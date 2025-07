Dell 32 Plus 4K Monitor (S3225QS) im Office-Test

Seite 1: Dell 32 Plus 4K Monitor (S3225QS) im Office-Test: Unauffälliges Arbeitstier

Der Dell 32 Plus 4K Monitor (S3225QS) ist ein unauffälliger Business-Monitor, der die UHD-Auflösung, einen hohen Kontrastumfang und eine Wiederholfrequenz von 120 mit guten ergonomischen Anpassungsfähigkeiten kombinieren will. In unserem Office-Test klären wir, wo die Schwachstellen liegen.

Dell setzt beim S3225QS auf ein VA-Panel, das bauartbedingt bereits mit einem deutlich höheren Kontrastumfang aufwarten kann, als es bei einem IPS-Gerät der Fall ist. Warum das so ist, erklären wir ausführlich in unserer Display-FAQ. Dell gibt den Kontrastumfang entsprechend mit 3.000:1 an, während die maximale Helligkeit bei 300 cd/m² liegen soll. 99 % sRGB und 95 % DCI-P3, das sind die Kennzahlen für die Farbwiedergabe, was für ein Office-Gerät mehr als ausreichend wäre.

Eine Besonderheit sehen wir bei der Wiederholfrequenz, denn hier bietet das Gerät 120 Hz. Solche Hertz-Zahlen waren lange Zeit Gaming-Geräten vorbehalten, kommen nun aber immer häufiger auch im Office-Segment an. Das haben wir schon beim LG 27BA75QB (Test) gesehen, der mit 100 Hz arbeitet. Auch wenn die Unterschiede zu klassischen 60-Hz-Modellen beispielsweise bei der Mausbewegung durchaus zu erkennen sind, halten wir fest, dass es sich für klassische Office-Anwendungen nicht um einen Game-Changer handelt.

Der Preis für den Dell S3225QS lag zum Testzeitpunkt bei rund 375 Euro (inkl. MwSt.). Werden die 120-Hz-Fähigkeiten herangezogen, handelt es sich damit um das günstigste UHD-Gerät im 32 Zoll-Format. Wer sich für die Office-Anwendungen mit der 60-Hz-Klasse zufriedengibt, bekommt entsprechende Geräte bereits ab 200 Euro.

Dell gewährt einen Garantiezeitraum von 36 Monaten und spricht von einem "Advanced Exchange Service".

Die Ausstattung im Überblick

Die Ausstattung des Dell S3225QS fällt überschaubar aus. Im Grunde genommen bietet der 32-Zöller keine weitere Sonderausstattung und wartet mit einem sehr überschaubaren Anschlusspanel auf. Es stehen zwei HDMI-Schnittstellen und ein DisplayPort bereit. Die einzige Besonderheit: Einer der HDMI-Ports ist gewinkelt verbaut, um besser erreichbar zu sein, verschwindet für eine saubere Optik aber hinter einer Blende.

Weitere praktische Ausstattungsmerkmale fehlen an dieser Stelle leider. So gibt es weder einen Typ-C-Port, noch einen USB-Hub oder eine RJ45-Schnittstelle. Eine Docking-Station kann der 32-Zöller damit nicht ersetzen. Auch die Möglichkeit, eine DaisyChain via DisplayPort aufzubauen, ist nicht vorgesehen. Da bieten andere Geräte wie der LG 27BA75QB deutlich mehr.

Auch an weiterer Ausstattung wird nicht allzu viel geboten. So gibt es keine Webcam oder einen Umgebungslicht-Sensor. Einzig ein Soundsystem ist vorhanden, das in unseren Versuchen mit einer ordentlichen Performance aufwarten, aber auch keine dedizierten Lautsprecher ersetzen kann.

Natürlich bietet Dell auch ein Gerät mit einer deutlich umfangreicheren Anschlussausstattung an, den S3425DW, der dann unter anderem einen Typ-C-Port mit einer Ladeleistung von 65 W bereitstellt.

Ergonomie

Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.

Die ergonomischen Einstellmöglichkeiten wurden von Dell gut umgesetzt. Die Höhe kann in einem Bereich von 100 mm angepasst werden, was für ein 32-Zoll-Gerät in der Regel vollkommen ausreichend ist. Die Neigung kann - wie meist üblich - im Bereich von -5 ° bis 21 ° angepasst werden. Es gibt keine Möglickeit, das Panel zu drehen. Auch eine Pivot-Funktion ist nicht vorhanden.

Insgesamt halten sich die Einstellmöglichkeiten also in Grenzen. Alternativ kann ein Monitor-Arm mit 100x100-mm-Aufnahme genutzt werden, was flexibler ist.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt über einen Joystick, der auf der Rückseite des Panels auf der - von vorn gesehen - rechten Seite platziert wurde. Er ist von vorn nicht zusehen und wurde nicht markiert, sodass er nicht ideal zu erreichen ist und immer etwas herumgetastet werden muss. Dafür ist der Stick gut dimensioniert und besitzt einen ordentlichen Druckpunkt. Der Hauptschalter - die einzige weitere Taste am Gerät ist mit genügend Abstand platziert, sodass es selten zu einem versehentlichen Ausschalten kommen dürfte.

Das OSD ist nüchtern und übersichtlich gestaltet. Es bietet einen angemessenen Funktionsumfang, der dank der logischen Zuordnung zu den verschiedenen Unterpunkten schnell erschlossen ist.

Für ein einfaches Handling stellt Dell noch die Softwarelösung Dell Display and Peripheral Manager vor. Diese erlaubt es, unter anderem festzulegen, in welchem Segment ein Programm automatisch angezeigt wird. Das ist vor allem dann praktisch, wenn immer mit den gleichen Programmen in Multitasking-Umgebungen gearbeitet wird.

Spezifikationen

In unserer großen Display-FAQ gehen wir umfangreich auf die verschiedenen technischen Aspekte moderner Monitore ein und erklären deren Vor- und Nachteile. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall.

Spezifikationen des DELL S3225QS in der Übersicht Straßenpreis: ca. 375 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.dell.com Diagonale: 32 Zoll Krümmung - Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: VA Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 3.000:1 Helligkeit: SDR: 300 cd/m²

Reaktionszeit: 4 ms Wiederholfrequenz: 120 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

HDCP: ja Gewicht: 8,77 kg Abmessungen (B x H x T): 712,5 x 445,7 x 221,8 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 21°

Drehung: ± 4°

Pivot: - Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern TCO-Zertifikat: - EPEAT-Zertifikat:- - Energy-Star-Zertifikat: ja Sonstiges: AMD FreeSync, 120 Hz-Betrieb

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Dell S3225QS gehören:

Kabel: HDMI

Kabel: Stromanschluss