Nach mehr als acht Jahren der sehr erfolgreichen Nintendo Switch erfolgte am 5. Juni endlich der Startschuss für die Nintendo Switch 2, nachdem das japanische Unternehmen Anfang April die neue Konsole bereits ausführlich vorgestellt hatte. Wir haben Nintendos neue Konsole in die Hardwareluxx-Redaktion geholt, um unseren Lesern unsere Eindrücke und Erfahrungen zur neuen Konsole näherzubringen.

Allein bei der Namensgebung musste Nintendo in ein Brainstorming gehen. Zur Auswahl stand neben der nun offiziellen Bezeichnung Switch 2 außerdem auch Super Nintendo Switch. Doch letztere Idee erinnerte zu stark an die SNES-Konsole (Super Nintendo Entertainment System) aus den 1990er Jahren und so entschied sich Nintendo schlicht für Switch 2. Im Gegensatz zum Wechsel von der Wii U zur Switch, der revolutionär bezeichnet werden kann, ist der Gang von der Switch zur Switch 2 als logische Evolution anzusehen. Logisch deswegen, da die Nintendo Switch für das Unternehmen mit 152,12 Millionen verkauften Einheiten (Stand: 31. März 2025), einschließlich des Lite- und OLED-Modells, als voller Erfolg wahrgenommen werden muss und der legendären PlayStation 2 mit über 160 Millionen verkauften Einheiten "dicht" auf den Fersen ist, sich den zweiten Platz bei den meistverkauften Konsolen zu sichern.

Allein dies ist für Nintendo Grund genug, an der hybriden Art und Weise mit dem flexiblen Docked- und Handheld-Modus festzuhalten. Jedoch musste die bereits 2017 verbaute und angestaubte Hardware in der ersten Switch-Iteration ein ordentliches Upgrade erfahren und das Ergebnis ist in der neuen Switch 2 einsehbar. Erneut setzt Nintendo beim SoC NVIDIA, die den SoC speziell für die Switch 2 entworfen hat. Anstatt des Tegra X1 (20 nm/16 nm (OLED-Modell)) kommt bei der neuen Switch 2 nun der Tegra T239 (8 nm) zum Einsatz, der sich dank der zugrundeliegenden Ampere-Architektur (GeForce RTX 3000) auch NVIDIAs DLSS-Super-Resolution-Upscaling-Technik zunutze machen kann, um einerseits die Bildqualität, anderseits jedoch auch die Performance steigern zu können.

Nintendos neue Switch-2-Konsole gibt es in zwei Versionen: Einerseits die Standalone-Version, die eben die Konsole selbst beinhaltet und für 469,99 Euro den Besitzer wechselt. In unserem Fall handelt es sich um die Bundle-Version, die das Spiel Mario Kart World (zum Angespielt) beinhaltet, wenn auch nicht in physischer Form. Der Aufpreis für Mario Kart World schlägt mit lediglich 40 Euro zu Buche, sodass die Bundle-Version für 509,99 Euro über die (virtuelle) Ladentheke wandert.

Kommen wir nun zu den technischen Eigenschaften von Nintendos Switch 2:

Die technischen Daten der Nintendo Switch 2 in der Übersicht Modell Nintendo Switch 2 Nintendo Switch (2017) Preis Konsole: 469,99 Euro UVP

Konsole + Mario Kart World: 509,99 Euro UVP 329 Euro UVP SoC NVIDIA Tegra T239 (Samsung 8 nm) NVIDIA Tegra X1 (TSMC 20 nm) CPU Cortex-A78C (ARM) Octa-Core bis 3 GHz, 8 MB L3-Cache Cortex-A57 (ARM) Quad-Core (1,02 GHz) GPU NVIDIA Ampere-Architektur, 12 SMs (1.536 CUDA-Cores) NVIDIA Maxwell-Architektur,

