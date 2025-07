Werbung

Am 5. Juni 2025 ist die neue Nintendo Switch 2 in den Verkauf gestartet. Gleichzeitig wurde Mario Kart World veröffentlicht. Wahlweise konnten Käufer auch beides im Bundle erwerben. Dass der Start scheinbar gut lief, zeigt eine Mitteilung des game Verbandes. Darin wird verkündet, dass Mario Kart World den game Sales Award in Platin erreicht hat.

In Zahlen bedeutet dies, dass sich das Spiel alleine in Deutschland seit Markteinführung 200.000 Mal verkauft hat. Gold gibt es ab 100.000 Verkäufen. Nach Platin folgen noch Doppel-Platin für 400.000 und Multi-Platin für mehr als 600.000 Exemplare. Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass diese Preise auf Verkäufe innerhalb von 12 Monaten verliehen werden. Dabei ist Mario Kart World vor gerade einmal sechs Wochen erschienen. Es besteht also durchaus die Chance, dass der Titel auch die anderen Verkaufs-Awards des game erreicht.

In unserem Test konnte das Spiel durchaus überzeugen. Es ist der erste Serien-Teil, der eine Open-World bietet. Auf metacritic erreicht das Spiel einen Metascore von 86 und einen User Score von 7,1. Damit bleibt man zwar hinter den Wertungen des Vorgängers, erzielt aber dennoch überzeugende Wertungen. Wer sich das Spiel selbst zulegen möchte, kann es im Nintendo-Store erwerben. Die digitale Version kostet dabei 79,99 Euro, die physische Edition gibt es für 89,99 Euro.