Optik: Während die OpenFit 2 in den Farbvarianten Schwarz und Beige angeboten werden, gibt es die OpenFit 2+ in Schwarz und in Grau.

Im Handel sind die Shokz OpenFit 2+ aktuell für rund 200 Euro erhältlich. Der Aufpreis gegenüber den regulären OpenFit 2 ist mit 10-11 Euro überschaubar.

Während wir die OpenFit 2 noch in der beigen Variante erhalten haben, zeigt sich das OpenFit 2+-Sample nun in Schwarz. Ein kleiner Nachteil dieses Farbvariante offenbart sich schon auf einigen unserer Produktfotos - Staub ist leichter sichtbar als bei der hellen Variante. Klammert man die unterschiedlichen Farbvarianten aus, lassen sich OpenFit 2 und OpenFit 2+ optisch nicht auseinanderhalten. Auch die Plus-Variante wird mit einem silikonummanteltem Bügel über das Ohr gehängt, so dass der Treiberbereich praktisch vor dem Gehörgang schwebt. Im Vergleich zu In-Ears haben die OpenFit 2+ einen deutlich sichereren Halt und drücken nicht im Ohr. Gleichzeitig kann die Umgebung (bei nicht zu hoher Wiedergabelautstärke) gut wahrgenommen werden.

Die Taste an der Oberseite des Treiberbereichs kann eine ganze Reihe von Funktionen aufrufen. Sie wird durch eine Touchfläche an der Seite beider Ohrhörer ergänzt.