GM20B (20 nm), 256 CUDA-Cores RAM 12 GB LPDDR5X-7500 (für CPU und GPU),

128 Bit Interface 4 GB LPDDR4 (2.666 MT/s) Display (Handheld-Mode) 7,9 Zoll LCD, 1.920 x 1080 Pixel, 120 Hz, 278 ppi, Touchscreen 6,2 Zoll LCD, 1.280 x 720 Pixel,

60 Hz, 237 ppi, Touchscreen Auflösung (Docked-Mode) 3.840 x 2.160 Pixel bis 60 FPS (Quality-Mode)

2.560 x 1.440 Pixel bis 120 FPS (Performance-Mode)

1.920 x 1.080 Pixel bis 120 FPS (Performance-Mode)

1.280 x 720 Pixel bis 120 FPS (Ultra-Performance-Mode)

1.920 x 1.080 Pixel bis 60 FPS Speicher 256 GB UFS 32 GB eMMC Speichererweiterung MicroSD Express (PCIe, bis 2 TB) MicroSD (bis 2 TB) Konnektivität (kabellos) WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC WiFi 5, Bluetooth 4.1, NFC LAN Gigabit-LAN (im Dock) - Audio Linear PCM 5.1 (Docked)

Stereo-Lautsprecher,

Mikrofon (ANC) Linear PCM 5.1 (Docked)

Stereo-Lautsprecher Anschlüsse (Konsole) 2x USB-C (oben und unten),

3,5 mm Kopfhöreranschluss 1x USB-C (unten),

3,5 mm Kopfhöreranschluss Anschlüsse (Station) 1x HDMI, LAN, 2x USB 2.0 1x HDMI, 2x USB 2.0 Sensoren Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor,

Maussensor (Joy-Con 2) Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Helligkeitssensor Akku-Kapazität Li-Ion 5.220 mAh Li-Ion 4.310 mAh Akku-Laufzeit 2 bis 6,5 Stunden 4,5 bis 9 Stunden Akku-Ladezeit 3 Stunden 3,5 Stunden Abmessungen mit Joy-Cons 272 x 166 x 13,9 mm 239 x 102 x 13,9 mm Gewicht (mit Joy-Cons) 401 g (534 g) 297 g (398 g) Lieferumfang Nintendo Switch 2 Konsole

Joy-Con-2-Controller (links und rechts)

Joy-Con-2-Halterung

Joy-Con-2-Handgelenkschlaufen

Nintendo Switch 2 Station

Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel

Netzteil

USB-C-Ladekabel Nintendo Switch Konsole

Joy-Con-Controller (links und rechts)

Joy-Con-Halterung

Joy-Con-Handgelenkschlaufen

Nintendo Switch Station (Ohne LAN)

HDMI-Kabel

Netzteil

USB-C-Ladekabel

Das mitgelieferte Zubehör

Nintendo Switch 2

Hinweisheft

Joy-Con-2-Controller (links und rechts)

Joy-Con-2-Halterung

Joy-Con-2-Handschlaufe mit Mausslides (links und rechts)

Netzteil inkl. USB-C-auf-USB-C-Kabel

Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel

Docking-Station

Download-Code für Mario Kart World (nur beim Mario-Kart-World-Bundle!)

In Sachen Zubehör geht das japanische Unternehmen vorbildlich vor und liefert alles für die Inbetriebnahme mit. Neben der Konsole selbst werden natürlich die beiden Joy-Con-2-Controller inkl. Halterung mitgeliefert. Auch sind die neuen Handschlaufen enthalten, deren Adapter Mausslides für den Mausmodus an Bord haben. Um der hybriden Umsetzung Tribut zu zollen, ist natürlich auch die neue Docking-Station in der Verpackung, die wir uns ebenfalls genauer anschauen werden.

Der Umwelt zuliebe sind das Netzteil und das Verbindungskabel separat gestaltet, was der modernen Weise entspricht: An dem Netzteil wird das USB-C-auf-USB-C-Kabel angesteckt. Generell ist auch ein Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel Teil des Lieferumfangs. Und wer das Mario-Kart-World-Bundle erwirbt, trifft noch auf einen kleinen Zettel mit dem Download-Code, der an den Nintendo-Account gebunden sein wird.